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Hátsó nézet szőke lány visel hátizsákot sétál a barátaival az iskolába
Oktatás

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: százezer forintos támogatást kapnak a magyar családok - itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2026. július 2. 11:28

A kormány százezer forintos iskolakezdési támogatást vezet be a rászoruló diákok számára – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az adó- és végrehajtás alól mentes összeget két részletben, készpénzben és utalvány formájában kapják meg az érintett családok, így az intézkedés mintegy 400 ezer gyermeket érint.

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A kormányfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy mivel a tanévkezdés rengeteg szülőnek okoz komoly anyagi nehézséget, nem akartak várni egy új, összetett elosztórendszer kidolgozásával. Az azonnali segítségnyújtás érdekében a juttatást a már meglévő, az állam által korábban megállapított szociális jogosultságokhoz kötötték.

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Ennek értelmében automatikusan megkapja a támogatást minden olyan iskolás, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Szintén jogosultak rá az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek. Jár továbbá az összeg a Dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben részt vevőknek, az egyszülős családokban élőknek, valamint a nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedő fiataloknak is.

A juttatás első, ötvenezer forintos felét a Magyar Államkincstár utalja ki augusztus 24-ig. A fennmaradó ötvenezer forintot novemberben, utalvány formájában kapják meg a családok, amelyet kizárólag a gyermekek iskoláztatására fordíthatnak. Magyar Péter kiemelte, hogy a támogatás teljesen adómentes, és nem vonható végrehajtás alá. A Tisza számításai szerint az intézkedés megközelítőleg 400 ezer gyermeknek nyújt segítséget.
Címlapkép: Getty Images
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