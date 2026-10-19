Őszi szünet 2026: már ezen a héten kezdődik a tanítási szünet - Nem csak a diákokat érinti, változik a menetrend is

Az, hogy mikor lesz az őszi szünet és más iskolai tanítási szünetek 2026-ban, a Magyar Közlönyben még nyáron megjelent OGYM rendeletből derül ki, mely meghatározza, hogy alakul a 2026/27-es tanév rendje. Az őszi szünet 2026-ban is iskolai tanítás (általános iskolák és középiskolák esetében) esetén változatlanul az október 23-i nemzeti ünnephez és a mindenszentekhez igazodik. A 2026/27 őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. október 22-e (csütörtök), a 2026-os szünet utáni első tanítási nap pedig 2026. november 2-a (hétfő). Ez alapján tudható, mikor kezdődik és meddig tart az őszi szünet 2026/27 tanévében: október 23-án kezdődik és november 2-ig tart így, mindössze 10 napig. Mutatjuk, mire van hatással a szünet az iskolások, tanárok és szülők napirendjén túl.

Még 2026. július 31-én megjelent a Magyar Közlöny 2026. évi 103. száma, amely hivatalosan meghatározta a tanév rendje 2026/27 alakulását. A rendelet szerint az őszi szünet 2026-ban október 23-ától (péntektől) november 1-ig (vasárnapig) tart. A 2026/27 őszi szünet hossza mindössze 10 nap lesz, melyből tulajdonképpen csak öt tanítási napot kapnak meg idén szünetnek a diákok, hiszen október 23-a egyébként is munkaszüneti nap, november 1-je pedig idén vasárnapra esik. Talán a diákok úgy érzik, ez minden idők legrövidebb őszi szünete, pedig 2024/25 őszi szünete mindössze 9 napig - 2024. október 26-tól november 3-ig - tartott. 2023-ban szintén 9 nap volt csak az őszi szünet, tavaly ehhez képest 11 napot kaptak.

Mindenhol ugyanakkor lesz őszi szünet a 2026/2027-es tanévben?

Az említett rendelet meghatározza a 2026/2027. tanév köznevelésben alkalmazandó rendjét, ami röviden annyit tesz: az általános és középiskolák őszi szüneteit a kiadott rendelet szerint kell megtartani. A rendelet alkalmazási köre kiterjed – fenntartóra tekintet nélkül – az iskolákra; a kollégiumokra; a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira; továbbá a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekre; a többcélú köznevelési intézmények iskoláira és kollégiumaira; az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózataira.

Ezenkívül vonatkozik az Oktatási Hivatalra, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra; a tankerületi központokra és a Klebelsberg Központra; a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre; a pedagógusokra; a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőkre, a műszaki, a kisegítő és az egyéb munkakört betöltőkre; és a tanulók és az iskolákba jelentkezők törvényes képviselőire.

Az iskolák saját hatáskörben hosszabbíthatnak

Fontos, hogy a hivatalos szüneteken túl is lehetnek kiadott szünetek az évben, de ez iskolánként eltérhet. A rendelet szerint a tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből – az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat kivételével – egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, valamint további egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

Sőt, az iskola a hivatalosan meghatározott szünetek mellett más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. (Bár a tanítási év első és utolsó napjára szünet vagy tanítás nélküli munkanap nem rendelhető el.)

A szakképzésben is szünet lesz

Fontos különbség a korábbi évek rendeletei és az új, 2026/2027. tanév rendjéről szóló rendelet közt, hogy a az már nemcsak a köznevelésre, hanem a szakképzésre is kiterjed, és egy teljesen új fejezetet (II. Fejezet) szentel a szakképzésben alkalmazandó tanév rendjének. A rendelet szerint a szakképzésben is ugyanakkor lesz az őszi szünet 2026-ban, mint a köznevelésben: október 23-tól november 1-ig.

Lehetséges, hogy az őszi szünet elmarad 2026-ban?

