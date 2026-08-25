A magyar gazdaság fellendítéséhez nem elég új beruházásösztönző programokat indítani
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
Rákosrendező fejlesztése hosszú távon jelentősen átalakíthatja a XIII. és XIV. kerület ingatlanpiacát, és a hatás nem állhat meg a beruházási terület közvetlen környezeténél. A tervezett új városrész, a közlekedési kapcsolatok fejlesztése és az új zöldfelületek a környező lakások felértékelődését hozhatják. A szakértők szerint 3-5 éves távon egyes, ma még kevésbé frekventált területeken 15-25 százalékos áremelkedés is kialakulhat a városi átlaghoz képest, miközben az új városrészhez, parkhoz vagy közvetlen közlekedési kapcsolatokhoz közel fekvő ingatlanok önmagukban is jelentős felárat érhetnek el. A fejlesztés ugyanakkor több ezer új lakást is piacra hoz majd, ezért az árak alakulását az új kínálat és a várható kereslet egyensúlya is meghatározhatja.
A Rákosrendezőn tervezett új városrész évtizedekre alakíthatja át Budapest egyik legfontosabb fejlesztési területének környezetét. A főváros tervei szerint húszéves távlatban mintegy 10 ezer lakás, ebből 2 ezer megfizethető lakás épülhet, legalább 25 hektár zöldterülettel és a szükséges alapellátással. A kérdés már nem az, hogy változik-e a környék ingatlanpiaca, hanem az, hogy mikor és mekkora prémiumot áraz be a piac.
A Rákosrendező fejlesztésének eredeti, emirátusi befektetőhöz kapcsolódó terve 2025-ben meghiúsult. Az egykori vasúti területet Budapest vásárolta meg, majd a főváros új fejlesztési koncepció kidolgozásába kezdett. A 2026 márciusában kihirdetett nemzetközi tervpályázat győztes koncepciója már nem toronyházakra és luxusberuházásra épül, hanem egy új, vegyes funkciójú városnegyedre. A terület nagysága mintegy 150 hektár.
A tervezett városrészben hosszú távon mintegy 10 ezer lakás épülhet, a koncepcióban jelentős zöldfelület, közösségi terek, szolgáltatások és új közlekedési kapcsolatok is szerepelnek. Vitézy Dávid korábbi nyilatkozatai szerint a cél kifejezetten az, hogy a korábbi projekttel ellentétben ne egy elszigetelt, luxuslakásokkal és irodákkal teli negyed jöjjön létre, hanem egy középosztály számára is elérhető, gyalogosbarát városrész.
A július 22-én bemutatott Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervben Rákosrendező már egyértelműen Budapest és az agglomeráció vasúti fejlesztési rendszerének részeként jelenik meg. A terv szerint a teljesen átépülő Rákosrendező az új városnegyed központja lehet, a meghosszabbított hármas villamos pedig egy új hídon keresztezi majd a vasutat.
Ha Rákosrendező csak egy új lakónegyed lenne, akkor az ingatlanpiaci hatást elsősorban az új lakások és a környezet minősége határozná meg. Ha viszont egy új közlekedési csomópont is létrejön, akkor a hatás jóval nagyobb területre terjedhet ki. A Nyugati pályaudvar térségének fejlesztése, a vasúti hálózat átalakítása és a villamoskapcsolatok együttesen ugyanis megváltoztathatják a XIII. és XIV. kerület egyes részeinek elérhetőségét.
Akadnak problémák
A projekt megvalósítása előtt ugyanakkor több akadályt is el kell hárítani. Július 18-án Vitézy Dávid miniszter arról számolt be, hogy a MÁV hozzájárulása után megkezdődhet a Rákosrendezőn található, önkényes lakásfoglalók által elfoglalt épületek bontásának előkészítése. A területen korábban kiürített MÁV-lakások maradtak őrizetlenül, amelyekbe később önkényes lakásfoglalók költöztek. A miniszter szerint az épületek elbontása egy régóta fennálló közbiztonsági problémát is rendezhet.
