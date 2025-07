Ez most a legcukibb dolog az interneten: így örült Hülkenberg lánya apja dobogós helyének + videó

Hülkenberget szinte a teljes autósportcsalád ünnepli tegnapi dobogós helye után, és természetesen saját lánya is nagyon örült édesapja első dobogójának.

Mint mi is beszámoltunk róla, hatalmas eredményt ért el a német Nico Hülkenberg a vasárnap rendezett Forma 1-es Brit Nagydíjon azzal, hogy harmadikként futott be. A Sauber veteránja az egyik legtapasztaltabb versenyző a mezőnyben, most 240. versenyhétvégéjén sikerült végre felállnia a dobogóra.

A hatalmas meglepetés még azt is kicsit el tudta homályosítani, hogy a McLaren világbajnokjelöltje, Lando Norris életében először tudott a hazai versenyén győzni, gyakorlatilag a teljes sportvilág Hülkenberget ünnepli.

Közülük is kiemelkedik természetesen a versenyző négyéves kislánya, Nicole: virális tartalomként szaladt körbe az interneten, ahogy örömében sikoltozik, míg a tévében követi édesapja trófeaátvételét Itt a hipercuki videó:

Nicole-n kívül nagy boldogságot lehetett felfedezni Hülkenberg csapattársának, az idén debütáló Gabriel Bortoletonak a hangjában is. A Sauber brazilja már pillanatokkal azután gratulált veterán csapattársának, ahogy áthaladt a célvonalon.

Nico, itt Gabi. Hatalmasat mentél, nagyon örülök neked és a dobogós helynek. Egy ki****ott legenda vagy, tesó. Így tovább, megtiszteltetés, hogy ezt veled élhettem át

- fogalmazott Bortoleto, ami szintén nagyot ment a közösségi médiában.