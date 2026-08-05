Tanév rendje 2026/27: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek

Megjelent a Magyar Közlöny 2026. évi 103. számában a rendelet a 2026/27. tanév rendjéről. A 2026 szeptemberében induló tanév fontos dátumai derültek ki: szeptember 1-jén, kedden kezdődik a tanítási év, és 2027. június 18-án ér véget. A tanév rendje 2026/27 menetrendje szerint az őszi szünet október 23-án kezdődik majd, így 10 napjuk lesz a diákoknak pihenésre ősszel; a téli vakáció viszont ismét két hetes lesz. A cikkünkből az is kiderül, mikor lesznek a tanítási szünetek 2026-ban és 2027-ben, meddig tart az első félév és mikor lesznek az érettségi vizsgák.

Megjelentek a fontos dátumok, melyekkel érdemes tisztában lennünk 2026 és 2027 tanév rendje kapcsán. A 2026/27 tanév rendje szerint a tanév szeptember 1-jén indul és összesen 180 tanítási nap lesz az évben. A tanév vége 2026. június 18-án lesz. A tanév rendje Magyar Közlöny friss számában megjelent rendeletéből kiderül az is, mikor lesz az őszi szünet és a téli szünet 2026-ban, a tavaszi szünet 2027-ben és a tanév vége alapján mikor kezdődik a nyári szünet 2027-ben.

A hivatalos 2026/27 tanév rendje rendelet

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (OGYM) által kiadott 1/2026. (VII. 31.) OGYM rendelete a 2026/2027. tanév rendjéről részletesen meghatározza, hogyan alakul a tanév 2026 őszétől 2027 nyaráig. A rendelet a köznevelésben a nevelési-oktatási, illetve a szakképzésben a szakképzési feladatok ellátásában részt vevők számára jelöli ki a pontos időbeli kereteket és munkamegosztást, így nyújt segítséget a következő tanév megfelelő előkészítésében.

A köznevelésre és a szakképzésre tehát két külön fejezet foglalkozik, viszont ugyanabban a rendeletben határozzák meg a tanév menetrendjét. A rendelet első fejezetének hatálya – fenntartótól függetlenül – kiterjed az iskolákra, kollégiumokra, a gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, valamint a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekre, a többcélú köznevelési intézmények iskoláira és kollégiumaira, az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények utazó gyógypedagógusi és utazó konduktori hálózataira, továbbá az Oktatási Hivatalra, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra, a tankerületi központokra és a Klebelsberg Központra, valamint a tanulókra, az iskolákba jelentkezőkre, a pedagógusokra, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőkre, a műszaki, kisegítő és egyéb munkakört betöltőkre, illetve a tanulók és az iskolákba jelentkezők törvényes képviselőire.

A rendelet rendelkezéseit a szakképző intézményekben is alkalmazni kell: a fejezet szabályozza a 2026/2027-es tanév szakképzésének időbeli ütemezését, míg az I. fejezet és az 1–2. melléklet előírásai vonatkoznak az általános és rendkívüli felvételi eljárásra, a beiratkozásra, a 10. évfolyamos szövegértési és matematikai kompetenciamérésre, az érettségi vizsgákra, a – 11. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel – témahetek és témanapok megszervezésére, valamint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatára. A többcélú szakképző intézmények köznevelési alapfeladatainak ellátása során ugyanezeket a szabályokat az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

Tanév rendje 2026/2027

A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. A legfontosabb információk:

a tanítási év első tanítási napja 2026. szeptember 1. (kedd)

a tanítási év utolsó tanítási napja 2027. június 18. (péntek)

a tanítási napok száma száznyolcvan, azaz 180 nap.

az iskola utolsó, befejező évfolyamán, valamint a szakgimnázium tizenkettedik évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középfokú iskolákban 2027. április 30. (péntek),

b) a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2027. május 28. (péntek).

Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

A szakképző intézményekben a tanítási év

első tanítási napja 2026. szeptember 1. (kedd),

utolsó tanítási napja 2027. június 15. (kedd), az utolsó évfolyamon 2027. április 30. (péntek).

a tanítási évben a tanítási napok száma 177.

A szakirányú oktatás utolsó évfolyamát teljesített tanulók számára az utolsó évfolyam elvégzését igazoló

bizonyítványt 2027. május 3-ig (hétfő) kell kiállítani. A technikum tizenkettedik évfolyamán a közismereti tantárgyak oktatása 2027. április 30-ig tart. Ezt követően a tanítási év végéig a közismereti tantárgyak oktatásának időkeretét a tanulók érettségi vizsgára történő egyéni vagy csoportos felkészülésére kell fordítani a szakképző intézmény szakmai programjában rögzítettek szerint.

