2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Utah Olympic Park, Utah, USA
Sport

Ismétli magát a sporttörténelem: újra kitiltották volna a jamaicai bobcsapatot

Pénzcentrum
2026. február 4. 16:23

Amikor a jamaicai négyes Lake Placidben, New York államban megérkezett az utolsó olimpia előtti versenyére, közölték velük: nem indulhatnak - számolt be a The Guardian.

A legtöbb országban a téli olimpia nem több, mint négyévente felbukkanó sportritkaságok gyűjteménye, amelyet valahol a világ hófödte tájain rendeznek. Ritkán tör át a köztudatba – éppen ezért különös kivétel a jamaicai bob.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bármilyen tárgyalásra bejutok, és bárki hajlandó szóba állni velem. Nem azért, mert ismernek, és nem azért, mert értik a sportágat. Hanem mert látták a rólunk szóló filmet

– mondja Chris Stokes, a Jamaicai Bobszövetség elnöke, és a máig híres 1988-as jamaicai bobcsapat egyik tagja.

A történet filmre került - ez volt az itthon is jól ismert Jég veled! -, igaz, jókora művészi szabadsággal. A jamaicai csapat 1988-as kalandjait feldolgozó Disney-film 33 évvel ezelőtt jelent meg, de a belevaló srácok ismertsége – különösen a szlogenjük – máig messze felülmúlja magáét a sportágét.

Dokumentumfilm? Nem. Történelmileg hiteles? Nem. De szórakoztató, inspiráló, és kiállta az idő próbáját. Az emberek erőt merítenek belőle. Megváltoztatta az életüket, ajtókat nyitott meg. Hatalmas előny, amit a mai napig kamatoztatunk. Csak egyetlen dolog múlhatja felül: ha olimpiai dobogóra állunk

– vélekedik Stokes.

Stokes maga is elismeri, hogy már az is "őrültség", hogy egyáltalán ilyen lehetőséggel számolnak. Mégis pontosan ez a célja – és közelebb van hozzá, mint valaha. Négy téli olimpián vett részt versenyzőként, majd különböző szövetségi tisztségeket töltött be, mielőtt 2017-ben átvette az elnökséget. Azzal a meggyőződéssel, hogy többé nem elég a bobszánozás "inspiráló arcának" lenni, miközben a jégen nem versenyképesek. Győzni akarnak.

A Covid-járvány utazási korlátozásai derékba törték a 2022-es olimpiára vonatkozó reményeket. Ezt követően Stokes tízéves stratégiát dolgozott ki azzal a céllal, hogy Jamaica 2034-ben érmet szerezzen. Ennek központi eleme a "Vissza a forráshoz" program, amely a jamaicai atlétatehetségekre épít. "Mert úgy gondolom, hogy nálunk vannak a világ legjobb sportolói" – magyarázza Stokes.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az indulók között van Tyquendo Tracey, a korábbi jamaicai 100 méteres bajnok, valamint Ashanti Moore, a jelenlegi 200 méteres országos bajnok. Shane Pitter pedig három év alatt jutott el onnan, hogy halász volt, odáig, hogy Stokes szavaival élve "a legtehetségesebb fiatal pilóta lett, akit valaha láttam".

Pitter vezeti majd a kettes és a négyes bobszánt a milánó–cortinai olimpián, míg a korábbi brit bobos, Mica Moore jamaicai színekben indul egyes bobban. Pitter mellett ott van Joel Fearon, a brit csapat 2014-es olimpiai bronzérmese is, aki a szezon elején teljesítményedzőként csatlakozott, de végül tolóként is beszállt mindkét szánba.

A 2034-es célok elérése nem lesz egyszerű. Pitter még tapasztalatlan pilóta, a legtöbb európai pályát nem ismeri, köztük a cortinait sem. Fearon szerint most az első tizenkét hely valamelyike lehet reális elvárás. Jamaicának – szigetország lévén – nincs megfelelő bobszánedző-központja, a csapat ezért a versenyszezonban főként New Yorkban állomásozik. A finanszírozás állandó gond. A szövetség nem kap pénzt a Jamaicai Olimpiai Bizottságtól, bevételeik túlnyomó része magánszponzoroktól és közösségi adománygyűjtésből származik.

A jamaicai négyes bob egy dél-koreai használt szán, amely 2018-ban ezüstérmet nyert az olimpián, a kettes bob pedig korábban az amerikai csapaté volt. A pénzügyi korlátokat szinte biztosan le kell küzdeniük, ha hosszú távon fel akarják venni a versenyt a verhetetlennek tűnő németekkel. Stokes azonban meg van győződve róla, hogy az akadályokat le lehet győzni.

Amit megtanulsz, ha Jamaicában nősz fel: a pénz illúzió. Emlékszem, láttam Usain Boltot a Nyugat-indiai Egyetem füves pályáján edzeni, aztán meg világcsúcsot futott. Utána jött a pénz, de már azelőtt is jó volt

- mondta Stokes a szupersztár földijéről.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #adomány #sport #verseny #film #covid #sportolók #sportgazdaság #atlétika #jamaica

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:44
16:31
16:23
16:17
16:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 4.
Elképesztő trend hódít a Z-generáció körében: rengeteg pénzt takarítanak meg - lehet, hogy ezt most tényleg ők csinálják jól?
2026. február 4.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
2026. február 4.
Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 4. szerda
Ráhel, Csenge
6. hét
Február 4.
Rákellenes világnap
Február 4.
A magyar katonai térképészet napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
3 napja
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
3
6 napja
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
4
3 napja
Bombaigazolás Újpesten: innen még sose hoztak senkit a lilák, vajon vele elindulnak felfelé?
5
1 napja
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
PÉNZÜGYI KISOKOS
MABISZ
Magyar Biztosítók Szövetsége. 1990. november 14-én alakult országos szakmai érdekképviseleti szervezet. Az érdekvédelmi tevékenységen túl egyes szakmai feladatok ellátást koordinálja (oktatás, informatika, kármegelőzés). A MABISZ kezeli a kötelező felelősségbiztosításhoz kapcsolódó (® Kártalanítási Számla)-t, valamint működteti a nemzeti Zöld Kártya Büro-t. A havonta megjelenő Biztosítás Szemle című szaklap kiadója.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 16:00
Elképesztő trend hódít a Z-generáció körében: rengeteg pénzt takarítanak meg - lehet, hogy ezt most tényleg ők csinálják jól?
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 14:32
Lebukott az utazási iroda: milliárdos bírság a félrevezető árak miatt, magyar károsultak is lehetnek
Agrárszektor  |  2026. február 4. 16:28
Gyakran veszel körtét? Jobb, ha tisztában vagy vele, mi derült ki róla