Az ügy a XIII. kerületet is közvetlenül érinti. Tóth József polgármester júliusban nyílt levélben sürgetett intézkedést, és súlyos közbiztonsági problémának nevezte a Tatai utca környékén kialakult helyzetet. Vitézy Dávid később azt közölte, hogy a MÁV minden szükséges hozzájárulást megadott a fővárosnak az önkényes lakásfoglalók által elfoglalt ingatlanok ügyének rendezéséhez. A július végén ismertetett ütemezés szerint augusztus végére rendezhetik a birtokviszonyokat és a közművek kikötését, szeptemberben pedig megkezdődhet a romos épületek bontásának előkészítése. A rendelkezésre álló információk szerint a bontási munkák lezárását októberre tervezték.
Vitézy júliusban a Rákosrendezővel összefüggő másik problémára is felhívta a figyelmet. A korábbi kiürítések miatt a Közlekedési Múzeum gyűjteményének egy része az Északi Járműjavítóba került. A miniszter szerint az ottani tárolási körülmények nem megfelelőek, ezért a kormány megmentené az Északi Járműjavító területére korábban tervezett új Közlekedési Múzeum projektjét is.
Ez várhat a városrészre
Rákosrendező közvetlen környezetében két olyan városrész található, amely különösen fontos lehet a projekt szempontjából. A terület egyik oldalán a XIII. kerület, a másikon a XIV. kerület fekszik. A fejlesztés ezért nem egyetlen kerület ingatlanpiacát érintheti.
Az Otthon Centrum a Pénzcentrum megkeresésére elmondta: véleményük szerint Rákosrendező fejlesztése elsősorban a XIII. kerület Szegedi út környékén és a zuglói oldalon hozhat jelentős változást az ingatlanpiacon. A szakértők szerint a Szegedi úti felüljáró környéke különösen fontos lehet, miközben a vasút és az M3-as autópálya közé szorult, jelenleg kevésbé frekventált zuglói területek pozíciója is javulhat.
Az Otthon Centrum tapasztalatai szerint a XIII. kerületben már most is érzékelhető az Angyalföld felől érkező fejlesztési hullám, amelyet jelenleg elsősorban a rendelkezésre álló szabad telkek hiánya korlátoz. A Dévényi út, a Szegedi út és a Tatai út környékén évek óta zajlik az átépülés, és több új beruházás is folyamatban van. A Rákosrendezőhöz közeli terület további felértékelődését segítheti, ha az új városrészhez kapcsolódó közlekedési fejlesztések is megvalósulnak.
A zuglói oldalon szintén jelentős átalakulás jöhet. Az M3-as autópálya és a vasút közé ékelődő, jelenleg kevésbé hasznosított területek új pozícióba kerülhetnek, ami a lakásárak emelkedése mellett új fejlesztéseket és funkcióváltást is ösztönözhet, különösen a jelenleg vállalati telephelyekkel jellemezhető északi részeken.
Az Otthon Centrum szerint a Rákosrendező környékén már most is több jelentős lakóingatlan-fejlesztés zajlik vagy valósult meg, köztük a Divinus Lakópark, a Béke Residence, a Jász Residence és a Green Home Csángó, miközben további projektek, például a Béke Garden, a Spring Garden Residence és a Meridian Garden is épülnek. A Rákosrendező megújulása ezért várhatóan a környező térség egészének átlagát meghaladó ingatlanár-emelkedést eredményezhet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az ingatlanok értékére a közlekedési kapcsolatok javulása is hatással lehet. Az Otthon Centrum XIII. kerületi összevetése szerint a metrómegállók 500 méteres környezetében lévő panellakások 5-17 százalékkal, az új építésű lakások pedig 3-28 százalékkal drágábbak a távolabb fekvő, hasonló ingatlanoknál. A használt téglalakásoknál ugyanakkor 10-22 százalékkal alacsonyabb árakat mértek a metróállomások közelében. Ennek oka, hogy a kerület legértékesebb használt téglalakásai, például a Pozsonyi út és a Szent István park környékén, illetve a Duna-parton, távolabb helyezkednek el a Váci úti metró tengelyétől, és kevésbé kitettek a forgalomnak.
