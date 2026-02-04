Súlyos edzésbalesetet szenvedett a norvég alpesi síző, Fredrik Möller, így veszélybe került a szereplése a pénteken kezdődő téli olimpián.
Ismétli magát a sporttörténelem: újra kitiltották volna a jamaicai bobcsapatot
Amikor a jamaicai négyes Lake Placidben, New York államban megérkezett az utolsó olimpia előtti versenyére, közölték velük: nem indulhatnak - számolt be a The Guardian.
A legtöbb országban a téli olimpia nem több, mint négyévente felbukkanó sportritkaságok gyűjteménye, amelyet valahol a világ hófödte tájain rendeznek. Ritkán tör át a köztudatba – éppen ezért különös kivétel a jamaicai bob.
Bármilyen tárgyalásra bejutok, és bárki hajlandó szóba állni velem. Nem azért, mert ismernek, és nem azért, mert értik a sportágat. Hanem mert látták a rólunk szóló filmet
– mondja Chris Stokes, a Jamaicai Bobszövetség elnöke, és a máig híres 1988-as jamaicai bobcsapat egyik tagja.
A történet filmre került - ez volt az itthon is jól ismert Jég veled! -, igaz, jókora művészi szabadsággal. A jamaicai csapat 1988-as kalandjait feldolgozó Disney-film 33 évvel ezelőtt jelent meg, de a belevaló srácok ismertsége – különösen a szlogenjük – máig messze felülmúlja magáét a sportágét.
Dokumentumfilm? Nem. Történelmileg hiteles? Nem. De szórakoztató, inspiráló, és kiállta az idő próbáját. Az emberek erőt merítenek belőle. Megváltoztatta az életüket, ajtókat nyitott meg. Hatalmas előny, amit a mai napig kamatoztatunk. Csak egyetlen dolog múlhatja felül: ha olimpiai dobogóra állunk
– vélekedik Stokes.
Stokes maga is elismeri, hogy már az is "őrültség", hogy egyáltalán ilyen lehetőséggel számolnak. Mégis pontosan ez a célja – és közelebb van hozzá, mint valaha. Négy téli olimpián vett részt versenyzőként, majd különböző szövetségi tisztségeket töltött be, mielőtt 2017-ben átvette az elnökséget. Azzal a meggyőződéssel, hogy többé nem elég a bobszánozás "inspiráló arcának" lenni, miközben a jégen nem versenyképesek. Győzni akarnak.
A Covid-járvány utazási korlátozásai derékba törték a 2022-es olimpiára vonatkozó reményeket. Ezt követően Stokes tízéves stratégiát dolgozott ki azzal a céllal, hogy Jamaica 2034-ben érmet szerezzen. Ennek központi eleme a "Vissza a forráshoz" program, amely a jamaicai atlétatehetségekre épít. "Mert úgy gondolom, hogy nálunk vannak a világ legjobb sportolói" – magyarázza Stokes.
Az indulók között van Tyquendo Tracey, a korábbi jamaicai 100 méteres bajnok, valamint Ashanti Moore, a jelenlegi 200 méteres országos bajnok. Shane Pitter pedig három év alatt jutott el onnan, hogy halász volt, odáig, hogy Stokes szavaival élve "a legtehetségesebb fiatal pilóta lett, akit valaha láttam".
Pitter vezeti majd a kettes és a négyes bobszánt a milánó–cortinai olimpián, míg a korábbi brit bobos, Mica Moore jamaicai színekben indul egyes bobban. Pitter mellett ott van Joel Fearon, a brit csapat 2014-es olimpiai bronzérmese is, aki a szezon elején teljesítményedzőként csatlakozott, de végül tolóként is beszállt mindkét szánba.
A 2034-es célok elérése nem lesz egyszerű. Pitter még tapasztalatlan pilóta, a legtöbb európai pályát nem ismeri, köztük a cortinait sem. Fearon szerint most az első tizenkét hely valamelyike lehet reális elvárás. Jamaicának – szigetország lévén – nincs megfelelő bobszánedző-központja, a csapat ezért a versenyszezonban főként New Yorkban állomásozik. A finanszírozás állandó gond. A szövetség nem kap pénzt a Jamaicai Olimpiai Bizottságtól, bevételeik túlnyomó része magánszponzoroktól és közösségi adománygyűjtésből származik.
