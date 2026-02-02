Agyad eldobod, mennyit fizettek Novak Djokovic ütöjéért: ilyen se volt eddig soha

Minden idők legdrágább teniszütőjeként kelt el árverésen Novak Djokovics 2012-es Australian Open-győzelmének relikviája: az ütő 540 ezer dollárért cserélt gazdát, jócskán megdöntve a korábbi csúcsot, amelyet Carlos Alcaraz wimbledoni ütője tartott.

Történelmi összeget, 540 ezer dollárt fizetett egy gyűjtő Novak Djokovics teniszütőjéért egy árverésen. A szerb klasszis ezzel a sporteszközzel szerezte meg 2012-ben az Australian Open trófeáját, amikor a melbourne-i döntőben Rafael Nadalt múlta felül egy közel hatórás, maratoni összecsapásban.

Az ESPN információi szerint ez az összeg új csúcsot jelent a teniszütő-aukciók történetében. A korábbi rekordot mindössze tavaly állították fel, amikor Carlos Alcaraz ütője 173 ezer dollárért talált új tulajdonosra. A spanyol játékos ezt az ütőt használta a 2023-as wimbledoni fináléban, ahol éppen Djokovicsot sikerült legyőznie.

A vasárnapi Australian Open-döntőben a 22 éves Alcaraz bizonyult jobbnak, négy szettben múlta felül a 38 éves szerb veteránt. Djokovics számára különösen fájdalmas lehetett a vereség, hiszen korábban tíz alkalommal diadalmaskodott ezen a tornán. Grand Slam-győzelmeinek száma így 24-nél maradt, amivel továbbra is ő vezeti a valaha volt legtöbb GS-trófeát begyűjtő játékosok rangsorát.