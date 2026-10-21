Drasztikus változások kapujában a magyar munkaerőpiac: erre kell készülnie minden cégnek és dolgozónak

Négy hét van hátra az év legmeghatározóbb munkaerőpiaci eseményéig: 2026. november 17-én a budapesti Radisson Blu Béke Hotel ad otthont a Portfolio és a Pénzcentrum közös szervezésében megvalósuló HR (R)EVOLUTION 2026 konferenciának. A szakma legkiemelkedőbb szereplői gyűlnek össze, hogy áttekintsék a szektor előtt álló legégetőbb kihívásokat és a legfrissebb fejlődési irányokat.

A HR (R)evolution 2026 fókuszában a HR-folyamatok újratervezése áll – a külföldi foglalkoztatástól kezdve a megtartáson és tehetséggondozáson át egészen a mesterséges intelligencia veszélye és integrációjáig. A résztvevők a makrogazdasági folyamatok és a digitális transzformáció mélyebb megértése révén olyan naprakész, gyakorlati tudást szerezhetnek, amellyel hatékonyan válaszolhatnak a jelen és a jövő munkaerőpiaci kihívásaira.

I. szekció: Munkaerőpiaci aktualitások Magyarországon – A demográfiai válságtól a külföldi munkavállalókig

A demográfiai mutatók romlása és a makrogazdasági változások gyökeres fordulatot követelnek a hazai humánerőforrás-menedzsmentben. Az első szekció a legégetőbb munkaerőpiaci kérdéseket veszi górcső alá, mint a hazai humántőke védelme, a külföldi munkaerő kontrollált bevonása és a nemzetközi szakemberek becsatornázása. A szakértők azt járják körül, miként akadályozható meg a hazai munkavállalók kiszorítása, miközben hatékony válaszok születnek a szektorokat sújtó szakemberhiányra.

A szekcióban megrendezett kerekasztal-beszélgetés során a szakértők a hazai munkaerőpiac egyensúlyi helyzetét elemzik, különös tekintettel a külföldi munkavállalók bevonásának korlátaira és lehetőségeire.

A beszélgetés résztvevői:

Ürögdi Barbara, ügyvezető, Helpers Hungary

Garab Gábor, partner, EY

Lenk István, elnök, ABSL Hungary

Kalmár Ákos, munkaügyi kapcsolatok és munkaügyi sztenderdek vezető Európa, Continental, ContiTech üzleti szektor

II. szekció: HR trendek és jövőképek – Első kézből a vezetői tapasztalatok

A technológia száguldása és a folyamatosan átalakuló gazdasági környezet új időszámítást hozott a HR-stratégiák világába. Ez a blokk azt mutatja be, hogy a hazai nagyvállalati vezetőket miként foglalkoztatja a bértranszparencia, a toborzás, vagy épp a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása az előszűréstől a készségtérképezésig. Szabó Csaba, a Develor Tanácsadó vezérigazgatója "2026-os stratégiai HR-prioritások és a régió fókuszpontjai: Miben más Magyarország és a V4-ek?" című előadásában a regionális különbségekre világít rá, míg Földházi Csaba, a Shiwaforce Head of Pulze Digital pozíciójú szakembere a

"Digitális képességfejlesztés a gyakorlatban" témakörét mutatja be. Horváth Tamás, a Hun-Ter App ügyvezetője előadásában az adatvezérelt döntéseket mutatja be a toborzásban és a tudásiparban.

A szekció kerekasztal-beszélgetése a vállalatok előtt álló HR-kihívásokra és a jövő munkaerőpiacán való sikeres navigálásra összpontosít vezetői perspektívából.

A beszélgetés résztvevői többek között:

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Bartis Eszter, Humán Erőforrás Igazgató, Wallis Csoport

Bán Zoltán, HR igazgató, MOL Magyarország

III. szekció: Longevity & Wellbeing & Hatékonyság

Egy olyan világban, ahol a változás tempója napról napra gyorsul, a fenntartható szervezeti teljesítmény záloga a munkavállalók testi-lelki egyensúlyában rejlik. A szekció a hatékony munkaszervezés, az élményszerű employee journey, valamint a kiégés elleni védekezés kényes egyensúlyát vizsgálja. Kiemelt témák között lesz a többgenerációs munkahelyeken látható konfliktusok és azok kezelése is.

A szekció kerekasztal-beszélgetése azt járja körül, hogy a közösségépítés, a motiváció, a hosszabb karrierszünet jelent-e jobb megoldást a kiégés ellen.

A beszélgetés résztvevői többek között:

Korábián Tamás, director, MEDDI Hungary

Ottó Judit, sabbatical manager®, karrierszünet szakértő, alapító, OYU

A blokk zárásaként Kovács Eszter, a Mat On the Moon alapítója, jógaoktatója, mindfulnesstrénere, coacha és meditációtanára mutatja be hogyan hat a folyamatos ingeráradat, a multitasking és az állandó készenléti állapot a koncentrációnkra, a döntéseinkre és a teljesítményünkre.

Készüljön fel a jövő munkaerőpiaci kihívásaira, és szerezzen közvetlen tapasztalatokat az iparág vezető szakértőitől! Nézze meg előadóink teljes listáját, amit folyamatosan frissítünk, illetve a szakmai programot. Regisztráljon a rendezvényre a HR (R)EVOLUTION 2026 weboldalán.

A Pénzcentrum kutatása a munkahelyváltásról

A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogy a magyar munkavállalók mit áldoznának be egy jobb munkahelyért. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, hogy milyen szempontok a legfontosabbak a magyar munkavállalók számára egy munkahely kiválasztásakor, hogy milyen feltételek mellett váltanának munkahelyet, és hogy mennyire elégedettek a jelenlegi munkahelyükkel.