Szinte minden évben felröppen a pletyka, hogy nem lesz őszi szünet. Ennek oka feltehetően az, hogy az energiaválság sújtotta évek alatt sok felsőoktatási intézmény döntött úgy, hogy nem tart őszi szünetet, vagy csak legfeljebb néhány napos, rövid szünetet tart. (Cserébe megtoldották viszont a téli szünetet, hogy spóroljanak a fűtésen.) Vagy például a 2024/25-ös tanév során a felsőoktatásban az ünnepnapok elhelyezkedéséből kifolyólag nem minden intézményben adták ki az őszi szünetet.

Ez azonban a közép- és általános iskolákra már nem volt igaz, ezekben az intézményekben mindig a központilag kiadott tanév rendjét meghatározó rendelet számít. Viszont a híresztelés, hogy elmaradhat az őszi szünet, minden évben továbbra is alaptalanul lábra kap: ne dőljünk be ennek. Azt pedig,

hogy melyik egyetemen mikor van őszi szünet, téli szünet vagy tavaszi szünet, az intézmény határozza meg – bővebb tájékoztatásért ellenőrizzük saját egyetemünk tanévének időbeosztását!

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További iskolai szünetek a 2026/27-es tanévben

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2027. január 4. (hétfő). Vagyis a téli szünet 2026-ban december 19-től 2027. január 3-ig tart, összesen 16 napig.

A tavaszi szünet, igazodva a húsvét dátumához egészen korán lesz: a szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2027. április 5. (hétfő) Tehát a tavaszi szünet 2027-ben március 25-től április 4-ig tart, 11 napos lesz.

A középsikolásokban idén is felmerülhet a kérdés, hogy lesz-e érettségi szünet. A tanév rendjéről szóló rendelet már több éve azt tartalmazza, hogy az adott tanévben digitális oktatás kell tartani az érintett iskolákban a nem végzős évfolyamokon - a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetben is ez szerepelt még. A végleges rendeletben viszont a "szervezendő meg" kifejezést a megengedőbb "szervezhető meg" váltotta le. Ez már nem sugall annyira kötelező jelleget, így egyes iskolákban rendes tantermi tanítás, máshol digitális oktatás valósulhat meg, de akár kiadhatják érettségi szünetként is, mint régen.

A szünetek alatt változik a menetrend is

Nemcsak a diákok, szülők és pedagógusok mindennapjait érinti, hanem a tömegközledéssel utazók terveit is befolyásolhatják az iskolai szünetek. A tanítási szünetek ideje alatt ne megszokásból közlekedjünk: egyes járatok ugyanis csak tanítási időszakban közlekednek. A közlekedők számára viszont könnyebbséget jelenthet, hogy tanítási időben jellemzően erősebb a reggeli és délutáni csúcsforgalom, a szünetek alatt viszont mérséklődik, különösen a nagyvárosokban.

Ezenkívül a gyermekes szülők szabadságolása miatt több munkahelyen lehet kapacitáshiány, ezért ebben az időszakban nőhet a várakozási idő a hivatalokban, postán, és más helyeken is. Érdemes arra is figyelni, hogy a vállalkozók szolgáltatásai is szünetelhetnek ebben az időszakban (pl. a fodrász is szabin lesz). Pozitívum viszont, hogy a szünetek idején a kulturális intézmények – múzeumok, állatkertek – gyakran hosszabb nyitvatartással és több programmal készülnek.

A tanév 2026/2027-es rendje

A rendelet szerint az idei tanév során összesen 180 tanítási nap lesz, az év első tanítási napja szeptember 1-jére, keddre esett. A tanítási év első féléve 2027. január 22-ig tart, az iskolák 2027. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

A tanév utolsó tanítási napja pedig 2026. június 18-án egy pénteki napon lesz. Ettől eltérő időpontban lesz a tanév vége a középoktatásban a végzős évfolyamok esetében: nekik az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2027. április 30. (péntek), a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban pedig 2027. május 28-a.