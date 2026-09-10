Őszi munkaszüneti napok 2026-ban: mikor van mindenszentek és halottak napja, mikor jár munkaszüneti nap?

Egy háromnapos hosszú hétvégével kalkulálhatnak idén októberben a munkavállalók, de lesz vasárnapra eső ünnepnap is az ősz során. A 2026 munkaszüneti napok közül ősszel csak október 23. jelent extra szabadnapot. Ugyanekkor kezdődik az őszi szünet 2026-ban, így erre az időszakra különösen érdemes figyelni a családi naptárak tervezésénél. Cikkünkben megmutatjuk, hogy alakul az ősz, különösképp október munkaszüneti napok tekintetében, tisztázzuk a nagy mindenszentek vs. halottak napja munkaszüneti nap kérdést, és kitérünk 2026 még hátralévő egyéb fontos dátumaira is.

Hány munkaszüneti nap lesz idén ősszel?

Az ősz beköszöntével minden évben felmerül a kérdés, vajon ezúttal mit tartogat az október munkaszüneti napok tekintetében. Az, hogy egy adott évben kapunk-e extra szabadnapokat a hétvégéken felül, mindig azon múlik, milyen napra esik október 23., valamint november 1.

2026-ban október 23. péntekre esik, vagyis az 1956-os forradalom évfordulója háromnapos hosszú hétvégét hoz azoknak, akik hagyományos, hétfő–péntek munkarendben dolgoznak. Ezen felül november 1., Mindenszentek napja munkaszüneti nap ugyan, ám mivel idén vasárnapra esik, a legtöbbeknek nem jelent külön szabadnapot. Ősszel tehát papíron két munkaszüneti nappal számolhatunk, a gyakorlatban azonban csak az október 23-i péntek alakítja át érdemben a munkarendet.

2026 október 23 munkaszüneti nap lesz, péntekre esik

A Munka Törvénykönyve alapján az 1956-os forradalom évfordulója, vagyis október 23. munkaszüneti nap. Mivel ez a dátum idén a hét utolsó munkanapjára esik, az általános munkarendben dolgozók október 23. és 25. között egybefüggő, háromnapos hosszú hétvégével számolhatnak.

A pénteki munkaszüneti nap miatt a legtöbb bolt, hivatal, bankfiók és szolgáltató módosított nyitvatartással működik. Éppen ezért érdemes előre gondoskodni a bevásárlásról és az esetleges ügyintézésekről, főleg mivel október 23. nemcsak munkaszüneti nap, hanem egyben az őszi szünet 2026-os kezdete is.

Október 6. munkaszüneti nap?

Bár sokan gondolják, hogy október 6. munkaszüneti nap, az aradi vértanúk emléknapja munkajogi szempontból rendes munkanap. Ez 2026-ban sem lesz másképp, a keddre eső október 6-án a megszokott menetrend szerint kell dolgozni.

Október 6. nemzeti gyásznap: ezen a napon emlékezünk az 1849-ben kivégzett aradi vértanúkra, valamint Batthyány Lajosra, az első felelős magyar kormány miniszterelnökére. Emiatt iskolákban, intézményekben és településeken lehetnek megemlékezések, de ezek nem változtatnak a munkarenden.

Október 31. – november 2.: Mindenszentek vagy Halottak napja munkaszüneti nap?

Az október végi, november eleji napoknál könnyű összekeverni, melyik dátum mit jelent a naptárban. Október 31. Magyarországon nem önálló ünnepnap, és nem is munkaszüneti nap, így az okt 31. munkaszüneti nap kérdésére egyértelműen nemleges a válasz. 2026-ban október 31. pusztán azért jelent pihenőnapot, mert szombatra esik.

A félreértésnek több oka is lehet. Egyrészt sokan hajlamosak összekeverni a másnap, november 1-én esedékes mindenszentekkel, másrészt ez a dátum a reformáció napja, így több keresztény egyháznak is vannak erre a napra eső hagyományai. Ráadásul a manapság már hazánkban is ismert és népszerű, amerikai eredetű halloween napja is október 31.

