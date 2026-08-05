Helyettes kormányzóvá nevezte ki a kormány Kármán András pénzügyminisztert a Nemzetközi Valutaalap kormányzótanácsában.
Tanév rendje 2026/27: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek
Megjelent a Magyar Közlöny 2026. évi 103. számában a rendelet a 2026/27. tanév rendjéről. A 2026 szeptemberében induló tanév fontos dátumai derültek ki: szeptember 1-jén, kedden kezdődik a tanítási év, és 2027. június 18-án ér véget. A tanév rendje 2026/27 menetrendje szerint az őszi szünet október 23-án kezdődik majd, így 10 napjuk lesz a diákoknak pihenésre ősszel; a téli vakáció viszont ismét két hetes lesz. A cikkünkből az is kiderül, mikor lesznek a tanítási szünetek 2026-ban és 2027-ben, meddig tart az első félév és mikor lesznek az érettségi vizsgák.
Megjelentek a fontos dátumok, melyekkel érdemes tisztában lennünk 2026 és 2027 tanév rendje kapcsán. A 2026/27 tanév rendje szerint a tanév szeptember 1-jén indul és összesen 180 tanítási nap lesz az évben. A tanév vége 2026. június 18-án lesz. A tanév rendje Magyar Közlöny friss számában megjelent rendeletéből kiderül az is, mikor lesz az őszi szünet és a téli szünet 2026-ban, a tavaszi szünet 2027-ben és a tanév vége alapján mikor kezdődik a nyári szünet 2027-ben.
A hivatalos 2026/27 tanév rendje rendelet
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (OGYM) által kiadott 1/2026. (VII. 31.) OGYM rendelete a 2026/2027. tanév rendjéről részletesen meghatározza, hogyan alakul a tanév 2026 őszétől 2027 nyaráig. A rendelet a köznevelésben a nevelési-oktatási, illetve a szakképzésben a szakképzési feladatok ellátásában részt vevők számára jelöli ki a pontos időbeli kereteket és munkamegosztást, így nyújt segítséget a következő tanév megfelelő előkészítésében.
A köznevelésre és a szakképzésre tehát két külön fejezet foglalkozik, viszont ugyanabban a rendeletben határozzák meg a tanév menetrendjét. A rendelet első fejezetének hatálya – fenntartótól függetlenül – kiterjed az iskolákra, kollégiumokra, a gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, valamint a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekre, a többcélú köznevelési intézmények iskoláira és kollégiumaira, az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények utazó gyógypedagógusi és utazó konduktori hálózataira, továbbá az Oktatási Hivatalra, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra, a tankerületi központokra és a Klebelsberg Központra, valamint a tanulókra, az iskolákba jelentkezőkre, a pedagógusokra, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőkre, a műszaki, kisegítő és egyéb munkakört betöltőkre, illetve a tanulók és az iskolákba jelentkezők törvényes képviselőire.
A rendelet rendelkezéseit a szakképző intézményekben is alkalmazni kell: a fejezet szabályozza a 2026/2027-es tanév szakképzésének időbeli ütemezését, míg az I. fejezet és az 1–2. melléklet előírásai vonatkoznak az általános és rendkívüli felvételi eljárásra, a beiratkozásra, a 10. évfolyamos szövegértési és matematikai kompetenciamérésre, az érettségi vizsgákra, a – 11. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel – témahetek és témanapok megszervezésére, valamint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatára. A többcélú szakképző intézmények köznevelési alapfeladatainak ellátása során ugyanezeket a szabályokat az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
Tanév rendje 2026/2027
A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. A legfontosabb információk:
- a tanítási év első tanítási napja 2026. szeptember 1. (kedd)
- a tanítási év utolsó tanítási napja 2027. június 18. (péntek)
- a tanítási napok száma száznyolcvan, azaz 180 nap.
- az iskola utolsó, befejező évfolyamán, valamint a szakgimnázium tizenkettedik évfolyamán az utolsó tanítási nap
a) középfokú iskolákban 2027. április 30. (péntek),
b) a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2027. május 28. (péntek).
Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.
