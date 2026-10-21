2026. október 21. szerda Orsolya
20 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gazdaság

Drasztikus változások kapujában a magyar munkaerőpiac: erre kell készülnie minden cégnek és dolgozónak

Pénzcentrum
2026. október 21. 14:43

Négy hét van hátra az év legmeghatározóbb munkaerőpiaci eseményéig: 2026. november 17-én a budapesti Radisson Blu Béke Hotel ad otthont a Portfolio és a Pénzcentrum közös szervezésében megvalósuló HR (R)EVOLUTION 2026 konferenciának. A szakma legkiemelkedőbb szereplői gyűlnek össze, hogy áttekintsék a szektor előtt álló legégetőbb kihívásokat és a legfrissebb fejlődési irányokat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A HR (R)evolution 2026 fókuszában a HR-folyamatok újratervezése áll – a külföldi foglalkoztatástól kezdve a megtartáson és tehetséggondozáson át egészen a mesterséges intelligencia veszélye és integrációjáig. A résztvevők a makrogazdasági folyamatok és a digitális transzformáció mélyebb megértése révén olyan naprakész, gyakorlati tudást szerezhetnek, amellyel hatékonyan válaszolhatnak a jelen és a jövő munkaerőpiaci kihívásaira.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

I. szekció: Munkaerőpiaci aktualitások Magyarországon – A demográfiai válságtól a külföldi munkavállalókig

A demográfiai mutatók romlása és a makrogazdasági változások gyökeres fordulatot követelnek a hazai humánerőforrás-menedzsmentben. Az első szekció a legégetőbb munkaerőpiaci kérdéseket veszi górcső alá, mint a hazai humántőke védelme, a külföldi munkaerő kontrollált bevonása és a nemzetközi szakemberek becsatornázása. A szakértők azt járják körül, miként akadályozható meg a hazai munkavállalók kiszorítása, miközben hatékony válaszok születnek a szektorokat sújtó szakemberhiányra.

A szekcióban megrendezett kerekasztal-beszélgetés során a szakértők a hazai munkaerőpiac egyensúlyi helyzetét elemzik, különös tekintettel a külföldi munkavállalók bevonásának korlátaira és lehetőségeire.

A beszélgetés résztvevői:

  • Ürögdi Barbara, ügyvezető, Helpers Hungary
  • Garab Gábor, partner, EY
  • Lenk István, elnök, ABSL Hungary
  • Kalmár Ákos, munkaügyi kapcsolatok és munkaügyi sztenderdek vezető Európa, Continental, ContiTech üzleti szektor

II. szekció: HR trendek és jövőképek – Első kézből a vezetői tapasztalatok

A technológia száguldása és a folyamatosan átalakuló gazdasági környezet új időszámítást hozott a HR-stratégiák világába. Ez a blokk azt mutatja be, hogy a hazai nagyvállalati vezetőket miként foglalkoztatja a bértranszparencia, a toborzás, vagy épp a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása az előszűréstől a készségtérképezésig. Szabó Csaba, a Develor Tanácsadó vezérigazgatója "2026-os stratégiai HR-prioritások és a régió fókuszpontjai: Miben más Magyarország és a V4-ek?" című előadásában a regionális különbségekre világít rá, míg Földházi Csaba, a Shiwaforce Head of Pulze Digital pozíciójú szakembere a

"Digitális képességfejlesztés a gyakorlatban" témakörét mutatja be. Horváth Tamás, a Hun-Ter App ügyvezetője előadásában az adatvezérelt döntéseket mutatja be a toborzásban és a tudásiparban.

A szekció kerekasztal-beszélgetése a vállalatok előtt álló HR-kihívásokra és a jövő munkaerőpiacán való sikeres navigálásra összpontosít vezetői perspektívából.

A beszélgetés résztvevői többek között:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

  • Bartis Eszter, Humán Erőforrás Igazgató, Wallis Csoport
  • Bán Zoltán, HR igazgató, MOL Magyarország

III. szekció: Longevity & Wellbeing & Hatékonyság

Egy olyan világban, ahol a változás tempója napról napra gyorsul, a fenntartható szervezeti teljesítmény záloga a munkavállalók testi-lelki egyensúlyában rejlik. A szekció a hatékony munkaszervezés, az élményszerű employee journey, valamint a kiégés elleni védekezés kényes egyensúlyát vizsgálja. Kiemelt témák között lesz a többgenerációs munkahelyeken látható konfliktusok és azok kezelése is.

