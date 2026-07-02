100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról döntött a Tisza-kormány – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: százezer forintos támogatást kapnak a magyar családok - itt vannak a részletek
A kormány százezer forintos iskolakezdési támogatást vezet be a rászoruló diákok számára – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az adó- és végrehajtás alól mentes összeget két részletben, készpénzben és utalvány formájában kapják meg az érintett családok, így az intézkedés mintegy 400 ezer gyermeket érint.
A kormányfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy mivel a tanévkezdés rengeteg szülőnek okoz komoly anyagi nehézséget, nem akartak várni egy új, összetett elosztórendszer kidolgozásával. Az azonnali segítségnyújtás érdekében a juttatást a már meglévő, az állam által korábban megállapított szociális jogosultságokhoz kötötték.
Ennek értelmében automatikusan megkapja a támogatást minden olyan iskolás, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Szintén jogosultak rá az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek. Jár továbbá az összeg a Dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben részt vevőknek, az egyszülős családokban élőknek, valamint a nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedő fiataloknak is.
A juttatás első, ötvenezer forintos felét a Magyar Államkincstár utalja ki augusztus 24-ig. A fennmaradó ötvenezer forintot novemberben, utalvány formájában kapják meg a családok, amelyet kizárólag a gyermekek iskoláztatására fordíthatnak. Magyar Péter kiemelte, hogy a támogatás teljesen adómentes, és nem vonható végrehajtás alá. A Tisza számításai szerint az intézkedés megközelítőleg 400 ezer gyermeknek nyújt segítséget.
Nem várt döntést hozott a magyar miniszter a pokoli hőség miatt: rengeteg diákot és tanárt érint a változás
A szombattól életbe lépett harmadfokú hőségriadó miatt az oktatási intézmények és a nyári táborok is rendkívüli intézkedéseket vezettek be.
"Olyan kövér a feladat, mint te!" – döbbenetes részletek derültek ki a magyar iskolákban zajló megalázásokról
Több mint 1200 panasz érkezett tavaly az oktatási ombudsmanhoz, a bejelentések jelentős része pedagógusok bántalmazó, megalázó viselkedése, és kortárs erőszak miatt született.
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
Interjút készítettünk Rakovszky Andorással, a Veres Péter gimnázium igazgatójával.
Csaknem teljes tilalmat vezetnek be a mesterséges intelligenciát használó eszközökre az általános iskolás gyerekek számára
Minden megváltozhat a magyar iskolákban, teljesen új rendszer jön: alaposan felforgatja a szektort Lannert Judit
A kormány egy új, társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezettel jelentősen lazítana a tankerületek központosított rendszerén.
A tanév rendje 2026/27-es menetrendje szerint a következő tanév 180 tanítási napból áll majd.
Már csak hajszál választja el az EU-t a 2030-as cél teljesítésétől, de több országban romlott a helyzet.
A következő tanévtől megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, így a jelenlegi kettős irányítást egyszemélyi vezetés váltja fel.
Újra jön az Erasmus, de van egy óriási probléma: ezért maradhatnak itthon mégis magyar diákok tömegei
Szeptembertől visszatérhet az Erasmus, de a HÖOK szerint ez még önmagában nem garantálja a hallgatói mobilitás látványos növekedését.
Erre a veszélyes csapdára kevesen gondolnak a mesterséges intelligencia kapcsán: így veszi át észrevétlenül az irányítást a gondolataink felett
A technológiai vívmányok azt ígérik, hogy időt spórolnak nekünk, a valóságban azonban sokak élménye lehet az, hogy a felszabadult perceket azonnal újabb elvárások szippantják be.
A legkisebbeknél már ősztől rugalmasabbá válhat a tanórák hossza.
Kiderült, gyorsított eljárásban alakítják át a tankönyvkínálatot: óriási változás jön a hazai iskolákban
Az Oktatási Minisztérium rendkívül szoros, mindössze tíznapos határidővel hirdetett gyorsított eljárást a könyvkiadóknak a 2026/2027-es tanév tankönyvkínálatának bővítésére.
Szörnyű tragédia: kizuhant egy gyermek a József Attila Gimnázium ablakán - Lannert Judit is megszólalt az ügyben
A minisztérium közlése szerit a tankerület azonnal intézkedett, és folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőivel.
Alapjaiban szabná át az oktatást Lannert Judit: változhat a gimnáziumi rendszer és a pedagógusok értékelése is
Az érettségit ugyan nem törölné el, de a 21. század követelményeihez igazítaná.
A rászoruló családok terheit enyhítő 100 ezer forintos iskolakezdései támogatás részletszabályait június közepéig dolgozzák ki a minisztériumok.
A kormány eltörli a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, miután az eddigi szabályozást alkalmatlannak és túl bürokratikusnak minősítette.
A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét - közölte Magyar Éva a kormányszóvivői tájékoztatón pénteken Budapesten.
Érettségi, mesterséges intelligencia és anyagi biztonság: ettől tartanak leginkább a mai magyar középiskolások
Nemcsak az érettségi és a továbbtanulás foglalkoztatja a középiskolásokat: sokan attól is tartanak, hogyan alakulnak majd emberi kapcsolataik a felnőtté válás során.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.