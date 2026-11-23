A friss előrejelzések szerint elsősorban északnyugaton és az északi hegyvidékeken van nagy esély arra, hogy fehérbe boruljon a táj, de Budapest környékén sem kizárt a...
Baleset miatt nem jár a 4-6-os villamos a Jászai Mari és a Széll Kálmán tér között
Baleset miatt nem jár a 4-6-os villamos a Jászai Mari és a Széll Kálmán tér között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ hétfő reggel a Facebook-oldalán.
Azt írták, hogy a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal lehet utazni. A tájékoztatás szerint a 17-es villamos terelve jár, nem érinti a Szent Lukács Gyógyfürdő és a Széll Kálmán tér közötti megállókat.
A katasztrófavédelem az MTI-vel azt közölte, hogy egy villamos és egy személyautó ütközött Budapest II. kerületében, a Margit körúton. Mint írták, a szerelvényen összesen kétszázan utaztak, az autóban ketten. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek - tették hozzá.
A kormányzati megszorítások elleni hétfői országos sztrájk miatt gyakorlatilag teljesen leállt a belgiumi légi közlekedés,
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