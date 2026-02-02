Agyad eldobod, mennyit fizettek Novak Djokovic ütöjéért: ilyen se volt eddig soha

Az edzőt bilincsben vezették ki a teremből, emiatt most jogi lépéseket fontolgat.
Minden idők legdrágább teniszütőjeként kelt el árverésen Novak Djokovics 2012-es Australian Open-győzelmének relikviája: az ütő 540 ezer dollárért cserélt gazdát, jócskán megdöntve a korábbi csúcsot, amelyet Carlos Alcaraz wimbledoni ütője tartott.
Történelmi összeget, 540 ezer dollárt fizetett egy gyűjtő Novak Djokovics teniszütőjéért egy árverésen. A szerb klasszis ezzel a sporteszközzel szerezte meg 2012-ben az Australian Open trófeáját, amikor a melbourne-i döntőben Rafael Nadalt múlta felül egy közel hatórás, maratoni összecsapásban.
Az ESPN információi szerint ez az összeg új csúcsot jelent a teniszütő-aukciók történetében. A korábbi rekordot mindössze tavaly állították fel, amikor Carlos Alcaraz ütője 173 ezer dollárért talált új tulajdonosra. A spanyol játékos ezt az ütőt használta a 2023-as wimbledoni fináléban, ahol éppen Djokovicsot sikerült legyőznie.
A vasárnapi Australian Open-döntőben a 22 éves Alcaraz bizonyult jobbnak, négy szettben múlta felül a 38 éves szerb veteránt. Djokovics számára különösen fájdalmas lehetett a vereség, hiszen korábban tíz alkalommal diadalmaskodott ezen a tornán. Grand Slam-győzelmeinek száma így 24-nél maradt, amivel továbbra is ő vezeti a valaha volt legtöbb GS-trófeát begyűjtő játékosok rangsorát.
Az Újpest FC jelentős erősítést szerzett a német élvonalból: az Augsburgtól érkező Arne Maier személyében tapasztalt középpályással bővült a lila-fehérek kerete.
A Liverpool tárgyalásokat folytat Lutsharel Geertruida kölcsönvételéről; ha azonban ő nem mehet a csapathoz, akkor akár újabb magyar is odakerülhet.
Christian Horner a dublini Európai Autószalonon szólalt meg először nyilvánosan azóta, hogy távozott a Red Bulltól.
Carlos Alcaraz történelmet írt Melbourne-ben: a spanyol teniszező első alkalommal hódította el az ausztrál nyílt teniszbajnokság trófeáját.
Snoop Dogg rapper szerint a Swansea Cityből világszerte ismert klubot lehet építeni, ezért tavaly júliusban kisebbségi részesedést vásárolt a másodosztályú walesi egyesületben.
A Seattle Seahawks a Super Bowl után máris tulajdonost cserélhet: a források szerint a vezetés a döntő után megkezdi a klub értékesítését.
Már történtek próbálkozások a maffia részéről arra, hogy az egy hét múlva kezdődő játékokon ők is minél nagyobbat kaszáljanak.
Irtózatos botrány az NFL-ben: nyakig benne van az Epstein-ügyben egy csapattulajdonos, most mi lesz?
Steve Tischnek, a New York Giants amerikaifutball-csapat társtulajdonosának a neve számos, az Igazságügyi Minisztérium által pénteken nyilvánosságra hozott iratban szerepel.
A West Ham United öt hazai mérkőzésről tiltotta el egyik bérletesét, amiért a múlt szombati meccsen a klubvezetés távozását követelő transzparenst tartott fel.
A kapus beszállt a nézőtéri verekedésbe, kiállítása után nem ment ki a csarnokból. A bizottság pedig nem kegyelmezett.
Meg vannak számlálva Kerkez napjai a Liverpool kezdőjében? Megszólalt az angol válogatott legendája, sejtelmes választ adott
Természetesen Kerkez még nagyon fiatal, és nem szabad elfelejteni, hogy rendkívül magas mércéhez mérik.
Ellenfelet kapott a Fradi az Európa-ligában: ismerős csapattal mérkőznek Dibuszék a következő körért
A Ferencváros a 12. helyen zárta az Európa-liga alapszakaszát, így a rájátszásban a bolgár Ludogorec ellen folytatja szereplését.
Péntek délben elkészült a Bajnokok Ligája rájátszásának sorsolása, amely több rangadót és érdekes visszatérést is tartogat.
Az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökei a tervek szerint bevándorlási ellenőrzéseket tartanak a jövő vasárnapi, Santa Clarában rendezett Super Bowl idején.
Iga Swiatek megvédte Coco Gauff-ot, aki arról panaszkodott, hogy minden pillanatban kamerák figyelik őket a teniszversenyeken.
A január 18-i döntőben történtek miatt Szenegál és Marokkó együtt közel egymillió dollárnyi büntetést kapott.
A zöld-fehérek győzelem esetén biztosan a nyolcaddöntőbe jutnak, döntetlennél más eredmények is befolyásolják a sorsukat.
A korábbi magyar klasszis, Liu Shaoang bekerült az ötfős keretbe, testvére, Liu Shaolin Sándor viszont kimaradt.