A szekció kerekasztal-beszélgetése azt járja körül, hogy a közösségépítés, a motiváció, a hosszabb karrierszünet jelent-e jobb megoldást a kiégés ellen.

A beszélgetés résztvevői többek között:

  • Korábián Tamás, director, MEDDI Hungary
  • Ottó Judit, sabbatical manager®, karrierszünet szakértő, alapító, OYU

A blokk zárásaként Kovács Eszter, a Mat On the Moon alapítója, jógaoktatója, mindfulnesstrénere, coacha és meditációtanára mutatja be hogyan hat a folyamatos ingeráradat, a multitasking és az állandó készenléti állapot a koncentrációnkra, a döntéseinkre és a teljesítményünkre.

Készüljön fel a jövő munkaerőpiaci kihívásaira, és szerezzen közvetlen tapasztalatokat az iparág vezető szakértőitől! Nézze meg előadóink teljes listáját, amit folyamatosan frissítünk, illetve a szakmai programot. Regisztráljon a rendezvényre a HR (R)EVOLUTION 2026 weboldalán.

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.
Címlapkép: Getty Images
#hr #gazdaság #konferencia #munkaerőpiac #demográfia #munkaerőhiány #toborzás #kiégés #mesterséges intelligencia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:16
15:06
14:59
14:43
14:30
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 21. 13:58 Újabb nyomás alatt a magyar fizetőeszköz: kiderült, mikor cserélhetjük le a forintot
október 21. 10:38 Óriási bejelentést tett a Mol, miközben egyesülhet a Tesla és a SpaceX: felfordulás a tőzsdéken
október 20. 17:34 Durva adóemelés sokkolja a magyar tőzsdét, miközben elszabadult az olajár a piacokon
október 20. 13:40 Hirtelen fordult a szél a piacon: csúnya pofont kapott a forint, elszálltak az energiaárak
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 20. 16:45
Viszlát, Otthon Start! - Új világ jön a támogatott lakáshitelpiacon  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. október 21. 14:33
Most kezdj megtakarítást: így nem maradsz le az idei 20%-os állami támogatásról
Az idei 280 ezer forintos állami támogatáshoz két dolog kell: idén fizess be egy nyugdíjcélú megtaka...
Kasza Elliott-tal  |  2026. október 21. 11:57
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Holdblog  |  2026. október 21. 10:36
Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből
A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkia...
iO Charts  |  2026. október 21. 08:01
Személyes inflációkalkulátor: számold ki a saját inflációd
Itt a személyes inflációkalkulátor, ami az előző cikkben bemutatott, általános inflációkalkulátort e...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 21.
Borulhat a minimálbér-megállapodás: 2027-ben 14 helyett 4-6 százalékos emelésre számítanak az elemzők
2026. október 20.
Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek
2026. október 21.
Súlyos csapdába sétálhat, aki így vesz fel lakáshitelt 2026-ban: a szülők is ráfizethetnek, ha segítenek a gyereknek
2026. október 21.
Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt: mi az az MNB-ügy, és hová lett a jegybanki alapítványok 266 milliárd forintja?
2026. október 21.
Kiderült, mennyibe kerül egy temetés 2026-ban: 560 ezer forint a koporsós búcsú, és ebben még a sírhely sincs benne
NAPTÁR
Tovább
2026. október 21. szerda
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Könnyes búcsút inthetünk a forintnak: megvan a dátum, innentől jöhet az euró Magyarországon
2
1 hete
Örökre búcsút vehetünk a forinttól: megvan a céldátum, ekkortól jöhet az euró Magyarországon
3
1 hete
Nagyon fontos hírt kaptak a gázzal fűtő magyarok: kiderült, mi vár ránk a következő télen
4
2 napja
Magyar Péter: 9 százalékra csökken a minimálbér esetén fizetendő szja, duplájára emelkedik a családi pótlék 2027-től
5
6 napja
Olyan energiakrízis közeleg Magyarországon, amire nem vagyunk felkészülve: erre a drágulásra ráfázhatunk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalmi díj
a kártyahasználat után a bank által felszámított díj.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 21. 14:59
Forrong Európa: a lakhatás és a megélhetés miatt kell elképesztő tömeggel szembenéznie a kormányoknak
Pénzcentrum  |  2026. október 21. 14:30
Otthon Start kontra Wekerle Plusz: milliókat bukhat, aki nem lép időben - itt vannak a részletek az új lakáshitelről
Agrárszektor  |  2026. október 21. 14:32
Szennyezett tojás miatt tettek bejelentést: Ukrajnából hozták be