Egyéb fontos dátumok és az iskolai szünetek dátumai

A tanítási év első féléve 2027. január 22-ig tart. Az iskolák 2027. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap

2026. november 2. (hétfő). Tehát a szünet október 23-tól november 2-ig tart, 10 napos lesz. Az őszi szünet idejére esik a pénteki október 23-a miatt kialakult hosszú hétvége, november 1-je viszont vasárnap lesz.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap

2027. január 4. (hétfő). Tehát a téli szünet 2026. december 19-től 2027. január 3-ig tart majd, 16 napos lesz. A karácsony napjai közül december 24-e (cikkünk megjelenésekor áthelyezett pihenőnapként) csütörtökre esik, december 25-e péntekre, december 26-a szombatra. 2027. január 1-je is péntekre esik, így az év megint hosszú hétvégével indul.

előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2027. január 4. (hétfő). Tehát a téli szünet 2026. december 19-től 2027. január 3-ig tart majd, 16 napos lesz. A karácsony napjai közül december 24-e (cikkünk megjelenésekor áthelyezett pihenőnapként) csütörtökre esik, december 25-e péntekre, december 26-a szombatra. 2027. január 1-je is péntekre esik, így az év megint hosszú hétvégével indul. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap

2027. április 5. (hétfő). Mivel a húsvét idén egészen koránra esik, a tavaszi szünet március végén már elkezdődik. Nagypéntek március 26-án lesz, húsvét vasárnap 28-án, húsvét hétfő pedig 29-én.

előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2027. április 5. (hétfő). Mivel a húsvét idén egészen koránra esik, a tavaszi szünet március végén már elkezdődik. Nagypéntek március 26-án lesz, húsvét vasárnap 28-án, húsvét hétfő pedig 29-én. A nyári szünet a köznevelési intézményekben június 19-én kezdődik majd és várhatóan 2027-ben is augusztus 31-én ér véget.

Az iskola a fenti szünetek mellett más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha egy heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák a rendeletben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják. Viszont a tanítási év első és utolsó napjára szünet vagy tanítás nélküli munkanap nem rendelhető el.

A szüneteknek azoknak a napjain, amelyek munkanapra esnek, az iskolák – szükség esetén – gondoskodnak a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezéseket a nevelési-oktatási intézményekben is

alkalmazni kell - rögzíti a rendelet. Viszont a következő tanévben valószínűleg nem lesz szükség pihenőnap áthelyezésre, mert egy ünnepnapunk sem esik keddre vagy csütörtökre. A december 24-e sorsa a kérdés egyedül.

2026/27 őszi és tavaszi érettségi vizsgák dátuma

A 2026. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák 2026. október 12-én 8 órakor kezdődnek a magyar nyelv és irodalom vizsgákkal emelt és középszinten is. Az őszi érettségi 2026-ban a spanyol nyelv, a fizika és ének-zene írásbelikkel zárul 2025. október 22-én.

A 2026. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák emelt szinten 2026. november 5–8. között, középszinten 2026. november 16–20. között lesznek. Az október-novemberi vizsgaidőszak jelentkezési határideje 2026. szeptember 5-e!

A 2027. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák magyar nyelv és irodalom, illetve magyar mint idegen nyelv tantárgyakkal kezdődnek 2027. május 3-án, 9 órakor. Az emelt szintű és középszintű írásbeli érettségi vizsgák az olasz nyelv tantárggyal zárulnak május 24-én.

A 2027. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák emelt szinten 2027. június 2–9. között, középszinten 2027. június 14–30. között lesznek. A jelentkezési határidő a május-júniusi vizsgaidőszak esetén minden évben február 15-e.

A 2026/2027. tanévben a gimnázium, valamint a szakgimnázium 9–11. évfolyamán a nevelő-oktató munka

2027. május 3–7. között – az igazgató által meghatározott módon – tantermen kívüli, digitális munkarendben

szervezhető meg - áll a rendeletben. (Erre az írásbeli érettségi vizsgák zavartalan lebonyolítása érdekében van szükség.) Az eddigi években jellemző "szervezendő meg" kifejezés helyére a "szervezhető meg" megengedőbb megfogalmazás került. Így tehát lehetséges, hogy egyes iskolákban digitális oktatás lesz, míg máshol "érettségi szünet".

