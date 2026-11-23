Oroszlánt láttak kóborolni Isztambul európai részének peremén, a nőstény állatot jelenleg rendőrök és állatvédők keresik az érintett külvárosban.
Több mint 32 milliárdos közlekedési beruházás indul: új villamosvonal épül a fővárosban
Megkezdődik a budai fonódó villamoshálózat déli meghosszabbításának kivitelezése, amelynek keretében 2029-ig több mint 32 milliárd forintból épül új villamosvonal a Szent Gellért tér és a Budafoki út között – jelentette be Facebook-videójában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium beruházásában, a fővárosi önkormányzattal és a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) szoros együttműködésben megvalósuló projekt a közműkiváltási munkákkal indul.
Mivel a leendő villamospálya alól át kell helyezni a föld alatti vezetékeket, november 26-tól négy napra, csütörtöktől vasárnapig lezárják a budai alsó rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Rákóczi híd között. A jövő évben még főként előkészítő munkák zajlanak majd, ám ezek – mivel a rakparti támfalat is érintik – már több hónapos lezárásokkal járnak a Műegyetem rakparton, a Pázmány Péter sétányon, valamint az alsó rakparton is. A látványos pálya- és útépítési munkálatokra 2028-ban és 2029-ben kerül sor.
A beruházás során a felső rakparton faltól falig megújul a közterület, ennek keretében füvesített vágányokat és új fasorokat alakítanak ki. Az új nyomvonal a Szent Gellért tértől indulva a Műegyetem, az ELTE és az Infopark előtt, a Petőfi és a Rákóczi híd alatt áthaladva éri el a Kopaszi-gát térségét, ahol csatlakozik a Déli Körvasút új állomásához, végül a Budafoki útnál ér véget.
Az egyetemeket, az irodaházakat és az új lakónegyedet kiszolgáló szerelvények egy része a budai oldalon maradva a meglévő fonódó hálózaton közlekedik majd, másik részük pedig a Szabadság hídon át a Deák Ferenc térig – a későbbi pesti fejlesztések megvalósulása után pedig egészen a Nyugati pályaudvarig – jár. A tárcavezető arra is kitért, hogy a BKK már kiírta a közbeszerzést a vonal következő ütemének tervezésére, amely a Budafoki úttól Budafokig hosszabbítja majd meg a pályát.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A miniszter a várható forgalmi fennakadások miatt a közlekedők türelmét kérte, hangsúlyozva, hogy a következő években a dél-budai beruházással párhuzamosan számos más közlekedési nagyprojekt is zajlik majd a fővárosban és környékén. "Egyszerre épül majd a fonódó villamos itt a budai oldalon, az agglomerációban elkezdődik a HÉV-ek fejlesztése, elindulnak munkák a pesti oldalon, fővárosi beruházásban, akár a rakparton, akár a Nagykörúton, akár a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos megépítésével, tehát egy munkavégzésben, építkezésben, fejlődésben gazdag időszak jön" – fogalmazott Vitézy Dávid, aki hozzátette, hogy "sok évnyi lemaradást kell behoznunk a főváros közlekedésének fejlesztésében."
Súlyosan megsérült a mozdonyvezető, miután egy személyvonat kamionnal ütközött össze hétfő délelőtt a sumonyi vasúti átjáróban.
A kormányzati megszorítások elleni hétfői országos sztrájk miatt gyakorlatilag teljesen leállt a belgiumi légi közlekedés,
Baleset miatt nem jár a 4-6-os villamos a Jászai Mari és a Széll Kálmán tér között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ hétfő reggel a...
Itt a friss hótérkép: Budapest is kifehéredhet a héten, itt havazhat a legnagyobb eséllyel Magyarországon
A friss előrejelzések szerint elsősorban északnyugaton és az északi hegyvidékeken van nagy esély arra, hogy fehérbe boruljon a táj, de Budapest környékén sem kizárt a...
A Pénzcentrum 2026. november 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A napos, szeles hétkezdet után szerdán drasztikus fordulatot vesz az időjárás, amikor délnyugat felől egy kiterjedt csapadékzóna éri el az országot.
Budapest nagyot nyerhet az Airbnb-szigorral: kiderült, mi kellene ahhoz, hogy utolérjük Prágát, Bécset
Emelkedő szobaárak, új luxushotelek, több ezer tervezett vagy épülő szállodai szoba: a budapesti hotelpiacon látszólag minden adott a fellendüléshez.
Most közölte a meteorológiai szolgálat: betör az igazi tél Magyarországra - jönnek a mínuszok, hó is esni fog bőven
Téliesre fordul az időjárás, a hét elején az erős szél mellett még döntően napos, de egyre hűvösebb időre van kilátás.
Napidíjat vezetnek be a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén: ezeket az utazókat érinti az új költség
A tengerjárók a kikötőben vesztegelve is hatalmas mennyiségű energiát fogyasztanak, ami kiugró károsanyag-kibocsátással jár.
A projekt keretében 12 338 vágányméteren teljes felépítménycserét hajtanak végre, közel 15 kilométeren pedig új felsővezeték-hálózatot építenek ki.
Alattomos utazási csalót fogtak el a magyar hatóságok: több mint száz embert vert át horvátországi nyaralások ígéretével
A férfi tevékenységi körét más átverések is színesítették, ugyanis koncertekre és egyéb rendezvényekre is kínált belépőket.
A Pénzcentrum 2026. november 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A csapadékos időt követően drasztikus változás áll be az időjárásban.
Itt a bejelentés, meghosszabbítjuk a hármas metrót: igaz, nem Bicskéig, de már ennek is sok budapesti örülni fog
A beruházás legkritikusabb és legnehezebben megoldható pontja az ingatlanszerzés.
A Pénzcentrum 2026. november 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Megszólalt a budapesti rendőrfőkapitány: 2000 egyenruhás hiányzik a fővárosból, így harcolnak a romló közbiztonság ellen
Az akciók során több mint 600 elfogást hajtottak végre, és mintegy 3000 esetben intézkedtek.
Rendkívüli időjárási jelenség csapna le a 2026 telén: kiderült, mennyi havazásra van kilátás Magyarországon
A Csendes-óceán felett kialakult, történelmi léptékű El Niño-jelenség határozza meg a 2026/2027-es tél időjárását.
Havazás, viharos szél és kemény fagyok jönnek Magyarországon: itt fehéredhet ki a táj már vasárnap este
A hegyekben már havazásra is van esély, hétfőre pedig jelentős lehűlés érkezik, kedden hajnalban országszerte fagyhat.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.