Megkezdődik a budai fonódó villamoshálózat déli meghosszabbításának kivitelezése, amelynek keretében 2029-ig több mint 32 milliárd forintból épül új villamosvonal a Szent Gellért tér és a Budafoki út között – jelentette be Facebook-videójában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium beruházásában, a fővárosi önkormányzattal és a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) szoros együttműködésben megvalósuló projekt a közműkiváltási munkákkal indul.

Mivel a leendő villamospálya alól át kell helyezni a föld alatti vezetékeket, november 26-tól négy napra, csütörtöktől vasárnapig lezárják a budai alsó rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Rákóczi híd között. A jövő évben még főként előkészítő munkák zajlanak majd, ám ezek – mivel a rakparti támfalat is érintik – már több hónapos lezárásokkal járnak a Műegyetem rakparton, a Pázmány Péter sétányon, valamint az alsó rakparton is. A látványos pálya- és útépítési munkálatokra 2028-ban és 2029-ben kerül sor.

A beruházás során a felső rakparton faltól falig megújul a közterület, ennek keretében füvesített vágányokat és új fasorokat alakítanak ki. Az új nyomvonal a Szent Gellért tértől indulva a Műegyetem, az ELTE és az Infopark előtt, a Petőfi és a Rákóczi híd alatt áthaladva éri el a Kopaszi-gát térségét, ahol csatlakozik a Déli Körvasút új állomásához, végül a Budafoki útnál ér véget.

Az egyetemeket, az irodaházakat és az új lakónegyedet kiszolgáló szerelvények egy része a budai oldalon maradva a meglévő fonódó hálózaton közlekedik majd, másik részük pedig a Szabadság hídon át a Deák Ferenc térig – a későbbi pesti fejlesztések megvalósulása után pedig egészen a Nyugati pályaudvarig – jár. A tárcavezető arra is kitért, hogy a BKK már kiírta a közbeszerzést a vonal következő ütemének tervezésére, amely a Budafoki úttól Budafokig hosszabbítja majd meg a pályát.

A miniszter a várható forgalmi fennakadások miatt a közlekedők türelmét kérte, hangsúlyozva, hogy a következő években a dél-budai beruházással párhuzamosan számos más közlekedési nagyprojekt is zajlik majd a fővárosban és környékén. "Egyszerre épül majd a fonódó villamos itt a budai oldalon, az agglomerációban elkezdődik a HÉV-ek fejlesztése, elindulnak munkák a pesti oldalon, fővárosi beruházásban, akár a rakparton, akár a Nagykörúton, akár a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos megépítésével, tehát egy munkavégzésben, építkezésben, fejlődésben gazdag időszak jön" – fogalmazott Vitézy Dávid, aki hozzátette, hogy "sok évnyi lemaradást kell behoznunk a főváros közlekedésének fejlesztésében."