November 1., Mindenszentek napja viszont valóban szabadnapot jelent, csak éppenséggel vasárnapra esik 2026-ban. Ez a hagyományos munkarendben dolgozóknak nem ad plusz szabadnapot, de az üzletek ünnepnapi nyitvatartása, a közösségi közlekedés menetrendje és a temetők környékén várható nagyobb forgalom miatt így is érdemes előre számolni vele. Közel 50 év után mindenszentek munkaszüneti nap státusza 2000-től került vissza a Munka Törvénykönyvébe, miután az 1999-es törvénymódosítás ismét beemelte a hivatalos ünnepnapok listájába.

Szintén gyakran felmerülő kérdés, hogy november 2., azaz halottak napja munkaszüneti nap-e. A temetőlátogatások, családi megemlékezések és a mindenszentekhez kapcsolódó szokások miatt sokan egy hosszabb időszakként kezelik október végét és november elejét. A három dátum közül csak november 1. jelent szabadnapot, az viszont nem igaz, nov 2. vagy okt 31. munkaszüneti nap lenne.

Lesz ledolgozós szombat 2026 ősszel?

A munkaszüneti napok 2026 őszi rendje miatt nem lesz ledolgozós szombat. Október 23. péntekre esik, de ehhez nem kapcsolódik áthelyezett munkanap, november 1. pedig vasárnap lesz, így ott eleve nincs mit ledolgozni. Ledolgozós szombattal legközelebb az év végén kell számolni: a 2026-os munkarendrendelet szerint december 12., szombat munkanap lesz, cserébe december 24., csütörtök pihenőnap.

Mikor lesz az iskolákban őszi szünet 2026-ban?

Az őszi szünet 2026-ban október 23-án, pénteken kezdődik, és november 1-jéig, vasárnapig tart. A 26/27-es tanév menetrendje alapján szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., csütörtök lesz, a szünet utáni első tanítási nap pedig november 2., hétfő. A családoknak azért érdemes ezzel már az őszi szabadságtervezésnél számolniuk, mert a gyerekek több mint egy hétig nem mennek iskolába, miközben a legtöbb szülőnek automatikus szabadnapként csak október 23. jár.

Egyéb fontos dátumok 2026 őszén és év végén

A hátralévő 2026 munkaszüneti napok mellett több olyan dátum is lesz az évben, amely a családi programok, utazások, bevásárlások vagy az év végi szabadságok tervezésénél számíthat. Ezek közül nem mindegyik munkaszüneti nap, de nem árt észben tartani őket.

Szeptember 23., szerda: őszi napéjegyenlőség, ekkor kezdődik a csillagászati ősz.

Október 23., péntek: az 1956-os forradalom évfordulója, országos munkaszüneti nap.

Október 25., vasárnap: óraátállítás, ezen a napon térünk vissza a téli időszámításra.

November 1., vasárnap: mindenszentek, országos munkaszüneti nap, de 2026-ban hétvégére esik.

November 2., hétfő: halottak napja, nem önálló munkaszüneti nap.

November 29., vasárnap: advent első vasárnapja.

December 6., 13. és 20., vasárnap: advent további vasárnapjai.

December 12., szombat: áthelyezett munkanap.

December 24., csütörtök: pihenőnap.

December 25–26., péntek–szombat: karácsonyi munkaszüneti napok.

December 24. munkaszüneti nap lesz 2026-ban?

Mint sok éve már, a munkaszüneti napok 2026 év végi menetrendjében ismét a figyelem középpontjába kerül december 24. A Munka Törvénykönyve továbbra is csak december 25-ét és 26-át sorolja fel karácsonyi munkaszüneti napként, december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról pedig évek óta zajlik közéleti vita.

A kérdésben már több népszavazási kezdeményezés indult, ám ezek aláíráshiány vagy jogi-egyértelműségi problémák miatt rendre elakadtak. Legutóbb a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete nyújtott be kérdést az ügyben: ennek aláírásgyűjtő szakasza szeptember 11-ig tart, tehát 2026-ra vonatkozó hatása már garantáltan nem lesz. A biztos 2026-os munkarendi helyzet tehát az, hogy december 24. pihenőnap lesz, december 12. pedig áthelyezett munkanap.