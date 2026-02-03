Sokkoló diagnózist kapott a sakkozó YouTube-sztár: az orvosok szerint klasszikus poszt-COVID tünet

Andrea Botez, a sakkvideóiról ismert YouTube-sztár megdöbbentő vallomást tett közzé hirtelen hallásvesztést diagnosztizáltak nála, amelyet az orvosok szerint egy korábbi COVID-fertőzés is kiválthatott. A tartalomgyártó saját történetén keresztül hívja fel a figyelmet egy kevéssé ismert, ám súlyos poszt-COVID tünetre.

Andrea Botez neve sokaknak a YouTube-ról lehet ismerős: a népszerű tartalomgyártó sakkvideóival, élő közvetítéseivel és közérthető stílusával világszerte hatalmas rajongótábort épített. Most azonban nem egy játszma vagy stream miatt került a figyelem középpontjába, hanem egy megrázó egészségügyi történet kapcsán - erről nemrég egy Youtube short videóban számolt be.

Botez elmondása szerint hirtelen idegi eredetű halláscsökkenést diagnosztizáltak nála, amely miatt több mint 40 órát töltött egy „űrhajóra emlékeztető” hiperbár oxigénkamrában. A kezelést szteroidterápiával kombinálták, ami az egyik leginkább kutatott módszer a hallás visszanyerésére ilyen esetekben. Kezdetben azt hitte, a probléma oka a zene lehet, ám az orvosok az esetek mintegy 90 százalékában nem tudják pontosan megállapítani a kiváltó okot.

Mint egy vizsgálat kimutatta, nagy valószínűséggel egy korábbi COVID-fertőzés állhat a háttérben. Kutatások szerint ugyanis a vírus jelentősen növeli a hirtelen hallásvesztés kockázatát. Botez ugyanakkor hangsúlyozta: nem pánikot szeretne kelteni, hanem felhívni a figyelmet arra, hogy ilyen tüneteknél azonnal orvoshoz kell fordulni, és 72 órán belül megkezdeni a szteroidkezelést – ekkor jó eséllyel helyreállhat a hallás.

Az ő esetében a kezdeti félrediagnosztizálás miatt a felépülés elhúzódik, és hónapokkal később sem teljes az állapota, de nem adta fel. Hálás azért, hogy legalább az egyik fülére még jól hall, és történetének megosztásával másokat szeretne megóvni a maradandó halláskárosodástól. „Ha még hallod a madarakat, és nincs állandó, magas hangú sípolás a füledben, becsüld meg” – üzente követőinek, hozzátéve: a hallás védelme és a megfelelő fülvédelem kiemelten fontos.