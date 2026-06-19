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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés oktatási bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Oktatás

Minden megváltozhat a magyar iskolákban, teljesen új rendszer jön: alaposan felforgatja a szektort Lannert Judit

Pénzcentrum
2026. június 19. 16:33

A kormány egy új, társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezettel jelentősen lazítana a tankerületek központosított rendszerén. A Lannert Judit vezette Oktatási Minisztérium törvénycsomagja az iskolák szakmai önállóságát növelné, bővítené az igazgatók munkáltatói jogkörét, valamint részben visszaállítaná a pedagógusok kollektív- és sztrájkjogait, szakítva a korábbi irányítással - jelentette a Portfolio.

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A jövőben több kulcsfontosságú intézményi döntési jogkör is visszakerülne a nevelőtestületekhez, amelyek így maguk fogadhatnák el az iskola szervezeti és működési szabályzatát, a pedagógiai programot, valamint az éves munkatervet. A tankerület ellenőrzési joga csak a többletköltséggel vagy pluszkötelezettséggel járó esetekre korlátozódna, amelyekben a fenntartónak harminc napon belül kellene döntést hoznia.

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Az igazgatók szerepe is lényegesen átalakulna, a központi akarat puszta végrehajtói helyett ugyanis valódi döntéshozókká válnának. A legfontosabb munkáltatói jogokat, például a kinevezést, a bérezés megállapítását vagy a jogviszony megszüntetését a jövőben ők gyakorolnák. Bár a tankerületi igazgató egyetértésére továbbra is szükség lenne, azt kizárólag jogszabálysértés vagy költségvetési fedezethiány esetén tagadhatná meg.

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Ezzel párhuzamosan az iskolai közösségek is nagyobb beleszólást kapnának az intézményvezető személyének kiválasztásába. Az igazgatói pályázatok során a nevelőtestület titkos szavazással véleményezné a vezetői programot, a fenntartónak pedig kötelezően ki kellene kérnie a munkatársak álláspontját a jelölt támogatottságáról. Bár a végső döntés joga a fenntartónál maradna, a pályázati program és a szavazás eredménye nyilvános adatként felkerülne az iskola internetes felületeire.

A törvénycsomag jelentős változásokat hozna a munkaügyi kapcsolatok területén is. A legalább tizenöt főt foglalkoztató intézményekben létrejönne a köznevelésben foglalkoztatottak tanácsa. Ez a munkajogi védelemmel és fizetett munkaidő-kedvezménnyel rendelkező testület ellenőrizhetné a szabályok betartását, és olyan egyeztetéseket is kezdeményezhetne, amelyek elől a munkáltató nem zárkózhatna el. Az intézmény vezetésének félévente be kellene számolnia a tanácsnak a gazdasági és foglalkoztatási helyzetről, a jóléti keretek felhasználásáról pedig közösen határoznának.

Bővülnének a szakszervezetek jogai is: a munkáltató nem tehetne különbséget a különböző érdekképviseletek között, köteles lenne biztosítani a tájékoztatóik közzétételét, a tagdíjak levonásáért és átutalásáért pedig nem kérhetne ellentételezést. A tanácsok első választását 2026 szeptemberéig kellene lebonyolítani.

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A javaslat hatályon kívül helyezné a pedagógusok és jogvédők által korábban sokat bírált 2022-es sztrájkszabályozást, és átalakítaná a még elégséges szolgáltatás feltételeit. A sztrájk alatti gyermekfelügyeletet a tervezet a jelenleginél szűkebb idősávban, reggel hét és délután három óra között írná elő, az étkeztetés biztosítása mellett. A sajátos nevelési igényű tanulók megszokott ellátását továbbra is garantálni kellene, a végzős, érettségi előtt álló diákok esetében pedig a kötelező vizsgatárgyak felkészítő óráit maradéktalanul meg kellene tartani.

A június 27-ig véleményezhető, nagyrészt a kihirdetést követő harmadik napon hatályba lépő javaslatcsomag világos céllal nyúl az elmúlt évek leginkább vitatott kérdéseihez. A központosítás részleges feladásával a jogalkotó lényegesen nagyobb mozgásteret és érdemi beleszólást kíván biztosítani a pedagógusoknak a mindennapi oktatásszervezési feladatokba.

címlapkép: MTI/Soós Lajos 
Címlapkép: Getty Images
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