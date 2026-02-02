Az NB II 16. fordulójában a Szentlőrinc 5–3-ra legyőzte a Budafokot, Kocsis Bence látványos félpályás góllal mutatkozott be új csapatában.
Lehull a lepel végre a nagy focititokról: erről eddig nagyon kevesen tudtak
Megvan az egyezség, a személyes feltételekben is sikerült megegyezni, már csak az orvosi vizsgálat van hátra: ilyenkor jön az orvosi vizsgálat a focistáknak. De mi történik ilyenkor pontosan?
Az orvosi vizsgálat célja, hogy felmérje a kiszemelt játékos általános egészségi állapotát és fizikai felkészültségét, valamint feltárjon minden esetleges rejtett egészségügyi problémát. Bár jogszabály nem írja elő a vizsgálatot az átigazolás előtt, a klubok számára fontos támpontot ad a végső döntés meghozatalához.
A procedúra akár hat órán át is eltarthat, és több területet érint. Ide tartozik az általános fizikai felmérés, a szív- és érrendszeri tesztek, a laborvizsgálatok, valamint a mozgásszervi és a neurológiai vizsgálatok - írja összefoglalójában a BBC.
A fizikai tesztek során mérik a játékos magasságát, testsúlyát, vérnyomását és pulzusát, valamint megvizsgálják az izmok, ízületek és csontok állapotát. A kardiovaszkuláris vizsgálatokhoz EKG-t, szívultrahangot és terheléses teszteket is alkalmaznak.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
A laborvizsgálatok között általában szerepel a teljes vérkép, a májfunkciós teszt, a vizeletvizsgálat és a doppingvizsgálat. A mozgásszervi felmérés a játékos mozgásterjedelmét, erejét és testtartását vizsgálja; ehhez gyakran teljes test MRI-t, röntgent és ultrahangot is igénybe vesznek. A neurológiai tesztek a pszichológiai állapotot, az egyensúlyt, a koordinációt és az agyrázkódás kockázatát mérik fel, hogy a klub átfogó képet kapjon a játékos idegrendszeri terhelhetőségéről is.
A játékos valójában nem "megfelel" vagy "megbukik" az orvosi vizsgálaton – egyszerűen elvégzi azt. Ezt követően a vevő klub mérlegeli, hogy az esetleges eltérések és kockázatok mellett is érdemes-e véglegesíteni az átigazolást. Olyan ez, mint egy lakásvásárlás előtti állapotfelmérés: a vevő dönti el, hogy a feltárt problémák ellenére is nyélbe üti-e az üzletet.
Dr. Charlotte Cowie, a Tottenham és a Fulham korábbi orvosi vezetője szerint az egyik klub számára elfogadhatatlan egészségi állapot egy másiknak teljesen megfelelő lehet.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Minden a játékos sérülési előzményeitől, a menedzser és a klub elvárásaitól, valamint az ártól függ. Ez egy kockázat–haszon elemzés
– magyarázta.
Volt már rá példa, hogy az orvosi vizsgálat hiúsított meg egy átigazolást. Ruud van Nistelrooy 2000-ben a Manchester Unitedhez készült, de a vizsgálat után elhalasztották a szerződtetését. Egy héten belül el is szakadt a térdében a keresztszalag - igaz, a következő nyáron a legendás holland támadó végül mégis aláírt a Unitedhez, csak egy évvel később az eredeti időpontnál.
2013-ban egy Peterborough-játékos átigazolása hiúsult meg egy nem egyértelmű szemészeti vizsgálati eredmény miatt, bár a futballista később máshol folytatta pályafutását. 2024-ben pedig egy West Ham-védő Egyesült Arab Emírségekbe tervezett klubváltása bukott meg az orvosi vizsgálaton.
Az átigazolási időszakban a klubok által használt orvosi létesítmények teljes készültségben állnak. A Manchester Institute of Health and Performance munkatársai éjjel-nappal rendelkezésre állnak, beleértve az esti órákat és a hétvégéket is. Az eredményeket általában még aznap szóban ismertetik, a vérvizsgálati leletek pedig jellemzően négy órán belül elkészülnek.
Djokovic egykori ütője 540 ezer dollárért cserélt gazdát, jócskán megdöntve a korábbi csúcsot, amelyet Carlos Alcaraz wimbledoni ütője tartott.
Az edzőt bilincsben vezették ki a teremből, emiatt most jogi lépéseket fontolgat.
Jude Bellingham sérülés miatt egy hónapra kidőlt, ami komoly aggodalmat kelt Angliában a vébéfelkészülés előtti pillanatokban.
A 72 éves Felix Magath ismét jelezte, hogy szívesen visszatérne a kispadra, és ezúttal egykori klubjánál, a Werder Bremennél vállalna szerepet.
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
Itt találsz minden fontos tudnivalót az NFL döntőjéről! Kik játszanak, hol lesz a meccs, hol tudod megnézni? Ki lesz az idei sztárfellépő? Mikor kezdődik a...
Az Újpest FC jelentős erősítést szerzett a német élvonalból: az Augsburgtól érkező Arne Maier személyében tapasztalt középpályással bővült a lila-fehérek kerete.
A Liverpool tárgyalásokat folytat Lutsharel Geertruida kölcsönvételéről; ha azonban ő nem mehet a csapathoz, akkor akár újabb magyar is odakerülhet.
Christian Horner a dublini Európai Autószalonon szólalt meg először nyilvánosan azóta, hogy távozott a Red Bulltól.
Carlos Alcaraz történelmet írt Melbourne-ben: a spanyol teniszező első alkalommal hódította el az ausztrál nyílt teniszbajnokság trófeáját.
Snoop Dogg rapper szerint a Swansea Cityből világszerte ismert klubot lehet építeni, ezért tavaly júliusban kisebbségi részesedést vásárolt a másodosztályú walesi egyesületben.
A Seattle Seahawks a Super Bowl után máris tulajdonost cserélhet: a források szerint a vezetés a döntő után megkezdi a klub értékesítését.
Már történtek próbálkozások a maffia részéről arra, hogy az egy hét múlva kezdődő játékokon ők is minél nagyobbat kaszáljanak.
Irtózatos botrány az NFL-ben: nyakig benne van az Epstein-ügyben egy csapattulajdonos, most mi lesz?
Steve Tischnek, a New York Giants amerikaifutball-csapat társtulajdonosának a neve számos, az Igazságügyi Minisztérium által pénteken nyilvánosságra hozott iratban szerepel.
A West Ham United öt hazai mérkőzésről tiltotta el egyik bérletesét, amiért a múlt szombati meccsen a klubvezetés távozását követelő transzparenst tartott fel.
A kapus beszállt a nézőtéri verekedésbe, kiállítása után nem ment ki a csarnokból. A bizottság pedig nem kegyelmezett.
Meg vannak számlálva Kerkez napjai a Liverpool kezdőjében? Megszólalt az angol válogatott legendája, sejtelmes választ adott
Természetesen Kerkez még nagyon fiatal, és nem szabad elfelejteni, hogy rendkívül magas mércéhez mérik.
Ellenfelet kapott a Fradi az Európa-ligában: ismerős csapattal mérkőznek Dibuszék a következő körért
A Ferencváros a 12. helyen zárta az Európa-liga alapszakaszát, így a rájátszásban a bolgár Ludogorec ellen folytatja szereplését.
Péntek délben elkészült a Bajnokok Ligája rájátszásának sorsolása, amely több rangadót és érdekes visszatérést is tartogat.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!