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Kiszoríthatja a helyi vendéglátókat a gyorsétterem-lánc? Egyeztetés indult a Balaton-parti városban
Egy gyorsétterem-lánc érkezése borzolja a kedélyeket Balatonfüreden: a város attól tart, hogy egy újabb globális márka megjelenése változtathat a település évtizedek alatt kialakított hangulatán. Az önkormányzat már tárgyal a tulajdonossal és a beruházás szereplőivel.
Újabb turisztikai kérdés került napirendre Balatonfüreden: egy nemzetközi gyorsétterem-lánc kis alapterületű éttermet nyithat a városban. A hírről Bóka István, Balatonfüred polgármestere számolt be közösségi oldalán. A városvezető bejegyzésében azt írta: helyi vállalkozók keresték meg azzal, hogy ilyen beruházás előkészítése zajlik, ezért fontosnak tartja egyértelművé tenni az önkormányzat álláspontját.
Bóka István szerint az önkormányzat az elmúlt években következetesen képviselte azt az álláspontot, hogy egyelőre nem szeretnének nemzetközi gyorsétterem-láncot a városban. A polgármester úgy fogalmazott: Balatonfüred vonzereje többek között abban rejlik, hogy helyi éttermek, családi vállalkozások, pékségek, kávézók és borászatok adják a település hangulatát. Szerinte a nagy nemzetközi láncok sok helyen hasonló kínálatot és arculatot képviselnek, miközben a város célja az, hogy megőrizze saját karakterét.
Az önkormányzat egyeztetést kezdeményezett
A polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat már megtette a szükséges lépéseket: hivatalosan megkeresték a Tesco képviselőit, és személyes egyeztetésre is sor került. A találkozón Bóka István jelezte, hogy bár tiszteletben tartják a magántulajdonhoz való jogot, azt kérik, hogy az ingatlan tulajdonosa és a beruházásban érintettek vegyék figyelembe Balatonfüred hosszú évek óta képviselt városfejlesztési szempontjait is.
A tervek szerint az ingatlantulajdonos, a gyorsétterem-lánc képviselői és az önkormányzat közösen egyeztetnek majd a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület vezetésével is.
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Korlátozott az önkormányzat mozgástere
A polgármester ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy egy magántulajdonban lévő kereskedelmi ingatlan esetében az önkormányzat lehetőségei korlátozottak. Ha egy beruházás megfelel a hatályos jogszabályoknak és az előírásoknak, az önkormányzatnak azt tudomásul kell vennie.
A városvezetés azonban jelezte: a jövőben is minden törvényes eszközzel azon dolgozik majd, hogy Balatonfüred megőrizze azt az egyedi arculatot, amely miatt évről évre turisták százezrei keresik fel.
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