Az Otthon Centrum szerint a Rákosrendezőn megjelenő új lakások és az új városrész kialakulása a meglévő lakásállomány értékét is növelheti.
A fővárosi rehabilitációs területek, például a Corvin-negyed, Középső-Ferencváros, Angyalföld, Külső-Ferencváros és Lágymányos példája alapján az egykori ipari vagy kevésbé frekventált területek átalakulása hosszabb távon felértékelődést hozott. Az új lakónegyedek megjelenése a környező használt lakások keresletét és árait is emelheti.
A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy egy nagy fejlesztés bejelentése önmagában még nem feltétlenül hoz azonnali áremelkedést. A várakozások azonban már ekkor megjelenhetnek a piacon, például a spekulatív vásárlások vagy az eladók magasabb árelvárásai formájában. Minél konkrétabbá válik a fejlesztés, és minél közelebb kerül a tényleges megvalósítás, annál erősebb lehet a keresletre gyakorolt hatása. Rákosrendező esetében ezért különösen fontos lesz, hogy az infrastruktúra, a parkok vagy az új épületek kivitelezése milyen sorrendben és ütemben indul el.
Az új lakások nagy száma az Otthon Centrum tapasztalatai szerint önmagában nem feltétlenül okoz árcsökkenést a környéken. A Corvin sétány és más korábbi budapesti városrehabilitációs projektek példája azt mutatja, hogy az új kínálat a keresletet is képes ösztönözni. Az egykori ipari területek átalakulásával párhuzamosan a környező használt lakások eladhatósága és ára is javult. Ez alapján Rákosrendező esetében is inkább a térség fokozatos felértékelődésével lehet számolni, feltéve, hogy a tervezett városfejlesztési és közlekedési beruházások a megfelelő ütemben megvalósulnak.
Akár 20 százalékos emelkedés is várható
A Duna House vezető elemzője, Szegő Péter szerint Rákosrendező fejlesztése elsősorban a ma még kevésbé felkapott, közvetlenül a beruházási területhez kapcsolódó városrészek ingatlanpiaci felértékelődését gyorsíthatja. A szakértő 3-5 éves távon az angyalföldi térség északi részén, valamint a Rákosrendező és Rákosfalva közötti átmeneti zónában 15-25 százalékos prémiumot tart reálisnak a városi átlaghoz képest, ugyanakkor ezt jelentősen befolyásolhatja a beruházás tényleges megvalósítási üteme.
A Duna House tapasztalatai alapján az új városrészhez, parkhoz vagy közvetlen metró- és villamoskapcsolathoz közeli ingatlanok 8-15 százalékos felárat érhetnek el a hasonló, de rosszabb elérésű lakásokhoz képest. A prémium fejlesztéseknél, például parkra néző lakásoknál, a különbség akár a 20 százalékot is meghaladhatja.
Szegő Péter szerint rövid és középtávon elsősorban a már meglévő lakásállomány értéke növekedhet, mivel az új építésű lakások nagyobb volumenben várhatóan csak 5-10 év múlva jelennek meg. A fejlesztés hatása azonban már korábban megjelenhet az árakban. A bejelentés és a tervpályázat lezárása várakozási prémiumot indíthat el, a tartósabb és szerkezetileg is meghatározó áremelkedés azonban inkább a tényleges beruházások elindulásakor, illetve az első átadások után várható.
A mintegy 10 ezer tervezett lakás önmagában a szakértő szerint rövid távon nem jelent komoly lefelé mutató kockázatot a környék ingatlanáraira. A lakások ugyanis 15-20 éves időtávon, fokozatosan jelenhetnek meg a piacon, miközben a kapcsolódó infrastruktúra- és zöldfejlesztések javíthatják a térség vonzerejét. Árnyomás akkor alakulhatna ki, ha a beruházás a tervezettnél jóval gyorsabban haladna, és rövid idő alatt a tervezett lakásállomány jelentős része egyszerre jelenne meg a piacon.
Címlapkép: MTI/Kovács Attila
Szülők, figyelem! Vizsgálódott a fogyasztóvédelem - nagyon érdemes odafigyelni, honnan vásárolunk tanszereket sulikezdés előtt
Érdemes a gyermekeket is bevonni a választásba.
