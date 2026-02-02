Lehull a lepel végre a nagy focititokról: erről eddig nagyon kevesen tudtak

Megvan az egyezség, a személyes feltételekben is sikerült megegyezni, már csak az orvosi vizsgálat van hátra: ilyenkor jön az orvosi vizsgálat a focistáknak. De mi történik ilyenkor pontosan?

Az orvosi vizsgálat célja, hogy felmérje a kiszemelt játékos általános egészségi állapotát és fizikai felkészültségét, valamint feltárjon minden esetleges rejtett egészségügyi problémát. Bár jogszabály nem írja elő a vizsgálatot az átigazolás előtt, a klubok számára fontos támpontot ad a végső döntés meghozatalához.

A procedúra akár hat órán át is eltarthat, és több területet érint. Ide tartozik az általános fizikai felmérés, a szív- és érrendszeri tesztek, a laborvizsgálatok, valamint a mozgásszervi és a neurológiai vizsgálatok - írja összefoglalójában a BBC.

A fizikai tesztek során mérik a játékos magasságát, testsúlyát, vérnyomását és pulzusát, valamint megvizsgálják az izmok, ízületek és csontok állapotát. A kardiovaszkuláris vizsgálatokhoz EKG-t, szívultrahangot és terheléses teszteket is alkalmaznak.

A laborvizsgálatok között általában szerepel a teljes vérkép, a májfunkciós teszt, a vizeletvizsgálat és a doppingvizsgálat. A mozgásszervi felmérés a játékos mozgásterjedelmét, erejét és testtartását vizsgálja; ehhez gyakran teljes test MRI-t, röntgent és ultrahangot is igénybe vesznek. A neurológiai tesztek a pszichológiai állapotot, az egyensúlyt, a koordinációt és az agyrázkódás kockázatát mérik fel, hogy a klub átfogó képet kapjon a játékos idegrendszeri terhelhetőségéről is.

A játékos valójában nem "megfelel" vagy "megbukik" az orvosi vizsgálaton – egyszerűen elvégzi azt. Ezt követően a vevő klub mérlegeli, hogy az esetleges eltérések és kockázatok mellett is érdemes-e véglegesíteni az átigazolást. Olyan ez, mint egy lakásvásárlás előtti állapotfelmérés: a vevő dönti el, hogy a feltárt problémák ellenére is nyélbe üti-e az üzletet.

Dr. Charlotte Cowie, a Tottenham és a Fulham korábbi orvosi vezetője szerint az egyik klub számára elfogadhatatlan egészségi állapot egy másiknak teljesen megfelelő lehet.

Minden a játékos sérülési előzményeitől, a menedzser és a klub elvárásaitól, valamint az ártól függ. Ez egy kockázat–haszon elemzés

– magyarázta.

Volt már rá példa, hogy az orvosi vizsgálat hiúsított meg egy átigazolást. Ruud van Nistelrooy 2000-ben a Manchester Unitedhez készült, de a vizsgálat után elhalasztották a szerződtetését. Egy héten belül el is szakadt a térdében a keresztszalag - igaz, a következő nyáron a legendás holland támadó végül mégis aláírt a Unitedhez, csak egy évvel később az eredeti időpontnál.

2013-ban egy Peterborough-játékos átigazolása hiúsult meg egy nem egyértelmű szemészeti vizsgálati eredmény miatt, bár a futballista később máshol folytatta pályafutását. 2024-ben pedig egy West Ham-védő Egyesült Arab Emírségekbe tervezett klubváltása bukott meg az orvosi vizsgálaton.

Az átigazolási időszakban a klubok által használt orvosi létesítmények teljes készültségben állnak. A Manchester Institute of Health and Performance munkatársai éjjel-nappal rendelkezésre állnak, beleértve az esti órákat és a hétvégéket is. Az eredményeket általában még aznap szóban ismertetik, a vérvizsgálati leletek pedig jellemzően négy órán belül elkészülnek.