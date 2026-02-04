2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ingatlanügynök kezében az új lakás kulcsaival. Ingatlan, lakásvásárlás koncepció
Hitel

Ők kaptak rá leginkább az Otthon Startra szeptember óta: vajon mit tudnak kezdeni ezzel a hitellel?

Pénzcentrum
2026. február 4. 10:32

Az egyik hazai bank friss adatai szerint a szeptember óta igényelt Otthon Start lakáshitelek felvevőinek közel kétharmada 35 évesnél fiatalabb. Az átlagos kölcsönösszeg meghaladja a 35 millió forintot, és a támogatott konstrukciót az ügyfelek döntő többsége használt lakás vásárlására fordítja.

Az Erste Bank statisztikái alapján az elmúlt négy hónapban befogadott támogatott lakáshitel-igénylések 64 százalékát 35 év alatti ügyfelek nyújtották be. A kedvezményes kamatozású kölcsönöket az igénylők 90 százaléka használt ingatlan megvásárlására veszi fel, míg a fennmaradó 10 százalék új lakás vásárlására vagy építkezésre fordítja az összeget.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Erste adatai szerint az átlagosan igényelt hitelösszeg meghaladja a 35 millió forintot. Az ügyletek több mint felénél, 56 százalékánál az ügyfél egyedüli hitelfelvevőként szerepel, adóstárs bevonása nélkül.

Kapcsolódó cikkeink:

A 30 év alatti korosztályban ez a tendencia még erősebb: körükben 71 százalékos az egyedüli hitelfelvevők aránya. A már folyósított kölcsönök átlagos futamideje 270 hónap, azaz mintegy 22,5 év. Az ügyfelek 72 százaléka 20 évnél hosszabb törlesztési időszakot választ.

A program bevezetésének köszönhetően 2025-ben még gyorsabban bővült a lakáshitelezés, az új jelzáloghitelek 70 százaléka már Otthon Start konstrukció. A hitelek 17 százalékánál a kölcsön mellé CSOK Pluszt vagy piaci alapú hitelt is felvettek az ügyfelek. Az első négy hónapban az ügyletek 25 százalékában éltek a 10 százalékos önerő lehetőségével ügyfeleink

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

– nyilatkozta Harmati László, az Erste lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese.

A banknál szeptember elseje óta elérhető konstrukció keretében 4 és 50 millió forint közötti összeg igényelhető 5–25 éves futamidővel, a teljes időszak alatt fix, 3 százalékos kamattal. Az igényléshez legalább 10 százalékos önerő szükséges.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #lakáshitel #jelzáloghitel #lakásvásárlás #bank #lakáspiac #erste bank #csok plusz #2025 #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:32
10:14
10:04
09:56
09:51
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 3. 16:45
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. február 4. 10:01
A Kelly Partners Group részvény elemzése - Leonard, te vagy az?
Az Kelly Partners Group részvény (ASX:KPG) alapadatai, áttekintés A Kelly Partners Group (ASX:KPG) e...
Holdblog  |  2026. február 4. 09:24
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással leh...
MEDIA1  |  2026. február 4. 09:24
Kiderült, hol folytatja az RTL Híradó és a Házon kívül díjazott politikai riportere
Egy ismert internetes szerkesztőséghez igazol Rédli Balázs.
MNB Intézet  |  2026. február 3. 15:35
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra....
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 4.
Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
2026. február 3.
Felzárkózás helyett toporgó lemaradás lett Magyarország jussa: borzasztó, mennyire kilógunk a V4-ek közül
2026. február 3.
Wellness pihenés 10 ezer forint alatt? Nem lehetetlen, mutatjuk a legjobb ajánlatokat 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 4. szerda
Ráhel, Csenge
6. hét
Február 4.
Rákellenes világnap
Február 4.
A magyar katonai térképészet napja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2
3 hete
Fű alatt változtak a fizetésletiltás szabályai 2026-tól: már ennyit vehetnek el a béredből, ha tartozásod van
3
4 napja
Újabb határt lépett át Magyarország: eljárás indult ellenünk - ennek csúnya vége is lehet
4
1 hónapja
Felborult a lakáshitelpiac: erre senki sem számított az Otthon Start után
5
2 hónapja
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: óriási a baj, ide futnak a szálak 2025 végén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Swap ügylet
Minden olyan deviza csere ügylet, mely két egyidőben megkötött, azonos devizanemek közötti, de ellentétes irányú - azonnali és határidős - váltásból áll, amelyeknél az egyik devizában azonos a kötések összege. Két devizanem közötti, ellentétes irányú azonnali és határidős csere ügylet. Devizacsere-ügylet megkötésével az egyik devizában meglévő eszközünket elveszítjük azért, hogy a másik devizában időszakosan fellépő finanszírozási igényünket árfolyamkockázat felvállalása nélkül teljesíthessük (strukturális likviditási hiány). A bankok hasonló ügyletekkel fedezik a devizahitelezésből eredő kockázataik nagy részét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 10:04
Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 08:53
Fennakadások a hazai nagybanknál: nem működik a mobilbank, netbank
Agrárszektor  |  2026. február 4. 09:01
Ennyibe kerül most egy tonna búza, kukorica itthon: ezt látnod kell