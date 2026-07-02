Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: százezer forintos támogatást kapnak a magyar családok - itt vannak a részletek

A kormány százezer forintos iskolakezdési támogatást vezet be a rászoruló diákok számára – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az adó- és végrehajtás alól mentes összeget két részletben, készpénzben és utalvány formájában kapják meg az érintett családok, így az intézkedés mintegy 400 ezer gyermeket érint.

A kormányfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy mivel a tanévkezdés rengeteg szülőnek okoz komoly anyagi nehézséget, nem akartak várni egy új, összetett elosztórendszer kidolgozásával. Az azonnali segítségnyújtás érdekében a juttatást a már meglévő, az állam által korábban megállapított szociális jogosultságokhoz kötötték.

Ennek értelmében automatikusan megkapja a támogatást minden olyan iskolás, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Szintén jogosultak rá az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek. Jár továbbá az összeg a Dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben részt vevőknek, az egyszülős családokban élőknek, valamint a nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedő fiataloknak is.

A juttatás első, ötvenezer forintos felét a Magyar Államkincstár utalja ki augusztus 24-ig. A fennmaradó ötvenezer forintot novemberben, utalvány formájában kapják meg a családok, amelyet kizárólag a gyermekek iskoláztatására fordíthatnak. Magyar Péter kiemelte, hogy a támogatás teljesen adómentes, és nem vonható végrehajtás alá. A Tisza számításai szerint az intézkedés megközelítőleg 400 ezer gyermeknek nyújt segítséget.