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Egészség

Komoly hiba miatt zárták be a szülészetet az egyik pesti kórházban: máshová kell menniük a kismamáknak

Pénzcentrum
2026. július 10. 09:44

Átmenetileg leállította szülészeti ellátását a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház, miután a császárműtő légtechnikájában zavar lépett fel. A kórház közlése szerint a hiba miatt nem biztosítható megfelelően a szükséges légcsere, ezért az anyák és az újszülöttek biztonsága érdekében a szülészeti ellátást más intézmény veszi át.

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A Budapesti Uzsoki Utcai Kórház közleményben tájékoztatott arról, hogy a császárműtő légtechnikájának zavara miatt átmenetileg fel kell függesztenie szülészeti ellátását.

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A kórház tájékoztatása szerint a műszaki probléma következtében a műtőben nem biztosítható megfelelően a szükséges légcsere. A döntést az anyák és az újszülöttek biztonsága érdekében hozták meg.

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Az intézmény közölte, hogy a problémán már hetek óta dolgoznak, és az új hűtőberendezést is megkapták. A légtechnikai rendszer megfelelő működése azonban továbbra sem megoldott, ezért a szülészeti ellátást ideiglenesen más kórházban biztosítják.

Az Uzsoki Utcai Kórház betegeit az ÉPC-Honvédkórház Dózsa György úti szülészetére irányítják át. A közlemény szerint az ellátás ott folytatódik a szükséges szakmai és biztonsági feltételek mellett.
Címlapkép: Getty Images
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