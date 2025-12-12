2026-ban indul az energiatárolók nagy pályázata – itt vannak a részletek

A friss Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a kormány új, vissza nem térítendő támogatási programot indít a háztartási energiatárolók telepítésére, amely a napelemmel rendelkező vagy azt telepíteni tervező lakosságot célozza.

A Kormány friss határozatában új támogatási programot jelentett be, amely ösztönzi a zöldenergia hatékony felhasználását és tárolását. A kabinet szerint az otthonokban telepített energiatárolók kulcsszerepet játszanak a lakossági önellátás növelésében.

A döntés értelmében a program magánszemélyek számára lesz elérhető, és vissza nem térítendő támogatással segíti az energiatárolók telepítését. A támogatás maximális összege 2 500 000 forint lehet.

A pályázat megnyitását 2026. február 1-jére ütemezték.

A támogatási rendszerben minden olyan háztartás részt vehet, amely már rendelkezik háztartási méretű kiserőművel – vagy vállalja annak telepítését. A pályázatok elbírálása során ugyanakkor előnyt élveznek azok, akik már kiestek az éves szaldó elszámolásból, illetve akik 2030-ig fognak kiesni abból. Szintén elsőbbséget kapnak az 5000 fő alatti vidéki települések lakói, így a program a kisebb községekben élőket is támogatja a modern energiatárolási technológiákhoz való hozzáférésben.