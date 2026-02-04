Ismétli magát a sporttörténelem: újra kitiltották volna a jamaicai bobcsapatot

Amikor a jamaicai négyes Lake Placidben, New York államban megérkezett az utolsó olimpia előtti versenyére, közölték velük: nem indulhatnak - számolt be a The Guardian.

A legtöbb országban a téli olimpia nem több, mint négyévente felbukkanó sportritkaságok gyűjteménye, amelyet valahol a világ hófödte tájain rendeznek. Ritkán tör át a köztudatba – éppen ezért különös kivétel a jamaicai bob.

Bármilyen tárgyalásra bejutok, és bárki hajlandó szóba állni velem. Nem azért, mert ismernek, és nem azért, mert értik a sportágat. Hanem mert látták a rólunk szóló filmet

– mondja Chris Stokes, a Jamaicai Bobszövetség elnöke, és a máig híres 1988-as jamaicai bobcsapat egyik tagja.

A történet filmre került - ez volt az itthon is jól ismert Jég veled! -, igaz, jókora művészi szabadsággal. A jamaicai csapat 1988-as kalandjait feldolgozó Disney-film 33 évvel ezelőtt jelent meg, de a belevaló srácok ismertsége – különösen a szlogenjük – máig messze felülmúlja magáét a sportágét.

Dokumentumfilm? Nem. Történelmileg hiteles? Nem. De szórakoztató, inspiráló, és kiállta az idő próbáját. Az emberek erőt merítenek belőle. Megváltoztatta az életüket, ajtókat nyitott meg. Hatalmas előny, amit a mai napig kamatoztatunk. Csak egyetlen dolog múlhatja felül: ha olimpiai dobogóra állunk

– vélekedik Stokes.

Stokes maga is elismeri, hogy már az is "őrültség", hogy egyáltalán ilyen lehetőséggel számolnak. Mégis pontosan ez a célja – és közelebb van hozzá, mint valaha. Négy téli olimpián vett részt versenyzőként, majd különböző szövetségi tisztségeket töltött be, mielőtt 2017-ben átvette az elnökséget. Azzal a meggyőződéssel, hogy többé nem elég a bobszánozás "inspiráló arcának" lenni, miközben a jégen nem versenyképesek. Győzni akarnak.

A Covid-járvány utazási korlátozásai derékba törték a 2022-es olimpiára vonatkozó reményeket. Ezt követően Stokes tízéves stratégiát dolgozott ki azzal a céllal, hogy Jamaica 2034-ben érmet szerezzen. Ennek központi eleme a "Vissza a forráshoz" program, amely a jamaicai atlétatehetségekre épít. "Mert úgy gondolom, hogy nálunk vannak a világ legjobb sportolói" – magyarázza Stokes.

Az indulók között van Tyquendo Tracey, a korábbi jamaicai 100 méteres bajnok, valamint Ashanti Moore, a jelenlegi 200 méteres országos bajnok. Shane Pitter pedig három év alatt jutott el onnan, hogy halász volt, odáig, hogy Stokes szavaival élve "a legtehetségesebb fiatal pilóta lett, akit valaha láttam".

Pitter vezeti majd a kettes és a négyes bobszánt a milánó–cortinai olimpián, míg a korábbi brit bobos, Mica Moore jamaicai színekben indul egyes bobban. Pitter mellett ott van Joel Fearon, a brit csapat 2014-es olimpiai bronzérmese is, aki a szezon elején teljesítményedzőként csatlakozott, de végül tolóként is beszállt mindkét szánba.

A 2034-es célok elérése nem lesz egyszerű. Pitter még tapasztalatlan pilóta, a legtöbb európai pályát nem ismeri, köztük a cortinait sem. Fearon szerint most az első tizenkét hely valamelyike lehet reális elvárás. Jamaicának – szigetország lévén – nincs megfelelő bobszánedző-központja, a csapat ezért a versenyszezonban főként New Yorkban állomásozik. A finanszírozás állandó gond. A szövetség nem kap pénzt a Jamaicai Olimpiai Bizottságtól, bevételeik túlnyomó része magánszponzoroktól és közösségi adománygyűjtésből származik.

A jamaicai négyes bob egy dél-koreai használt szán, amely 2018-ban ezüstérmet nyert az olimpián, a kettes bob pedig korábban az amerikai csapaté volt. A pénzügyi korlátokat szinte biztosan le kell küzdeniük, ha hosszú távon fel akarják venni a versenyt a verhetetlennek tűnő németekkel. Stokes azonban meg van győződve róla, hogy az akadályokat le lehet győzni.

Amit megtanulsz, ha Jamaicában nősz fel: a pénz illúzió. Emlékszem, láttam Usain Boltot a Nyugat-indiai Egyetem füves pályáján edzeni, aztán meg világcsúcsot futott. Utána jött a pénz, de már azelőtt is jó volt

- mondta Stokes a szupersztár földijéről.