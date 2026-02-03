Orvosok és betegek is kabátban vacogtak az újbudai rendelőben; a személyzetből többen megbetegedtek a hideg miatt.
Sokkoló diagnózist kapott a sakkozó YouTube-sztár: az orvosok szerint klasszikus poszt-COVID tünet
Andrea Botez, a sakkvideóiról ismert YouTube-sztár megdöbbentő vallomást tett közzé hirtelen hallásvesztést diagnosztizáltak nála, amelyet az orvosok szerint egy korábbi COVID-fertőzés is kiválthatott. A tartalomgyártó saját történetén keresztül hívja fel a figyelmet egy kevéssé ismert, ám súlyos poszt-COVID tünetre.
Andrea Botez neve sokaknak a YouTube-ról lehet ismerős: a népszerű tartalomgyártó sakkvideóival, élő közvetítéseivel és közérthető stílusával világszerte hatalmas rajongótábort épített. Most azonban nem egy játszma vagy stream miatt került a figyelem középpontjába, hanem egy megrázó egészségügyi történet kapcsán - erről nemrég egy Youtube short videóban számolt be.
Botez elmondása szerint hirtelen idegi eredetű halláscsökkenést diagnosztizáltak nála, amely miatt több mint 40 órát töltött egy „űrhajóra emlékeztető” hiperbár oxigénkamrában. A kezelést szteroidterápiával kombinálták, ami az egyik leginkább kutatott módszer a hallás visszanyerésére ilyen esetekben. Kezdetben azt hitte, a probléma oka a zene lehet, ám az orvosok az esetek mintegy 90 százalékában nem tudják pontosan megállapítani a kiváltó okot.
Mint egy vizsgálat kimutatta, nagy valószínűséggel egy korábbi COVID-fertőzés állhat a háttérben. Kutatások szerint ugyanis a vírus jelentősen növeli a hirtelen hallásvesztés kockázatát. Botez ugyanakkor hangsúlyozta: nem pánikot szeretne kelteni, hanem felhívni a figyelmet arra, hogy ilyen tüneteknél azonnal orvoshoz kell fordulni, és 72 órán belül megkezdeni a szteroidkezelést – ekkor jó eséllyel helyreállhat a hallás.
Az ő esetében a kezdeti félrediagnosztizálás miatt a felépülés elhúzódik, és hónapokkal később sem teljes az állapota, de nem adta fel. Hálás azért, hogy legalább az egyik fülére még jól hall, és történetének megosztásával másokat szeretne megóvni a maradandó halláskárosodástól. „Ha még hallod a madarakat, és nincs állandó, magas hangú sípolás a füledben, becsüld meg” – üzente követőinek, hozzátéve: a hallás védelme és a megfelelő fülvédelem kiemelten fontos.
Az NB II 16. fordulójában a Szentlőrinc 5–3-ra legyőzte a Budafokot, Kocsis Bence látványos félpályás góllal mutatkozott be új csapatában.
A 26 éves középpályás ősszel igazolt Portugáliába, ahol eddig csak csereként kapott lehetőséget.
Djokovic egykori ütője 540 ezer dollárért cserélt gazdát, jócskán megdöntve a korábbi csúcsot, amelyet Carlos Alcaraz wimbledoni ütője tartott.
Az edzőt bilincsben vezették ki a teremből, emiatt most jogi lépéseket fontolgat.
Jude Bellingham sérülés miatt egy hónapra kidőlt, ami komoly aggodalmat kelt Angliában a vébéfelkészülés előtti pillanatokban.
A 72 éves Felix Magath ismét jelezte, hogy szívesen visszatérne a kispadra, és ezúttal egykori klubjánál, a Werder Bremennél vállalna szerepet.
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
Itt találsz minden fontos tudnivalót az NFL döntőjéről! Kik játszanak, hol lesz a meccs, hol tudod megnézni? Ki lesz az idei sztárfellépő? Mikor kezdődik a...
Az Újpest FC jelentős erősítést szerzett a német élvonalból: az Augsburgtól érkező Arne Maier személyében tapasztalt középpályással bővült a lila-fehérek kerete.
A Liverpool tárgyalásokat folytat Lutsharel Geertruida kölcsönvételéről; ha azonban ő nem mehet a csapathoz, akkor akár újabb magyar is odakerülhet.
Christian Horner a dublini Európai Autószalonon szólalt meg először nyilvánosan azóta, hogy távozott a Red Bulltól.
Carlos Alcaraz történelmet írt Melbourne-ben: a spanyol teniszező első alkalommal hódította el az ausztrál nyílt teniszbajnokság trófeáját.
Snoop Dogg rapper szerint a Swansea Cityből világszerte ismert klubot lehet építeni, ezért tavaly júliusban kisebbségi részesedést vásárolt a másodosztályú walesi egyesületben.
A Seattle Seahawks a Super Bowl után máris tulajdonost cserélhet: a források szerint a vezetés a döntő után megkezdi a klub értékesítését.
Már történtek próbálkozások a maffia részéről arra, hogy az egy hét múlva kezdődő játékokon ők is minél nagyobbat kaszáljanak.
Irtózatos botrány az NFL-ben: nyakig benne van az Epstein-ügyben egy csapattulajdonos, most mi lesz?
Steve Tischnek, a New York Giants amerikaifutball-csapat társtulajdonosának a neve számos, az Igazságügyi Minisztérium által pénteken nyilvánosságra hozott iratban szerepel.
A West Ham United öt hazai mérkőzésről tiltotta el egyik bérletesét, amiért a múlt szombati meccsen a klubvezetés távozását követelő transzparenst tartott fel.
A kapus beszállt a nézőtéri verekedésbe, kiállítása után nem ment ki a csarnokból. A bizottság pedig nem kegyelmezett.
Meg vannak számlálva Kerkez napjai a Liverpool kezdőjében? Megszólalt az angol válogatott legendája, sejtelmes választ adott
Természetesen Kerkez még nagyon fiatal, és nem szabad elfelejteni, hogy rendkívül magas mércéhez mérik.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!