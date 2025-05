Bajnokok Ligája döntő: kiütéses győzelmet aratott a PSG

Ahogy azt ma megjelent cikkünkben statisztikák alapján megjósoltuk, a Paris Saint-Germain története során először megnyerte a labdarúgó Bajnokok Ligáját, mivel a sorozat szombati, müncheni fináléjában kiütéses, 5-0-s sikert aratott az Internazionale felett.

A francia együttes - amely ezzel triplázott, mivel korábban hazája bajnokságában és kupasorozatában is aranyérmes lett - végig uralta a döntőt és megérdemelten szerezte meg a trófeát, és a győzelemért járó eurómilliókat.

A PSG ezt megelőzően egyszer, 2020-ban játszott finálét a BL-ben, de azt elbukta a Bayern Münchennel szemben.

A párizsiakat irányító Luis Enrique 2015 után másodszor nyert edzőként Bajnokok Ligáját, tíz éve a Barcelonát vezette a csúcsra. BL-döntőben ezt megelőzően még egy csapat sem győzött öt gól különbséggel.

Jövőre a Puskás Arénában rendezik a legrangosabb európai kupasorozat döntőjét.

Papírformát hozott a BL-döntő

Az elmúlt években mindkét csapat játszott már döntőt, a PSG 2020-ban - zárt kapuk mögött - a Bayern Münchentől kapott ki 1-0-ra, míg az Inter tavalyelőtt a Manchester Cityvel szemben maradt alul ugyanilyen arányban.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a franciák egyből igyekeztek kezükbe venni az irányítást, több veszélyes beadásuk is volt, mielőtt végletekig kijátszott helyzetből Hakimi révén megszerezték a vezetést. Az Internek jobbára csak védekezésre futotta az erejéből, egy gyors párizsi kontra után pedig már kétgólosra nőtt a hátránya.

Az első félidő második felében az olaszoknak - akik hazájukban a bajnokságot és a kupát sem tudták megnyerni - pontrúgások után ugyan voltak kisebb lehetőségeik, de nagy gólhelyzetet a szünetig annak ellenére sem tudtak kialakítani, hogy a franciák hátsó alakzata elkövetett néhány hajmeresztő hibát. A PSG ettől függetlenül is uralta a mérkőzést, támadói gyakran hozták nehéz helyzetbe az Inter védőit.

A szünetben Enrique és Simone Inzaghi sem cserélt, s a fordulás után is a francia csapat maradt veszélyesebb, Kvarachelia kétszer is közelről lőtt kapu fölé. Inzaghi az 54. percben aztán két helyen is változtatott, de az ekkor beállt Bissecket nyolc perccel később sérülés miatt Darmian váltotta. A mindössze 19 éves Doué egy újabb kontrából tovább növelte csapata előnyét, majd a következő villámgyors, mindössze kétpasszos akció végén Kvarachelia tette még fölényesebbé a sikert.

Donnarummának mindössze Thuram 75. perces lövésénél volt szüksége bravúrra, csapattársai pedig a hajrában a csereként beállt Mayulu góljával kiütötték ellenfelüket.

A meccs embere a két gólt szerző és egyet előkészítő Doué lett.

A BL-döntő góljai