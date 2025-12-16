2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kansas City, Missouri - December 28, 2023: GEHA Field at Arrowhead Stadium - KC Chiefs Football
Sport

Nagyobb is lehet a baj a koronáját elveszítő NFL-csapatnál: nem elég a kiesés

Pénzcentrum
2025. december 16. 17:16

Patrick Mahomes második szakvéleményt kér elszakadt térdszalagjáról, jelenleg bizonytalan a visszatérése a szeptemberi kezdésre is - közölte a The Guardian.

Patrick Mahomes, a Kansas City Chiefs kétszeres MVP irányítója második szakvéleményt kér elszakadt bal térdszalagjáról a műtét előtt - jelentette be Andy Reid vezetőedző hétfőn. Egyelőre bizonytalan, hogy a sztárjátékos visszatérhet-e a következő szezon kezdetére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mahomes a Los Angeles Chargers elleni 16-13-as vereség során szenvedte el a sérülést, amikor megpróbálta életben tartani csapata rájátszásos reményeit. A vereség következtében a Chiefs 2014 óta először marad le a rájátszásról.

Az irányító Dr. Dan Cooper ortopéd szakorvoshoz, a Dallas Cowboys csapatorvosához fordul a térdszalag-helyreállító műtét előtt. A második szakvélemény célja csupán a felépülési folyamat következő lépéseinek megerősítése. A felépülési idő számos tényezőtől függ, beleértve a szakadás súlyosságát és az esetleges egyéb térdsérüléseket. A legtöbb játékos 6-12 hónap alatt tér vissza a pályára.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Pénzcentrum sportoldalára!

"Úgy gondolom, ugyanolyan elszántsággal fog nekiállni a rehabilitációnak, mint minden másnak" - mondta Andy Reid vezetőedző. "Voltak már kiváló irányítók, akik ugyanilyen sérülést szenvedtek, és visszatérésük után remekül teljesítettek."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Cincinnati Bengals irányítója, Joe Burrow 2020 novemberében szakította el bal térdében az elülső és a belső oldalszalagot, de a következő szezonban visszatért, és elnyerte az NFL Comeback Player of the Year díját. Daniel Jones, az Indianapolis Colts irányítója 2023 novemberében, még a New York Giants játékosaként szenvedett jobb térdszalag-szakadást, de a következő szezon első hetére visszatért.

A Chiefsnek Mahomesen kívül nincs szerződtetett irányítója a következő szezonra, így a szezon utolsó három hete egyfajta próbaidőszak lehet a veterán Gardner Minshew számára, aki a Chargers elleni mérkőzés végén lépett pályára. Három sikeres passz után egy Travis Kelce-nek szánt labdáját elfogták, ami gyakorlatilag lezárta a mérkőzést.

"Hatalmas bizalmam van Gardnerben" - mondta Reid. "Láttam játszani más csapatokban. Kezdőként is szerepelt a ligában. A játékosaink bíznak benne, és Chris Oladokun is ott van mögötte, aki már egy ideje velünk van. Ez két olyan játékos, akikben megbízunk."
Címlapkép: Getty Images
#rehabilitáció #sport #műtét #sérülés #nfl #amerikai foci #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:43
18:30
18:14
18:05
17:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 16.
Ezekért az ajándékokért özönlenek most a Telekom, Yettel, One ügyfelei: óriási az izgalom, egy éve vártak erre
2025. december 16.
Ezek a legjobb befektetési lehetőségek 2025 végén: még az adón is legálisan lehet spórolni, bárki beszállhat
2025. december 16.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 16. kedd
Etelka, Aletta
51. hét
December 16.
A magyar kórusok napja
December 16.
A ronda karácsonyi pulcsik napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
2
1 hete
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
3
1 hete
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
4
6 napja
Durva gyanúba keveredett az Arsenal vezetőedzője: határozottan tagadja, más okokat nevezett meg
5
1 hete
Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelszerződés
A bank hitelszerződés alapján meghatározott devizában, meghatározott időre kamat, díj, jutalék ellenében bizonyos összeget (hitelkeretet) tart az ügyfél rendelkezésére. A hitelkeret összegéig az ügyfél igényelheti a teljes hitelösszeget külön hitelvizsgálat nélkül. A hitelszerződés lehet "committed" vagy "uncommitted".

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 16. 18:05
Kvíz: Télen is magabiztos sofőr vagy? Ha jól ismered a KRESZ szabályait, nem bukhatsz el ezen a teszten!
Pénzcentrum  |  2025. december 16. 17:29
Kifakadt a legmenőbb pesti virágboltos: ezért árasztja el a kínai dömping Magyarországot
Agrárszektor  |  2025. december 16. 17:27
Ez a jövő? Kiderült, hogy mit vár Brüsszel a gazdáktól