Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfői hatállyal visszavonta Kallai Árpád, a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának vezetői megbízását.
Gyökeres fordulat a magyar oktatásban: szinte az összes tankerület élére új vezető érkezik
Jelentős változások jönnek a tankerületi központok élén: a 60 vezetői helyből 55-re már kiválasztották az új igazgatókat, öt pozícióra pedig új pályázatot írnak ki. A pályázatokra összesen 567 jelentkezés érkezett, ezek közül 424 bizonyult érvényesnek. Az új vezetők megbízatása öt évre szól.
Csaknem az összes tankerületi központ élére új vezető érkezik, a 60 helyből 5 helyen új pályázatot ír ki a Klebelsberg Központ - közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit miniszter a kinevezések kapcsán azt mondta: "az új igazgatókkal szemléletváltás kezdődik novembertől a tankerületekben, a korábbi politikai szempontok helyett a szakmaiság kerül előtérbe".
A tárca tájékoztatása szerint az augusztusban kiírt felhívásra 567 pályázat érkezett be, amelyek közül 424 volt érvényes. A 60 betöltendő tankerületi helyre 55 vezetőt választottak meg, 5 helyen új pályázatot írnak ki. Az újonnan kinevezett vezetők megbízatása határozott időre, 5 évre szól.
Lannert Judit kiemelte, hogy a július óta új vezetővel működő Klebelsberg Központ is a partneri viszony kialakításán, és az intézményi és pedagógusi autonómia visszaállításán dolgozik. Az iskolaigazgatók visszakapták munkáltatói jogaikat, a tankerületnek pedig koordináló szerepe lesz.
A tankerületi igazgatói pályázatra olyan jelentkezőket vártak, akik rendelkeznek vezetői gyakorlattal, menedzsment szemlélettel, és készen állnak arra, hogy egy egész tankerület irányításával részt vegyenek a hazai közoktatási rendszer megújításában - jelezték.
A pályázat lebonyolítását a Klebelsberg Központ végezte, a vezetőket a miniszter nevezi ki.
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Lannert Judit a Facebook-oldalán gratulált az új tankerületi igazgatóknak, azt hangsúlyozva: a céljuk az, hogy a tankerületek valódi partnerei legyenek az iskoláknak és a pedagógusoknak.
Címlapi kép: MTI/Derencsényi István
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