2026. február 2. hétfő
Sport

Lehull a lepel végre a nagy focititokról: erről eddig nagyon kevesen tudtak

Pénzcentrum
2026. február 2. 17:52

Megvan az egyezség, a személyes feltételekben is sikerült megegyezni, már csak az orvosi vizsgálat van hátra: ilyenkor jön az orvosi vizsgálat a focistáknak. De mi történik ilyenkor pontosan?

Az orvosi vizsgálat célja, hogy felmérje a kiszemelt játékos általános egészségi állapotát és fizikai felkészültségét, valamint feltárjon minden esetleges rejtett egészségügyi problémát. Bár jogszabály nem írja elő a vizsgálatot az átigazolás előtt, a klubok számára fontos támpontot ad a végső döntés meghozatalához.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A procedúra akár hat órán át is eltarthat, és több területet érint. Ide tartozik az általános fizikai felmérés, a szív- és érrendszeri tesztek, a laborvizsgálatok, valamint a mozgásszervi és a neurológiai vizsgálatok - írja összefoglalójában a BBC.

A fizikai tesztek során mérik a játékos magasságát, testsúlyát, vérnyomását és pulzusát, valamint megvizsgálják az izmok, ízületek és csontok állapotát. A kardiovaszkuláris vizsgálatokhoz EKG-t, szívultrahangot és terheléses teszteket is alkalmaznak.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A laborvizsgálatok között általában szerepel a teljes vérkép, a májfunkciós teszt, a vizeletvizsgálat és a doppingvizsgálat. A mozgásszervi felmérés a játékos mozgásterjedelmét, erejét és testtartását vizsgálja; ehhez gyakran teljes test MRI-t, röntgent és ultrahangot is igénybe vesznek. A neurológiai tesztek a pszichológiai állapotot, az egyensúlyt, a koordinációt és az agyrázkódás kockázatát mérik fel, hogy a klub átfogó képet kapjon a játékos idegrendszeri terhelhetőségéről is.

A játékos valójában nem "megfelel" vagy "megbukik" az orvosi vizsgálaton – egyszerűen elvégzi azt. Ezt követően a vevő klub mérlegeli, hogy az esetleges eltérések és kockázatok mellett is érdemes-e véglegesíteni az átigazolást. Olyan ez, mint egy lakásvásárlás előtti állapotfelmérés: a vevő dönti el, hogy a feltárt problémák ellenére is nyélbe üti-e az üzletet.

Dr. Charlotte Cowie, a Tottenham és a Fulham korábbi orvosi vezetője szerint az egyik klub számára elfogadhatatlan egészségi állapot egy másiknak teljesen megfelelő lehet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Minden a játékos sérülési előzményeitől, a menedzser és a klub elvárásaitól, valamint az ártól függ. Ez egy kockázat–haszon elemzés

– magyarázta.

Volt már rá példa, hogy az orvosi vizsgálat hiúsított meg egy átigazolást. Ruud van Nistelrooy 2000-ben a Manchester Unitedhez készült, de a vizsgálat után elhalasztották a szerződtetését. Egy héten belül el is szakadt a térdében a keresztszalag - igaz, a következő nyáron a legendás holland támadó végül mégis aláírt a Unitedhez, csak egy évvel később az eredeti időpontnál.

2013-ban egy Peterborough-játékos átigazolása hiúsult meg egy nem egyértelmű szemészeti vizsgálati eredmény miatt, bár a futballista később máshol folytatta pályafutását. 2024-ben pedig egy West Ham-védő Egyesült Arab Emírségekbe tervezett klubváltása bukott meg az orvosi vizsgálaton.

Az átigazolási időszakban a klubok által használt orvosi létesítmények teljes készültségben állnak. A Manchester Institute of Health and Performance munkatársai éjjel-nappal rendelkezésre állnak, beleértve az esti órákat és a hétvégéket is. Az eredményeket általában még aznap szóban ismertetik, a vérvizsgálati leletek pedig jellemzően négy órán belül elkészülnek.
Címlapkép: Getty Images
