Munkaidő naptár 2027: hosszú hétvégék, munkaszüneti napok és ünnepnapok

A munkaidő naptár 2027-ben több háromnapos és egy négynapos hosszú hétvégét is tartogat, miközben több ünnepünk éppen szombatra vagy vasárnapra esik. Mutatjuk, hogyan alakulnak a munkaszüneti napok 2027 folyamán, mikor számolhatunk hosszabb pihenéssel, és megnézzük, lehet-e december 24. munkaszüneti nap.

A munkaidő naptár 2027-ben nem tartogat sok meglepetést: előreláthatólag sem áthelyezett pihenőnapokkal, sem ledolgozós szombatokkal nem kell számolnunk. A 2027 munkaidő naptár ugyanakkor még nem tekinthető teljesen véglegesnek, mivel az ezt meghatározó rendelet még nem jelent meg. A munka törvénykönyve alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter legkésőbb október 31-ig köteles közzétenni a munkanapok 2027-es rendjét. A hivatalos naptár megjelenésekor frissítjük cikkünket, de addig is összegyűjtöttük, amit már tudni lehet 2027 naptár beosztásáról. Megnézzük többek között, hogy mikor lesznek munkaszüneti napok 2027-ben, mennyi hosszú hétvégét köszönhetünk az ünnepeknek, milyen dátumokra esnek a mozgó ünnepek, és hogy vajon december 24. munkaszüneti nap lesz-e végre.

Munkaidő naptár 2027: így alakulnak a munkaszüneti napok

A Munka Törvénykönyve összesen 11 munkaszüneti napot határoz meg egy évben. Ezek közül nyolcnak mindig ugyanaz a dátuma, míg nagypéntek, húsvéthétfő és pünkösdhétfő időpontja évről évre változik. 2027-ben több munkaszüneti nap is péntekre vagy hétfőre esik, így ezek három- vagy négynapos hosszú hétvégéket eredményeznek. Négy munkaszüneti nap viszont eleve hétvégén lesz: május 1. és október 23. szombaton, karácsony két napja pedig szombaton és vasárnap.

2027 munkaszüneti napok dátumai:

január 1. munkaszüneti nap – péntek, újév;

munkaszüneti nap – péntek, újév; március 15. munkaszüneti nap – hétfő, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepe;

munkaszüneti nap – hétfő, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepe; március 26. – nagypéntek;

– nagypéntek; március 29. – húsvéthétfő;

– húsvéthétfő; május 1. munkaszüneti nap – szombat, a munka ünnepe;

munkaszüneti nap – szombat, a munka ünnepe; május 17. – pünkösdhétfő;

– pünkösdhétfő; augusztus 20. munkaszüneti nap – péntek, az államalapítás és Szent István király ünnepe;

munkaszüneti nap – péntek, az államalapítás és Szent István király ünnepe; október 23. munkaszüneti nap – szombat, az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe;

munkaszüneti nap – szombat, az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe; november 1. munkaszüneti nap – hétfő, mindenszentek;

munkaszüneti nap – hétfő, mindenszentek; december 25. – szombat, karácsony első napja;

– szombat, karácsony első napja; december 26. – vasárnap, karácsony második napja.

Mozgó ünnepek 2027-ben

Két nagy ünnepünk, a húsvét és a pünkösd időpontja is évről évre más dátumra esik. Húsvétvasárnapot az egyházi naptár alapján határozzák meg: a március 21-re rögzített tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnapra esik. Pünkösd időpontja ehhez igazodik, 49-50 nappal követi húsvétvasárnapot.

Ezek alapján húsvétvasárnap 2027-ben március 28-ra esik. Mivel 2017 óta nagypéntek munkaszüneti nap, a húsvéthétfővel együtt minden évben garantált a hosszú pihenés. A húsvét munkaszüneti nap szempontjából így 2027-ben március 26–29. között négynapos hosszú hétvégével számolhatunk.

Húsvétvasárnap után hét héttel érkezik a pünkösdi ünnep. Pünkösdvasárnap 2027-ben május 16-ra, pünkösdhétfő pedig május 17-re esik. Mivel pünkösd munkaszüneti nap, május 15–17. között háromnapos hosszú hétvégével számolhatunk.

