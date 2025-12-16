Nagyobb is lehet a baj a koronáját elveszítő NFL-csapatnál: nem elég a kiesés

Antonelli elárulta, hogy az olasz nagydíj után tartott kemény megbeszélés fordulópontot jelentett Formula 1-es újonc szezonjában.
Patrick Mahomes második szakvéleményt kér elszakadt térdszalagjáról, jelenleg bizonytalan a visszatérése a szeptemberi kezdésre is - közölte a The Guardian.
Patrick Mahomes, a Kansas City Chiefs kétszeres MVP irányítója második szakvéleményt kér elszakadt bal térdszalagjáról a műtét előtt - jelentette be Andy Reid vezetőedző hétfőn. Egyelőre bizonytalan, hogy a sztárjátékos visszatérhet-e a következő szezon kezdetére.
Mahomes a Los Angeles Chargers elleni 16-13-as vereség során szenvedte el a sérülést, amikor megpróbálta életben tartani csapata rájátszásos reményeit. A vereség következtében a Chiefs 2014 óta először marad le a rájátszásról.
Az irányító Dr. Dan Cooper ortopéd szakorvoshoz, a Dallas Cowboys csapatorvosához fordul a térdszalag-helyreállító műtét előtt. A második szakvélemény célja csupán a felépülési folyamat következő lépéseinek megerősítése. A felépülési idő számos tényezőtől függ, beleértve a szakadás súlyosságát és az esetleges egyéb térdsérüléseket. A legtöbb játékos 6-12 hónap alatt tér vissza a pályára.
"Úgy gondolom, ugyanolyan elszántsággal fog nekiállni a rehabilitációnak, mint minden másnak" - mondta Andy Reid vezetőedző. "Voltak már kiváló irányítók, akik ugyanilyen sérülést szenvedtek, és visszatérésük után remekül teljesítettek."
A Cincinnati Bengals irányítója, Joe Burrow 2020 novemberében szakította el bal térdében az elülső és a belső oldalszalagot, de a következő szezonban visszatért, és elnyerte az NFL Comeback Player of the Year díját. Daniel Jones, az Indianapolis Colts irányítója 2023 novemberében, még a New York Giants játékosaként szenvedett jobb térdszalag-szakadást, de a következő szezon első hetére visszatért.
A Chiefsnek Mahomesen kívül nincs szerződtetett irányítója a következő szezonra, így a szezon utolsó három hete egyfajta próbaidőszak lehet a veterán Gardner Minshew számára, aki a Chargers elleni mérkőzés végén lépett pályára. Három sikeres passz után egy Travis Kelce-nek szánt labdáját elfogták, ami gyakorlatilag lezárta a mérkőzést.
"Hatalmas bizalmam van Gardnerben" - mondta Reid. "Láttam játszani más csapatokban. Kezdőként is szerepelt a ligában. A játékosaink bíznak benne, és Chris Oladokun is ott van mögötte, aki már egy ideje velünk van. Ez két olyan játékos, akikben megbízunk."
