A Pénzcentrum 2025. december 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
2026-ban indul az energiatárolók nagy pályázata – itt vannak a részletek
A friss Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a kormány új, vissza nem térítendő támogatási programot indít a háztartási energiatárolók telepítésére, amely a napelemmel rendelkező vagy azt telepíteni tervező lakosságot célozza.
A Kormány friss határozatában új támogatási programot jelentett be, amely ösztönzi a zöldenergia hatékony felhasználását és tárolását. A kabinet szerint az otthonokban telepített energiatárolók kulcsszerepet játszanak a lakossági önellátás növelésében.
A döntés értelmében a program magánszemélyek számára lesz elérhető, és vissza nem térítendő támogatással segíti az energiatárolók telepítését. A támogatás maximális összege 2 500 000 forint lehet.
A pályázat megnyitását 2026. február 1-jére ütemezték.
A támogatási rendszerben minden olyan háztartás részt vehet, amely már rendelkezik háztartási méretű kiserőművel – vagy vállalja annak telepítését. A pályázatok elbírálása során ugyanakkor előnyt élveznek azok, akik már kiestek az éves szaldó elszámolásból, illetve akik 2030-ig fognak kiesni abból. Szintén elsőbbséget kapnak az 5000 fő alatti vidéki települések lakói, így a program a kisebb községekben élőket is támogatja a modern energiatárolási technológiákhoz való hozzáférésben.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az eurót reggel hat órakor 382,79 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,41 forint után.
Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?
Százéves könyvelő, TikTokon felvirágzó parfüm és vámháború: mind olyan témák, amik szerepeltek idén a műsorban.
Kamatot vágott a Fed, de belső harcok dúlnak: egyre látványosabb a megosztottság a világ legfontosabb jegybankjánál
A Federal Reserve legutóbbi kamatdöntése megfelelt a várakozásoknak: a piacok előre beárazták a lazító lépést,
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX stagnált szerdán, az index minimális, 0,99 pontos emelkedéssel, 108 571,16 ponton zárt.
A hiánycél 2025-ben és 2026-ban is a GDP 5%-a, így a pénzforgalmi deficit 5055, illetve 5445 milliárd forint lehet.
Bemondta 2026-os jóslatát az MBH Bank: tényleg ekkora növekedés jöhet a GDP- és forintárfolyam terén?
A harmadik negyedévben főként a szolgáltatások, különösen a pénzügyi szektor és a turizmus húzta a növekedést idén.
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
A NIS körüli válság az amerikai szankciók élesedése után napok alatt a szerb üzemanyag ellátás egyik legnagyobb kockázatává nőtt. A Mol lehet a vevő.
Bár a 380-390 forintos euróárfolyam erősnek tűnik, hosszabb távon a magyar fizetőeszköz jelentősen gyengült.
Új ünnepnapot vezethetnek be Magyarországon: a Parlament előtt a javaslat, hamarosan hivatalossá válik
A parlament szerdán utolsó rendes ülésén számos jelentős törvénymódosítást tárgyal, majd rendkívüli ülésen foglalkozik a fővárosi önkormányzat pénzügyi helyzetével.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
Érdekes ellentmondás, hogy, bár az egyenlőtlenségi mutatók romlást jeleznek, a kormány által közzétett adatok szerint a legalsó réteg reálbére 2021 óta több mint 25%-kal nőtt.
Gulyás Gergely bejelentése: újabb rezsitámogatást indítanak a magyar lakosságnak, 2,5 millió forintot lehet igényelni
Gulyás Gergely kiemelte, hogy a napenergia hazai felhasználása az elmúlt években robbanásszerűen nőtt.
Rendkívüli érdeklődés miatt idő előtt lezárja lakossági részvényértékesítését az MBH Bank, miután a felkínált mennyiséget meghaladó igény érkezett a befektetőktől.
Amerikában a vállalkozások kénytelenek alkalmazkodni a papírmunka áradatához, miközben próbálják kiszámítani, mennyi vámot kell fizetniük.
Ez eltér a megszokott rendtől, hiszen a Kormányinfót általában csütörtök délelőtt szokták megtartani.
A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a fejlesztési adókedvezményről szóló kormányrendelet módosítását.
A GKI Gazdaságkutató szerint a magyar háztartások hitelállománya 2017 és 2025 első negyedéve között dinamikusan nőtt.
A rendőrség szerint profi, nemzetközi bűnbanda szervezte a 330 ezer literes gázolajlopást, amelyet hónapokig észrevétlenül végeztek.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.