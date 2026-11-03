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Oktatás

Kompetenciamérés eredmények 2026: drámai mélységben a diákok alapkészségei, nagyon nagy baj van az oktatásban

Pénzcentrum
2026. november 3. 09:46 2 perc

Súlyosbodó olvasási nehézségeket mutat a negyedik és ötödik évfolyamosok körében az idén tavasszal lezajlott, 2026-os országos kompetenciamérés. Míg a legfiatalabbak negyede alig érti az olvasott szöveget, a nyolcadikosok eredményei javultak. A felmérésből az is kiderült, hogy a lányok továbbra is jobban teljesítenek a fiúknál, a területi szakadék pedig változatlanul hatalmas a főváros, a nyugati országrész és a hátrányosabb helyzetű kelet-magyarországi régiók között - írja az eduline.

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A negyediktől tizenegyedik évfolyamig vizsgált diákok szövegértési eredményei alapján a negyedikesek és az ötödikesek átlagpontszámai jelentősen, több mint harminc ponttal estek vissza a már eleve gyengébb tavalyi évhez képest.

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A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a negyedikesek 23 százaléka – azaz közel minden negyedik gyermek – az elvárt minimumszintet sem éri el. Ők úgy kezdik meg a felső tagozatot, hogy bár a betűket össze tudják olvasni, az egyszerűbb összefüggéseket már nem értik meg, és önállóan nem képesek adatokat kikeresni egy szövegből. Az Oktatási Hivatal szerint a romló tendencia okainak feltárásához további vizsgálatokra lesz szükség.

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Pozitívum ugyanakkor, hogy a nyolcadikosok szövegértése érezhetően, országos átlagban 15 ponttal javult, és az ő körükben a leggyengébben teljesítők aránya is csökkent. A többi vizsgált évfolyamon az eredmények lényegében stagnáltak, csupán egy-két pontos emelkedést mértek. A legkiválóbban teljesítő diákok aránya érdemben nem változott az előző évhez viszonyítva.

A nemek közötti összehasonlítás rávilágított arra, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is minden évfolyamon a lányok bizonyultak jobbnak szövegértésből. A legnagyobb, csaknem 60 pontos előnyt a hetedikeseknél regisztrálták. Összességében az alsóbb évfolyamokon a lányok fölénye tovább nőtt 2025-höz képest, míg a középiskolásoknál valamelyest mérséklődött a különbség a fiúk javára.

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A területi egyenlőtlenségek változatlanul szembetűnőek az országban. Az általános iskolai évfolyamokon végig a budapesti diákok érték el a legmagasabb pontszámokat, a középiskolások mezőnyében pedig Győr-Moson-Sopron és Zala vármegye tanulói teljesítettek a legjobban. Ezzel szemben a leggyengébb eredmények szinte kivétel nélkül Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében születtek. Az élen járó és a legrosszabbul teljesítő térségek közötti eltérés az ötödikeseknél volt a legkirívóbb, ahol a különbség meghaladta a 150 pontot.

A most közzétett 2026-os adatsor egyúttal egy korszak lezárását is jelenti, mivel a jövőben átalakul a mérések rendszere. Ennek megfelelően idén fordult elő utoljára, hogy ebben a formában, nyolc évfolyamra kiterjedően vizsgálták a hazai diákok képességeit.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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