A jamaicai négyes bob egy dél-koreai használt szán, amely 2018-ban ezüstérmet nyert az olimpián, a kettes bob pedig korábban az amerikai csapaté volt. A pénzügyi korlátokat szinte biztosan le kell küzdeniük, ha hosszú távon fel akarják venni a versenyt a verhetetlennek tűnő németekkel. Stokes azonban meg van győződve róla, hogy az akadályokat le lehet győzni.
Amit megtanulsz, ha Jamaicában nősz fel: a pénz illúzió. Emlékszem, láttam Usain Boltot a Nyugat-indiai Egyetem füves pályáján edzeni, aztán meg világcsúcsot futott. Utána jött a pénz, de már azelőtt is jó volt
- mondta Stokes a szupersztár földijéről.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, Kirsty Coventry eddig a legvilágosabb jelzést adta arra, hogy Oroszország visszatérhet a 2028-as los angeles-i olimpián.
Itt a Tour de Hongrie 2026 útvonal: ezeken a településeken megy keresztül idén a 47. Magyar Kerékpáros Körverseny
Kiderült a Tour de Hongrie 2026-os útvonala, mely idén Dél-Magyarországra fókuszál.
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa – korábbi vezetőedzőjéhez, Bill Belichickhez hasonlóan – nem került be a Pro Football Hall of Fame idei évfolyamába.
Néhány hete még biztosnak tűnt, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolves búcsúzik a Premier League-től, azóta azonban váratlanul kiéleződött a kiesés elleni...
Nagy dobásra készül a FIFA-elnök Infantino: teljesen kiakadtak Ukrajnában, az oroszok várják a lépést
Felelőtlennek és infantilisnek nevezte Matvii Bidnyi ukrán sportminiszter Gianni Infantinót, amiért az jelezte: kész megfontolni az Oroszország elleni futballtilalom feloldását.
Mikel Arteta nevetve utasította vissza Paul Scholes kritikáját, amely szerint az Arsenal lenne a Premier League történetének legunalmasabb bajnokcsapata.
Toto Wolff határozottan visszautasította a riválisok vádjait a Mercedes új motorjának szabályosságával kapcsolatban.
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
A teniszvilágban egyre élesebb vita zajlik a pénzdíjakról: a világ tíz legjobb férfi és női játékosa visszautasította a Grand Slam-tornák ajánlatát.
A félrediagnosztizálás miatt a felépülés elhúzódik, és hónapokkal később sem teljes az állapota, de még nem adta fel.
Meg vannak számlálva Ronaldo napjai Szaúd-Arábiában? Nagyon kiakadt csapatára a világsztár, ez lehet az oka
Bizonytalanná vált Cristiano Ronaldo jövője az Al-Nassrnál: a negyvenéves portugál sztár kimaradt a csapat hétfői, az Al-Riyadh elleni mérkőzésének keretéből.
A World Aquatics és a magyar szervezők rögzítették a június 26. és július 18. közötti esemény részletes menetrendjét.
Megvan az egyezség, a személyes feltételekben is sikerült megegyezni, már csak az orvosi vizsgálat van hátra: ilyenkor jön az orvosi vizsgálat a focistáknak.
Az NB II 16. fordulójában a Szentlőrinc 5–3-ra legyőzte a Budafokot, Kocsis Bence látványos félpályás góllal mutatkozott be új csapatában.
A 26 éves középpályás ősszel igazolt Portugáliába, ahol eddig csak csereként kapott lehetőséget.
Djokovic egykori ütője 540 ezer dollárért cserélt gazdát, jócskán megdöntve a korábbi csúcsot, amelyet Carlos Alcaraz wimbledoni ütője tartott.
Az edzőt bilincsben vezették ki a teremből, emiatt most jogi lépéseket fontolgat.
Jude Bellingham sérülés miatt egy hónapra kidőlt, ami komoly aggodalmat kelt Angliában a vébéfelkészülés előtti pillanatokban.
A 72 éves Felix Magath ismét jelezte, hogy szívesen visszatérne a kispadra, és ezúttal egykori klubjánál, a Werder Bremennél vállalna szerepet.
