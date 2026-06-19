A skót labdarúgó-válogatott szurkolói, a legendás Tartan Army mindössze tíz nap alatt meghódították Bostont, a város pedig testvérvárosi megállapodást kötött Glasgow-val.
Minden megváltozhat a magyar iskolákban, teljesen új rendszer jön: alaposan felforgatja a szektort Lannert Judit
A kormány egy új, társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezettel jelentősen lazítana a tankerületek központosított rendszerén. A Lannert Judit vezette Oktatási Minisztérium törvénycsomagja az iskolák szakmai önállóságát növelné, bővítené az igazgatók munkáltatói jogkörét, valamint részben visszaállítaná a pedagógusok kollektív- és sztrájkjogait, szakítva a korábbi irányítással - jelentette a Portfolio.
A jövőben több kulcsfontosságú intézményi döntési jogkör is visszakerülne a nevelőtestületekhez, amelyek így maguk fogadhatnák el az iskola szervezeti és működési szabályzatát, a pedagógiai programot, valamint az éves munkatervet. A tankerület ellenőrzési joga csak a többletköltséggel vagy pluszkötelezettséggel járó esetekre korlátozódna, amelyekben a fenntartónak harminc napon belül kellene döntést hoznia.
Az igazgatók szerepe is lényegesen átalakulna, a központi akarat puszta végrehajtói helyett ugyanis valódi döntéshozókká válnának. A legfontosabb munkáltatói jogokat, például a kinevezést, a bérezés megállapítását vagy a jogviszony megszüntetését a jövőben ők gyakorolnák. Bár a tankerületi igazgató egyetértésére továbbra is szükség lenne, azt kizárólag jogszabálysértés vagy költségvetési fedezethiány esetén tagadhatná meg.
Ezzel párhuzamosan az iskolai közösségek is nagyobb beleszólást kapnának az intézményvezető személyének kiválasztásába. Az igazgatói pályázatok során a nevelőtestület titkos szavazással véleményezné a vezetői programot, a fenntartónak pedig kötelezően ki kellene kérnie a munkatársak álláspontját a jelölt támogatottságáról. Bár a végső döntés joga a fenntartónál maradna, a pályázati program és a szavazás eredménye nyilvános adatként felkerülne az iskola internetes felületeire.
A törvénycsomag jelentős változásokat hozna a munkaügyi kapcsolatok területén is. A legalább tizenöt főt foglalkoztató intézményekben létrejönne a köznevelésben foglalkoztatottak tanácsa. Ez a munkajogi védelemmel és fizetett munkaidő-kedvezménnyel rendelkező testület ellenőrizhetné a szabályok betartását, és olyan egyeztetéseket is kezdeményezhetne, amelyek elől a munkáltató nem zárkózhatna el. Az intézmény vezetésének félévente be kellene számolnia a tanácsnak a gazdasági és foglalkoztatási helyzetről, a jóléti keretek felhasználásáról pedig közösen határoznának.
Bővülnének a szakszervezetek jogai is: a munkáltató nem tehetne különbséget a különböző érdekképviseletek között, köteles lenne biztosítani a tájékoztatóik közzétételét, a tagdíjak levonásáért és átutalásáért pedig nem kérhetne ellentételezést. A tanácsok első választását 2026 szeptemberéig kellene lebonyolítani.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A javaslat hatályon kívül helyezné a pedagógusok és jogvédők által korábban sokat bírált 2022-es sztrájkszabályozást, és átalakítaná a még elégséges szolgáltatás feltételeit. A sztrájk alatti gyermekfelügyeletet a tervezet a jelenleginél szűkebb idősávban, reggel hét és délután három óra között írná elő, az étkeztetés biztosítása mellett. A sajátos nevelési igényű tanulók megszokott ellátását továbbra is garantálni kellene, a végzős, érettségi előtt álló diákok esetében pedig a kötelező vizsgatárgyak felkészítő óráit maradéktalanul meg kellene tartani.