Ennyi hosszú hétvége lesz 2027-ben

A törvényben meghatározott munkaszüneti napok alapján hat hosszú hétvégével biztosan számolhatunk. Öt háromnapos, egy pedig négynapos lesz.

január 1–3.: háromnapos hosszú hétvége újév, január 1 munkaszüneti nap miatt;

háromnapos hosszú hétvége újév, január 1 munkaszüneti nap miatt; március 13–15.: háromnapos hosszú hétvége nemzeti ünnep, március 15 munkaszüneti nap miatt;

háromnapos hosszú hétvége nemzeti ünnep, március 15 munkaszüneti nap miatt; március 26–29.: négynapos hosszú hétvége nagypéntek és húsvét munkaszüneti napok miatt;

négynapos hosszú hétvége nagypéntek és húsvét munkaszüneti napok miatt; május 15–17.: háromnapos hosszú hétvége pünkösd munkaszüneti nap miatt;

háromnapos hosszú hétvége pünkösd munkaszüneti nap miatt; augusztus 20–22.: háromnapos hosszú hétvége nemzeti ünnep, augusztus 20 munkaszüneti nap miatt;

háromnapos hosszú hétvége nemzeti ünnep, augusztus 20 munkaszüneti nap miatt; október 30. – november 1.: háromnapos hosszú hétvége mindenszentek, november 1 munkaszüneti nap miatt.

Lesznek áthelyezett munkanapok és ledolgozós szombatok 2027-ben?

Azt, hogy lesz-e olyan hétköznap, amelyet pihenőnappá tesznek, és cserébe melyik szombaton kell dolgozni, minden évben miniszteri rendeletben határozzák meg. Bár a hivatalos 2027-es munkarend még nem jelent meg, a naptárban szereplő ünnepnapok alapján várhatóan nem lesz olyan keddi vagy csütörtöki munkaszüneti nap, amely miatt munkanap-áthelyezésre lesz szükség. Egy ledolgozós szombatra azonban mégis van esély, méghozzá a péntekre eső december 24. miatt.

Évtizedek óta okoz tervezési nehézséget, hogy az áthelyezett pihenőnapok és ledolgozós szombatok rendje csak az adott évet megelőző miniszteri rendeletből válik véglegessé. Pedig a mögöttes logika többnyire állandó, és előre kiszámíthatóvá teszi az áthelyezéseket. Erre reflektálva a Naptárak.com kiadója 2026 augusztusában olyan jogalkotási javaslatot nyújtott be, amely a jelenlegi, évről évre megjelenő rendeleti szabályozás helyett állandó, előre rögzített szabályok alapján határozná meg a pihenőnapokat és a ledolgozós szombatokat.

December 24 munkaszüneti nap lesz 2027-ben?

December 24. az egyetlen olyan dátum, amely még módosíthatja a 2027-es munkarendet. Szenteste 2027-ben péntekre esik, és a jelenlegi szabályok szerint munkanapnak számít. Ez azt is jelenti, hogy december 24 munkaszüneti nap csak törvénymódosítással lehetne – és bár a kampány során történt erre vonatkozó ígéret Magyar Péter részéről, egyelőre nincs hír a megvalósításról.

Ettől függetlenül a 2027-es munkarendről szóló rendelet pihenőnappá teheti szenteste napját, ahogyan erre korábbi években is volt már példa. Ebben az esetben viszont a kieső munkanapot egy decemberi szombaton kellene ledolgozni, cserébe karácsonykor péntektől vasárnapig, december 24–26. között három napos hétvége lenne.

A kérdés rendszeresen előkerül a népszavazási kezdeményezések között is. Jelenleg a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének kezdeményezése van folyamatban: a Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette, így 2026 nyarán megkezdhették az aláírásgyűjtést azért, hogy december 24. törvény szerint is munkaszüneti nap legyen. Azt, hogy sikerült-e a kellő számú aláírást összegyűjteni a népszavazás kiírásához, a Nemzeti Választási Irodának legkésőbb 2026. november 9-ig kell hivatalosan megállapítania.