Fontos hírt kaptak a dolgozó szülők: nagyot változhat az iskolakezdési támogatás a magyar munkahelyeken?
Az új állami iskolakezdési támogatás miatt a cégeknek is érdemes lehet újragondolniuk eddigi juttatásaikat.
Ez már a Holdról is látszik: rengeteg magyar gyerek tengődik a szegénységi küszöb alatt, innen borzasztó nehéz lesz kitörni
Magyarországon a gyerekek 11,3 százaléka élt a szegénységi küszöb alatt az OECD adatai szerint, vagyis nagyjából minden kilencedik gyermek érintett.
Még javában tart a nyári szünet, de az igazán előrelátó szülők már most az őszi szünetre készülnek.
Jövő hétfőn, augusztus 24-én utalják az új iskolakezdési támogatás első, 50 ezer forintos részletét.
Működik az iskolakezdési trükk: így veszik most potom pénzért a méregdrága táskákat, tableteket az élelmes magyarok
Augusztusban megindult az iskolai felkészülés időszaka az online piactereken is.
Jelentősen enyhültek a tankerületi igazgatók kinevezési feltételei, az iskolaigazgatók pedig visszakapják munkáltatói jogaikat a köznevelési törvény legújabb módosításával.
Ennyit ér ma egy jó bizonyítvány a magyar egyetemeken: nagyot nézhetnek majd ezeken az összegeken a hallgatók
Több mint 101 ezer hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben a magyar felsőoktatásban, de nem lesz egyszerű az indulás.
Nagyon fontos bejelentést tett Lannert Judit a tankönyvekről: százezernyi iskolást és pedagógust érint
A tárcavezető közölte, hogy a minősítést megkapott tankönyvekből és kiegészítő kiadványokból augusztus utolsó hetétől már rendelni is lehet.
Tari Annamária: A valódi világ lassú, csendes, kivárást és fókuszt kér - 15-20 év múlva látszik, ha ezt nem adjuk át a gyereknek
15-20 év múlva jelentkezik annak a gyereknek az életében a hiány, amit ma egy rohanó, lelassulni nem képes szülő ad neki – figyelmeztet Tari Annamária...
Nagyot változhat az oktatás az alsó tagozatban: a szakszervezet a tanárok túlterhelésére figyelmeztet
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint jó irányba mutat az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium általános iskoláknak készített javaslatcsomagja.
Kiderült a szomorú igazság: ennyibe fáj 2026-ban az iskolakezdés - a többség semmilyen támogatást nem kap
A tervezett iskolakezdési kiadás mediánja gyermekenként 60000 forint. A szülők fele semmilyen szervezett iskolakezdési támogatásra nem számít.
Húzós ősz vár a magyar családokra: hiába a 100 ezer forintos támogatás, sokkal nagyobbra is rúghat az iskolakezdés költsége
A KSH júliusi adatai alapján a tanszerek és az írószerek átlagosan 3,1 százalékkal drágultak az egy évvel ezelőtti szinthez képest.
A boltok, a bankok és egy pszichológiai központ is elárulta, mire számíthatnak a családok a tanévkezdés előtt.
Itt a javaslatcsomag az általános iskoláknak: fontos változások jönnek az iskolákban, ezt minden szülőnek tudnia kell
A jövő hónapban induló tanévtől alkalmazhatják az általános iskolák azt a tizennégy pontból álló minisztériumi javaslatcsomagot, amely az alsó tagozatos oktatást tenné gyermekközpontúbbá.
14 pontos javaslatcsomagot küldött az általános iskoláknak az oktatási kormányzat.
Átfogó oktatásirányítási reformot jelentett be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
Tanév rendje 2026/27: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek
Megjelent a Magyar Közlöny, 2026/27 tanév rendje rendeletet tartalmazó száma. A tanév rendje tartalmazza, mikor lesz a 2026 őszi szünet, téli szünet és 2027 tavaszi...
-
Sörkülönlegességek és fesztiválhangulat: tizedszer jön a Belvárosi Sörfesztivál (x)
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált.