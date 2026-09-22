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Otthon

Kegyetlenül pórul járt, aki napelemet szereltetett fel: súlyos milliókat követelhetnek vissza a magyar családoktól

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 07:14

Szeptember végén lejár a lakossági napelemes pályázatok elszámolási határideje, ami sok családot sodort nehéz helyzetbe. Mivel a támogatást közvetlenül a kivitelezők kapták – akik közül időközben többen csődbe mentek –, a befejezetlen beruházások miatt a háztartásoktól most visszakövetelhetik a felvett előleget. A megoldást a károsultak és a szakmai szövetség is a kormánytól várja.

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A több mint négy éve uniós forrásból meghirdetett program célja az volt, hogy a lakosság állami támogatással, gyakorlatilag ingyen telepíthessen napelemes rendszereket és akkumulátoros tárolókat. A közeledő elszámolási határidő miatt azonban világossá vált, hogy rengeteg háztartás esetében esély sincs a projekt időben történő lezárására.

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Szilágyi László, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnöke szerint a problémát legtöbbször az okozza, hogy a kivitelező cég időközben felszámolás alá került, vagy teljesen elérhetetlenné vált. Sok esetben a napelem már felkerült a tetőre, de az energiatároló hiányzik. Mivel a sikeres elszámoláshoz elengedhetetlen a kivitelező által aláírt teljesítési igazolás, a megszűnt vállalkozások miatt a családok önhibájukon kívül képtelenek lezárni az adminisztrációt - tudósított az Infostart.

A bajba jutott kedvezményezetteket komoly anyagi veszély fenyegeti, ugyanis nemcsak a beruházásuk maradhat félbe, hanem a lezáratlan projekt miatt visszakövetelhetik tőlük azt a támogatási előleget is, amelyet a valóságban a köddé vált kivitelező vett fel. Sokan attól tartanak, hogy végül a már felszerelt rendszert is el kell bontaniuk, és olyan összeget kell visszafizetniük, amely soha nem is fordult meg a számlájukon.

A szakmai szövetség a helyzet rendezése érdekében először a pályázatot kezelő Nemzeti Fejlesztési Központhoz fordult, ám a szervezet mandátuma lejárt, így a döntés a kormányra maradt. A szövetség ezért egy konkrét javaslatokat tartalmazó beadványban kérte a kabinet beavatkozását a családok megsegítése érdekében. Az ügyben az illetékes Gazdasági és Energetikai Minisztérium hivatalos állásfoglalását is várják.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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