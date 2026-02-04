2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
Diavolezza sípálya, Saint-Moritz, Svájc
Sport

Máris eldőlt volna az olimpiarendezés? Egyetlen jelölt van, hamarosan bejelenthetik

Pénzcentrum
2026. február 4. 13:14

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság milánói ülésén vált hivatalossá, hogy jelenleg egyedül Svájc pályázik a 2038-as téli olimpiai játékok rendezésére. A végső döntéshez azonban az alpesi országnak még rendeznie kell a finanszírozás kérdését.

A havas és jeges sportágak olimpiai rendezéséért felelős NOB-bizottság elnöke, Karl Stoss szerdán Milánóban ismertette a jelenlegi helyzetet. Tájékoztatása szerint a svájci pályázat megerősítéséről várhatóan 2027 áprilisában, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság következő ülésén születhet döntés, feltéve, hogy addig sikerül tisztázni a rendezés pénzügyi feltételeit.

A házigazdai státusz elnyeréséhez kulcsfontosságú, hogy a svájci kormány és a parlament között konszenzus jöjjön létre a játékok költségvetéséről és finanszírozási struktúrájáról.

Kapcsolódó cikkeink:

Stoss ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy ha a jelenlegi egyeztetések nem vezetnek megállapodáshoz a szervezés feltételeiről, a NOB alternatívaként más, a rendezés iránt nyitott országokkal is tárgyalásokat kezdeményezhet.

A téli olimpiák következő helyszínei már ismertek: a pénteken hivatalosan megnyíló milánói–cortinai játékokat követően 2030-ban a Francia-Alpok, 2034-ben pedig az amerikai Salt Lake City látja vendégül a világ legjobb téli sportolóit.
Címlapkép: Getty Images
Razzia kezdődik itthon: sokaknál megjelenhet a hatóság áprilisig