A témahetek és a témanapok a 2026/2027-es tanévben

A rendelet 11. §-a szerint a vonatkozó 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti projektoktatást

lehetővé tevő témanapok időpontjai:

„Diákok hangja” témanap 2026. szeptember 14-e és október 22-e között egy, az iskola által választott napon, (a tervezetben még 2026. szeptember 14-e és 25-e szerepelt, de úgy tűnik a minisztérium arról döntött, több időt hagynak az új témahét megszervezésére, mint az eredeti terv volt)

Magyar Diáksport Napja 2026. szeptember 25.,

Pályaorientációs témanap egy, az iskola által választott napon.

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2027. március 1–5. között,

Digitális Témahét 2027. április 5–9. között,

Fenntarthatósági Témahét 2027. április 19–23. között.

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez, témanapokhoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti, valamint a témanapokat, témaheteket fent meghatározott eltérő időpontban is megtarthatja - írja a rendelet.

Országos mérések, értékelés, szakmai ellenőrzés időpontja és más információk

A tanév során az országos mérést az alábbi évfolyamokon és mérési területeken kell lebonyolítani:

4. évfolyamon szövegértés és matematika;

6., 8. és 10. évfolyamon szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelv, célnyelv.

Szakgimnáziumban a 10. évfolyamon a természettudományos mérést csak akkor kell lefolytatni, ha a tanulók ezt a tantárgyat az adott évfolyamon tanulják. Az idegen nyelvi mérést az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében, a célnyelvi mérést angol és német nyelvből kell lebonyolítani.

A mérésekre 2027. március 22. és 2027. május 28. között kerül sor.

A 2026/2027. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2027. január 8. és 2027. május 5. között szervezik meg.

Felvételi határidők a 2026/27 tanévben

2026. szeptember 9. - A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.

- A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről. 2026. október 20. - A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

- A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 2026. október 30. - Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

- Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 2026. november 16. - A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

- A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét. 2026. december 1. - A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

- A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe. 2026. december 9. - Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

- Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása. 2027. január 17. - Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

- Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása. 2027. január 22. - Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

2027. január 23-a az általános felvételi eljárás kezdete.

2027. január 23., 10.00 - Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

- Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben. 2027. február 2., 16.00 - Legkésőbb eddig a határidőig kell biztosítania az írásbeli vizsgaszervező

intézményeknek a kijavított vizsgadolgozatok megtekintését.

- Legkésőbb eddig a határidőig kell biztosítania az írásbeli vizsgaszervező intézményeknek a kijavított vizsgadolgozatok megtekintését. 2027. február 3., 14.00 - Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az érvényes jelentkezés ellenére az előző írásbeli vizsgán önhibájukon kívül eső, alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

- Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az érvényes jelentkezés ellenére az előző írásbeli vizsgán önhibájukon kívül eső, alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 2027. február 4. - Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

- Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal. 2027. február 11., 16.00 - Legkésőbb eddig a határidőig kell biztosítania az írásbeli vizsgaszervező intézményeknek a kijavított, pótló vizsganapon teljesített vizsgadolgozatok megtekintését.

- Legkésőbb eddig a határidőig kell biztosítania az írásbeli vizsgaszervező intézményeknek a kijavított, pótló vizsganapon teljesített vizsgadolgozatok megtekintését. 2027. február 12. - A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

- A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 2027. február 13. - Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és a köznevelésért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

- Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és a köznevelésért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. 2027. február 22. - Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.

- Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. 2027. március 1. – március 19. - A szóbeli vizsgák, valamint felvételi vizsgálatok az általános felvételi eljárás keretében.

A középfokú iskolák 2027. március 22-ig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2027. április 6. – április 8. - A tanulói adatlapok módosításának lehetősége.

- A tanulói adatlapok módosításának lehetősége. 2027. április 8. - A módosító tanulói adatlapok továbbításának határnapja. Az általános iskolai jelentkeztetés esetén az iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a Hivatalnak. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezés esetén a szülő egyénileg is továbbíthatja a módosító tanulói adatlapot a Hivatalnak.

2027. április 12. - A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

- A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 2027. április 19. - A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

- A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. 2027. április 22. - A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

- A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak. 2027. április 29. - A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

- A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 2027. május 7. - A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

- A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 2027. május 10. – május 21. - Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. A felvételi kérelmekről az igazgató a határnapig dönt.

- Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. A felvételi kérelmekről az igazgató a határnapig dönt. 2027. május 10. – augusztus 31. - A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

- A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 2027. június 1. - A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

- A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. 2027. június 24. – június 25. - Beiratkozás a középfokú iskolákba.

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