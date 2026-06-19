Minden megváltozhat a magyar iskolákban, teljesen új rendszer jön: alaposan felforgatja a szektort Lannert Judit

A kormány egy új, társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezettel jelentősen lazítana a tankerületek központosított rendszerén. A Lannert Judit vezette Oktatási Minisztérium törvénycsomagja az iskolák szakmai önállóságát növelné, bővítené az igazgatók munkáltatói jogkörét, valamint részben visszaállítaná a pedagógusok kollektív- és sztrájkjogait, szakítva a korábbi irányítással - jelentette a Portfolio.

A jövőben több kulcsfontosságú intézményi döntési jogkör is visszakerülne a nevelőtestületekhez, amelyek így maguk fogadhatnák el az iskola szervezeti és működési szabályzatát, a pedagógiai programot, valamint az éves munkatervet. A tankerület ellenőrzési joga csak a többletköltséggel vagy pluszkötelezettséggel járó esetekre korlátozódna, amelyekben a fenntartónak harminc napon belül kellene döntést hoznia.

Az igazgatók szerepe is lényegesen átalakulna, a központi akarat puszta végrehajtói helyett ugyanis valódi döntéshozókká válnának. A legfontosabb munkáltatói jogokat, például a kinevezést, a bérezés megállapítását vagy a jogviszony megszüntetését a jövőben ők gyakorolnák. Bár a tankerületi igazgató egyetértésére továbbra is szükség lenne, azt kizárólag jogszabálysértés vagy költségvetési fedezethiány esetén tagadhatná meg.

Ezzel párhuzamosan az iskolai közösségek is nagyobb beleszólást kapnának az intézményvezető személyének kiválasztásába. Az igazgatói pályázatok során a nevelőtestület titkos szavazással véleményezné a vezetői programot, a fenntartónak pedig kötelezően ki kellene kérnie a munkatársak álláspontját a jelölt támogatottságáról. Bár a végső döntés joga a fenntartónál maradna, a pályázati program és a szavazás eredménye nyilvános adatként felkerülne az iskola internetes felületeire.

A törvénycsomag jelentős változásokat hozna a munkaügyi kapcsolatok területén is. A legalább tizenöt főt foglalkoztató intézményekben létrejönne a köznevelésben foglalkoztatottak tanácsa. Ez a munkajogi védelemmel és fizetett munkaidő-kedvezménnyel rendelkező testület ellenőrizhetné a szabályok betartását, és olyan egyeztetéseket is kezdeményezhetne, amelyek elől a munkáltató nem zárkózhatna el. Az intézmény vezetésének félévente be kellene számolnia a tanácsnak a gazdasági és foglalkoztatási helyzetről, a jóléti keretek felhasználásáról pedig közösen határoznának.

Bővülnének a szakszervezetek jogai is: a munkáltató nem tehetne különbséget a különböző érdekképviseletek között, köteles lenne biztosítani a tájékoztatóik közzétételét, a tagdíjak levonásáért és átutalásáért pedig nem kérhetne ellentételezést. A tanácsok első választását 2026 szeptemberéig kellene lebonyolítani.

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A javaslat hatályon kívül helyezné a pedagógusok és jogvédők által korábban sokat bírált 2022-es sztrájkszabályozást, és átalakítaná a még elégséges szolgáltatás feltételeit. A sztrájk alatti gyermekfelügyeletet a tervezet a jelenleginél szűkebb idősávban, reggel hét és délután három óra között írná elő, az étkeztetés biztosítása mellett. A sajátos nevelési igényű tanulók megszokott ellátását továbbra is garantálni kellene, a végzős, érettségi előtt álló diákok esetében pedig a kötelező vizsgatárgyak felkészítő óráit maradéktalanul meg kellene tartani.

A június 27-ig véleményezhető, nagyrészt a kihirdetést követő harmadik napon hatályba lépő javaslatcsomag világos céllal nyúl az elmúlt évek leginkább vitatott kérdéseihez. A központosítás részleges feladásával a jogalkotó lényegesen nagyobb mozgásteret és érdemi beleszólást kíván biztosítani a pedagógusoknak a mindennapi oktatásszervezési feladatokba.

címlapkép: MTI/Soós Lajos