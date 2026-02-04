Ők kaptak rá leginkább az Otthon Startra szeptember óta: vajon mit tudnak kezdeni ezzel a hitellel?

Az európai tapasztalatok szerint a kínai járművek nem bizonyultak olcsóbbnak a nyugati alternatíváknál, engedélyeztetésük pedig hosszadalmas folyamat.
Az egyik hazai bank friss adatai szerint a szeptember óta igényelt Otthon Start lakáshitelek felvevőinek közel kétharmada 35 évesnél fiatalabb. Az átlagos kölcsönösszeg meghaladja a 35 millió forintot, és a támogatott konstrukciót az ügyfelek döntő többsége használt lakás vásárlására fordítja.
Az Erste Bank statisztikái alapján az elmúlt négy hónapban befogadott támogatott lakáshitel-igénylések 64 százalékát 35 év alatti ügyfelek nyújtották be. A kedvezményes kamatozású kölcsönöket az igénylők 90 százaléka használt ingatlan megvásárlására veszi fel, míg a fennmaradó 10 százalék új lakás vásárlására vagy építkezésre fordítja az összeget.
Az Erste adatai szerint az átlagosan igényelt hitelösszeg meghaladja a 35 millió forintot. Az ügyletek több mint felénél, 56 százalékánál az ügyfél egyedüli hitelfelvevőként szerepel, adóstárs bevonása nélkül.
A 30 év alatti korosztályban ez a tendencia még erősebb: körükben 71 százalékos az egyedüli hitelfelvevők aránya. A már folyósított kölcsönök átlagos futamideje 270 hónap, azaz mintegy 22,5 év. Az ügyfelek 72 százaléka 20 évnél hosszabb törlesztési időszakot választ.
A program bevezetésének köszönhetően 2025-ben még gyorsabban bővült a lakáshitelezés, az új jelzáloghitelek 70 százaléka már Otthon Start konstrukció. A hitelek 17 százalékánál a kölcsön mellé CSOK Pluszt vagy piaci alapú hitelt is felvettek az ügyfelek. Az első négy hónapban az ügyletek 25 százalékában éltek a 10 százalékos önerő lehetőségével ügyfeleink
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%.
– nyilatkozta Harmati László, az Erste lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese.
A banknál szeptember elseje óta elérhető konstrukció keretében 4 és 50 millió forint közötti összeg igényelhető 5–25 éves futamidővel, a teljes időszak alatt fix, 3 százalékos kamattal. Az igényléshez legalább 10 százalékos önerő szükséges.