A szakképző intézményekben a tanítási év
- első tanítási napja 2026. szeptember 1. (kedd),
- utolsó tanítási napja 2027. június 15. (kedd), az utolsó évfolyamon 2027. április 30. (péntek).
- a tanítási évben a tanítási napok száma 177.
A szakirányú oktatás utolsó évfolyamát teljesített tanulók számára az utolsó évfolyam elvégzését igazoló
bizonyítványt 2027. május 3-ig (hétfő) kell kiállítani. A technikum tizenkettedik évfolyamán a közismereti tantárgyak oktatása 2027. április 30-ig tart. Ezt követően a tanítási év végéig a közismereti tantárgyak oktatásának időkeretét a tanulók érettségi vizsgára történő egyéni vagy csoportos felkészülésére kell fordítani a szakképző intézmény szakmai programjában rögzítettek szerint.
Egyéb fontos dátumok és az iskolai szünetek dátumai
A tanítási év első féléve 2027. január 22-ig tart. Az iskolák 2027. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
- Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap
2026. november 2. (hétfő). Tehát a szünet október 23-tól november 2-ig tart, 10 napos lesz. Az őszi szünet idejére esik a pénteki október 23-a miatt kialakult hosszú hétvége, november 1-je viszont vasárnap lesz.
- A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
2027. január 4. (hétfő). Tehát a téli szünet 2026. december 19-től 2027. január 3-ig tart majd, 16 napos lesz. A karácsony napjai közül december 24-e (cikkünk megjelenésekor áthelyezett pihenőnapként) csütörtökre esik, december 25-e péntekre, december 26-a szombatra. 2027. január 1-je is péntekre esik, így az év megint hosszú hétvégével indul.
- A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
2027. április 5. (hétfő). Mivel a húsvét idén egészen koránra esik, a tavaszi szünet március végén már elkezdődik. Nagypéntek március 26-án lesz, húsvét vasárnap 28-án, húsvét hétfő pedig 29-én.
- A nyári szünet a köznevelési intézményekben június 19-én kezdődik majd és várhatóan 2027-ben is augusztus 31-én ér véget.
Az iskola a fenti szünetek mellett más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha egy heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák a rendeletben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják. Viszont a tanítási év első és utolsó napjára szünet vagy tanítás nélküli munkanap nem rendelhető el.
A szüneteknek azoknak a napjain, amelyek munkanapra esnek, az iskolák – szükség esetén – gondoskodnak a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezéseket a nevelési-oktatási intézményekben is
alkalmazni kell - rögzíti a rendelet. Viszont a következő tanévben valószínűleg nem lesz szükség pihenőnap áthelyezésre, mert egy ünnepnapunk sem esik keddre vagy csütörtökre. A december 24-e sorsa a kérdés egyedül.
2026/27 őszi és tavaszi érettségi vizsgák dátuma
A 2026. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák 2026. október 12-én 8 órakor kezdődnek a magyar nyelv és irodalom vizsgákkal emelt és középszinten is. Az őszi érettségi 2026-ban a spanyol nyelv, a fizika és ének-zene írásbelikkel zárul 2025. október 22-én.
A 2026. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák emelt szinten 2026. november 5–8. között, középszinten 2026. november 16–20. között lesznek. Az október-novemberi vizsgaidőszak jelentkezési határideje 2026. szeptember 5-e!
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A 2027. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák magyar nyelv és irodalom, illetve magyar mint idegen nyelv tantárgyakkal kezdődnek 2027. május 3-án, 9 órakor. Az emelt szintű és középszintű írásbeli érettségi vizsgák az olasz nyelv tantárggyal zárulnak május 24-én.
A 2027. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák emelt szinten 2027. június 2–9. között, középszinten 2027. június 14–30. között lesznek. A jelentkezési határidő a május-júniusi vizsgaidőszak esetén minden évben február 15-e.
A 2026/2027. tanévben a gimnázium, valamint a szakgimnázium 9–11. évfolyamán a nevelő-oktató munka
2027. május 3–7. között – az igazgató által meghatározott módon – tantermen kívüli, digitális munkarendben
szervezhető meg - áll a rendeletben. (Erre az írásbeli érettségi vizsgák zavartalan lebonyolítása érdekében van szükség.) Az eddigi években jellemző "szervezendő meg" kifejezés helyére a "szervezhető meg" megengedőbb megfogalmazás került. Így tehát lehetséges, hogy egyes iskolákban digitális oktatás lesz, míg máshol "érettségi szünet".
