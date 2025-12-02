Ennyit a nagy parkolási kedvezményről: erre figyelj, ha nem akarsz bírságot kapni Budapesten

Budapesten idén már fizetni kell a közterületi parkolásért a két ünnep közötti munkanapokon. A Fővárosi Önkormányzat megerősítette, hogy 2025. december 24. és 2026. január 1. között a korábbi évek gyakorlatával szemben nem lesz díjmentes várakozás.

A Telex kérdésére a változtatást azzal indokolták, hogy az ünnepi időszakban sok panasz érkezett a helyben lakóktól. Sokan nehezen találtak helyet, mert a parkolókat hosszú időre elfoglalták az ingyenesen várakozók.

A közgyűlés még 2024-ben módosította a parkolási rendeletet. Ennek megfelelően december 29-én, 30-án és 31-én fizetős lesz a parkolás a fővárosi utcák többségében. A Fővárosi Önkormányzat közölte, hogy a BKK az ünnepek előtt külön figyelmezteti majd a lakosságot.

A részletes ünnepi parkolási rendről később adnak ki hivatalos tájékoztatást. Korábban ebben az időszakban általában ingyenes volt a parkolás, bár bizonyos kiemelt helyszíneken mindig fizetni kellett.