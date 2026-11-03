Gyökeres fordulat a magyar oktatásban: szinte az összes tankerület élére új vezető érkezik

Jelentős változások jönnek a tankerületi központok élén: a 60 vezetői helyből 55-re már kiválasztották az új igazgatókat, öt pozícióra pedig új pályázatot írnak ki. A pályázatokra összesen 567 jelentkezés érkezett, ezek közül 424 bizonyult érvényesnek. Az új vezetők megbízatása öt évre szól.

Csaknem az összes tankerületi központ élére új vezető érkezik, a 60 helyből 5 helyen új pályázatot ír ki a Klebelsberg Központ - közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit miniszter a kinevezések kapcsán azt mondta: "az új igazgatókkal szemléletváltás kezdődik novembertől a tankerületekben, a korábbi politikai szempontok helyett a szakmaiság kerül előtérbe".

A tárca tájékoztatása szerint az augusztusban kiírt felhívásra 567 pályázat érkezett be, amelyek közül 424 volt érvényes. A 60 betöltendő tankerületi helyre 55 vezetőt választottak meg, 5 helyen új pályázatot írnak ki. Az újonnan kinevezett vezetők megbízatása határozott időre, 5 évre szól.

Lannert Judit kiemelte, hogy a július óta új vezetővel működő Klebelsberg Központ is a partneri viszony kialakításán, és az intézményi és pedagógusi autonómia visszaállításán dolgozik. Az iskolaigazgatók visszakapták munkáltatói jogaikat, a tankerületnek pedig koordináló szerepe lesz.

A tankerületi igazgatói pályázatra olyan jelentkezőket vártak, akik rendelkeznek vezetői gyakorlattal, menedzsment szemlélettel, és készen állnak arra, hogy egy egész tankerület irányításával részt vegyenek a hazai közoktatási rendszer megújításában - jelezték.

A pályázat lebonyolítását a Klebelsberg Központ végezte, a vezetőket a miniszter nevezi ki.

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Lannert Judit a Facebook-oldalán gratulált az új tankerületi igazgatóknak, azt hangsúlyozva: a céljuk az, hogy a tankerületek valódi partnerei legyenek az iskoláknak és a pedagógusoknak.

Címlapi kép: MTI/Derencsényi István