A témahetek és a témanapok a 2026/2027-es tanévben
A rendelet 11. §-a szerint a vonatkozó 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti projektoktatást
lehetővé tevő témanapok időpontjai:
- „Diákok hangja” témanap 2026. szeptember 14-e és október 22-e között egy, az iskola által választott napon, (a tervezetben még 2026. szeptember 14-e és 25-e szerepelt, de úgy tűnik a minisztérium arról döntött, több időt hagynak az új témahét megszervezésére, mint az eredeti terv volt)
- Magyar Diáksport Napja 2026. szeptember 25.,
- Pályaorientációs témanap egy, az iskola által választott napon.
- „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2027. március 1–5. között,
- Digitális Témahét 2027. április 5–9. között,
- Fenntarthatósági Témahét 2027. április 19–23. között.
A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez, témanapokhoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti, valamint a témanapokat, témaheteket fent meghatározott eltérő időpontban is megtarthatja - írja a rendelet.
Országos mérések, értékelés, szakmai ellenőrzés időpontja és más információk
A tanév során az országos mérést az alábbi évfolyamokon és mérési területeken kell lebonyolítani:
- 4. évfolyamon szövegértés és matematika;
- 6., 8. és 10. évfolyamon szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelv, célnyelv.
Szakgimnáziumban a 10. évfolyamon a természettudományos mérést csak akkor kell lefolytatni, ha a tanulók ezt a tantárgyat az adott évfolyamon tanulják. Az idegen nyelvi mérést az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében, a célnyelvi mérést angol és német nyelvből kell lebonyolítani.
A mérésekre 2027. március 22. és 2027. május 28. között kerül sor.
A 2026/2027. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2027. január 8. és 2027. május 5. között szervezik meg.
Felvételi határidők a 2026/27 tanévben
- 2026. szeptember 9. - A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.
- 2026. október 20. - A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
- 2026. október 30. - Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
- 2026. november 16. - A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
- 2026. december 1. - A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.
- 2026. december 9. - Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.
- 2027. január 17. - Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.
- 2027. január 22. - Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.
2027. január 23-a az általános felvételi eljárás kezdete.
- 2027. január 23., 10.00 - Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.
- 2027. február 2., 16.00 - Legkésőbb eddig a határidőig kell biztosítania az írásbeli vizsgaszervező
intézményeknek a kijavított vizsgadolgozatok megtekintését.
- 2027. február 3., 14.00 - Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az érvényes jelentkezés ellenére az előző írásbeli vizsgán önhibájukon kívül eső, alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
- 2027. február 4. - Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
- 2027. február 11., 16.00 - Legkésőbb eddig a határidőig kell biztosítania az írásbeli vizsgaszervező intézményeknek a kijavított, pótló vizsganapon teljesített vizsgadolgozatok megtekintését.
- 2027. február 12. - A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
- 2027. február 13. - Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és a köznevelésért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
- 2027. február 22. - Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
- 2027. március 1. – március 19. - A szóbeli vizsgák, valamint felvételi vizsgálatok az általános felvételi eljárás keretében.
A középfokú iskolák 2027. március 22-ig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
- 2027. április 6. – április 8. - A tanulói adatlapok módosításának lehetősége.
- 2027. április 8. - A módosító tanulói adatlapok továbbításának határnapja. Az általános iskolai jelentkeztetés esetén az iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a Hivatalnak. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezés esetén a szülő egyénileg is továbbíthatja a módosító tanulói adatlapot a Hivatalnak.
- 2027. április 12. - A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
- 2027. április 19. - A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
- 2027. április 22. - A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
- 2027. április 29. - A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
- 2027. május 7. - A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
- 2027. május 10. – május 21. - Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. A felvételi kérelmekről az igazgató a határnapig dönt.
- 2027. május 10. – augusztus 31. - A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
- 2027. június 1. - A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
- 2027. június 24. – június 25. - Beiratkozás a középfokú iskolákba.
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