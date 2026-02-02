2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A licitálók tömege egy árverésen. A hangsúly az árverésvezető kalapácsán van, amint licitál.
Sport

Agyad eldobod, mennyit fizettek Novak Djokovic ütöjéért: ilyen se volt eddig soha

Pénzcentrum
2026. február 2. 13:54

Minden idők legdrágább teniszütőjeként kelt el árverésen Novak Djokovics 2012-es Australian Open-győzelmének relikviája: az ütő 540 ezer dollárért cserélt gazdát, jócskán megdöntve a korábbi csúcsot, amelyet Carlos Alcaraz wimbledoni ütője tartott.

Történelmi összeget, 540 ezer dollárt fizetett egy gyűjtő Novak Djokovics teniszütőjéért egy árverésen. A szerb klasszis ezzel a sporteszközzel szerezte meg 2012-ben az Australian Open trófeáját, amikor a melbourne-i döntőben Rafael Nadalt múlta felül egy közel hatórás, maratoni összecsapásban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ESPN információi szerint ez az összeg új csúcsot jelent a teniszütő-aukciók történetében. A korábbi rekordot mindössze tavaly állították fel, amikor Carlos Alcaraz ütője 173 ezer dollárért talált új tulajdonosra. A spanyol játékos ezt az ütőt használta a 2023-as wimbledoni fináléban, ahol éppen Djokovicsot sikerült legyőznie.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A vasárnapi Australian Open-döntőben a 22 éves Alcaraz bizonyult jobbnak, négy szettben múlta felül a 38 éves szerb veteránt. Djokovics számára különösen fájdalmas lehetett a vereség, hiszen korábban tíz alkalommal diadalmaskodott ezen a tornán. Grand Slam-győzelmeinek száma így 24-nél maradt, amivel továbbra is ő vezeti a valaha volt legtöbb GS-trófeát begyűjtő játékosok rangsorát.

Történelmet írt a spanyol teniszcsillag: megvan az ausztrál bajnoki cím Alcaraznak
EZ IS ÉRDEKELHET
Történelmet írt a spanyol teniszcsillag: megvan az ausztrál bajnoki cím Alcaraznak
Carlos Alcaraz történelmet írt Melbourne-ben: a spanyol teniszező első alkalommal hódította el az ausztrál nyílt teniszbajnokság trófeáját.
Címlapkép: Getty Images
#árverés #aukció #sport #rekord #tenisz #teniszező #carlos alcaraz #novak djokovic #wimbledon #grand slam

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:45
14:28
14:25
14:20
14:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 1.
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2026. február 2.
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér: Románia készül a kanyarban előzni, a V4-ek már fényévnyire
2026. február 2.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
2026. február 2.
Késések, nem működő mosdó, áremelkedés: a MÁV szerint minden rendben van
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 2. hétfő
Karolina, Aida
6. hét
Február 2.
A szerzetesek világnapja
Február 2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Február 2.
A vizes élőhelyek napja
Február 2.
Tutu nap (Balettszoknya nap)
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
2 hete
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
3
2 hete
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
4
4 napja
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
5
2 hete
Kiderült, hogy miben halt meg Daniel Naroditsky sakknagymester
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előfizetéses kártya
kártyahasználati díjak előre egy összegben kerülnek megfizetésre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 13:03
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér: Románia készül a kanyarban előzni, a V4-ek már fényévnyire
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 11:30
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
Agrárszektor  |  2026. február 2. 14:28
Megvan, meddig tarthat még a tél: itt a friss előrejelzés