A június 27-ig véleményezhető, nagyrészt a kihirdetést követő harmadik napon hatályba lépő javaslatcsomag világos céllal nyúl az elmúlt évek leginkább vitatott kérdéseihez. A központosítás részleges feladásával a jogalkotó lényegesen nagyobb mozgásteret és érdemi beleszólást kíván biztosítani a pedagógusoknak a mindennapi oktatásszervezési feladatokba.
címlapkép: MTI/Soós Lajos
A tanév rendje 2026/27-es menetrendje szerint a következő tanév 180 tanítási napból áll majd.
Már csak hajszál választja el az EU-t a 2030-as cél teljesítésétől, de több országban romlott a helyzet.
A következő tanévtől megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, így a jelenlegi kettős irányítást egyszemélyi vezetés váltja fel.
Újra jön az Erasmus, de van egy óriási probléma: ezért maradhatnak itthon mégis magyar diákok tömegei
Szeptembertől visszatérhet az Erasmus, de a HÖOK szerint ez még önmagában nem garantálja a hallgatói mobilitás látványos növekedését.
Erre a veszélyes csapdára kevesen gondolnak a mesterséges intelligencia kapcsán: így veszi át észrevétlenül az irányítást a gondolataink felett
A technológiai vívmányok azt ígérik, hogy időt spórolnak nekünk, a valóságban azonban sokak élménye lehet az, hogy a felszabadult perceket azonnal újabb elvárások szippantják be.
A legkisebbeknél már ősztől rugalmasabbá válhat a tanórák hossza.
Kiderült, gyorsított eljárásban alakítják át a tankönyvkínálatot: óriási változás jön a hazai iskolákban
Az Oktatási Minisztérium rendkívül szoros, mindössze tíznapos határidővel hirdetett gyorsított eljárást a könyvkiadóknak a 2026/2027-es tanév tankönyvkínálatának bővítésére.
Szörnyű tragédia: kizuhant egy gyermek a József Attila Gimnázium ablakán - Lannert Judit is megszólalt az ügyben
A minisztérium közlése szerit a tankerület azonnal intézkedett, és folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőivel.
Alapjaiban szabná át az oktatást Lannert Judit: változhat a gimnáziumi rendszer és a pedagógusok értékelése is
Az érettségit ugyan nem törölné el, de a 21. század követelményeihez igazítaná.
A rászoruló családok terheit enyhítő 100 ezer forintos iskolakezdései támogatás részletszabályait június közepéig dolgozzák ki a minisztériumok.
A kormány eltörli a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, miután az eddigi szabályozást alkalmatlannak és túl bürokratikusnak minősítette.
A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét - közölte Magyar Éva a kormányszóvivői tájékoztatón pénteken Budapesten.
Érettségi, mesterséges intelligencia és anyagi biztonság: ettől tartanak leginkább a mai magyar középiskolások
Nemcsak az érettségi és a továbbtanulás foglalkoztatja a középiskolásokat: sokan attól is tartanak, hogyan alakulnak majd emberi kapcsolataik a felnőtté válás során.
Súlyos árat fizethet a semmittevésért ez a korosztály: megjöttek a friss adatok, ők vannak a legnagyobb veszélyben
Tíz év alatt látványosan csökkent azoknak a fiataloknak az aránya az Európai Unióban, akik sem munkában, sem oktatásban nem vesznek részt.
Kiberbiztonsági szakemberek kongatják a vészharangot: ezt a két népszerű alkalmazást soha nem adnák a gyerekeik kezébe
Kiberbiztonsági szakemberek egyöntetűen két alkalmazást neveztek meg, amelyeket soha nem engednének szabadon használni a gyerekeiknek.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
Interjút készítettünk a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatójával, Kiss Gyöngyivel és igazgatóhelyettesével, Nemecskó Istvánnal.
Történelmi lépés az oktatási minisztériumtól: olyat lehetőséget kapnak a diákok, amire még nem volt példa
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúsági Részvételi Csoport néven új testületet hoz létre.
Máris bedobta a követ a vízbe Lannert Judit, oktatási miniszter: ezt biztosan nem látták jönni a magyar iskolák
Közel 450 iskolaigazgatói megbízás jár le augusztusban, és a következő hetekben dől el, kik vezetik majd szeptembertől ezeket az intézményeket.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.