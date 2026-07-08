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Kiszoríthatja a helyi vendéglátókat a gyorsétterem-lánc? Egyeztetés indult a Balaton-parti városban

HelloVidék
2026. július 8. 11:15

Egy gyorsétterem-lánc érkezése borzolja a kedélyeket Balatonfüreden: a város attól tart, hogy egy újabb globális márka megjelenése változtathat a település évtizedek alatt kialakított hangulatán. Az önkormányzat már tárgyal a tulajdonossal és a beruházás szereplőivel.

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Újabb turisztikai kérdés került napirendre Balatonfüreden: egy nemzetközi gyorsétterem-lánc kis alapterületű éttermet nyithat a városban. A hírről Bóka István, Balatonfüred polgármestere számolt be közösségi oldalán. A városvezető bejegyzésében azt írta: helyi vállalkozók keresték meg azzal, hogy ilyen beruházás előkészítése zajlik, ezért fontosnak tartja egyértelművé tenni az önkormányzat álláspontját.

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Bóka István szerint az önkormányzat az elmúlt években következetesen képviselte azt az álláspontot, hogy egyelőre nem szeretnének nemzetközi gyorsétterem-láncot a városban. A polgármester úgy fogalmazott: Balatonfüred vonzereje többek között abban rejlik, hogy helyi éttermek, családi vállalkozások, pékségek, kávézók és borászatok adják a település hangulatát. Szerinte a nagy nemzetközi láncok sok helyen hasonló kínálatot és arculatot képviselnek, miközben a város célja az, hogy megőrizze saját karakterét.

Az önkormányzat egyeztetést kezdeményezett

A polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat már megtette a szükséges lépéseket: hivatalosan megkeresték a Tesco képviselőit, és személyes egyeztetésre is sor került. A találkozón Bóka István jelezte, hogy bár tiszteletben tartják a magántulajdonhoz való jogot, azt kérik, hogy az ingatlan tulajdonosa és a beruházásban érintettek vegyék figyelembe Balatonfüred hosszú évek óta képviselt városfejlesztési szempontjait is.

A tervek szerint az ingatlantulajdonos, a gyorsétterem-lánc képviselői és az önkormányzat közösen egyeztetnek majd a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület vezetésével is.

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Korlátozott az önkormányzat mozgástere

A polgármester ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy egy magántulajdonban lévő kereskedelmi ingatlan esetében az önkormányzat lehetőségei korlátozottak. Ha egy beruházás megfelel a hatályos jogszabályoknak és az előírásoknak, az önkormányzatnak azt tudomásul kell vennie.

A városvezetés azonban jelezte: a jövőben is minden törvényes eszközzel azon dolgozik majd, hogy Balatonfüred megőrizze azt az egyedi arculatot, amely miatt évről évre turisták százezrei keresik fel.
Címlapkép: Getty Images
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