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Oktatás

"Olyan kövér a feladat, mint te!" – döbbenetes részletek derültek ki a magyar iskolákban zajló megalázásokról

Pénzcentrum
2026. június 24. 09:02

Több mint 1200 panasz érkezett tavaly az oktatási ombudsmanhoz, a bejelentések jelentős része pedig a pedagógusok bántalmazó, megalázó viselkedése, valamint a kortárs erőszak miatt született. Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalához a leggyakrabban a szülők fordultak jogorvoslatért.

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Aáry-Tamás Lajos oktatási ombudsman 2025-ös éves beszámolójából – amelyet a Népszava szemlézett – kiderült, hogy a hivatalhoz beérkezett 1205 panaszból 850 a köznevelés területét érintette. A beadványok túlnyomó többségét, összesen 833 esetet a szülők indították, de diákok, egyetemi hallgatók, valamint oktatók és intézményvezetők is tettek bejelentést.

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A panaszok jelentős része a pedagógusok jogsértő viselkedésével volt kapcsolatos. Előfordult, hogy egy óvónő alvásidőben nem engedte ki a gyereket a mosdóba, de számos bejelentés érkezett durva kiabálásról, szidalmazásról és megalázásról is.

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Interjút készítettünk Rakovszky Andorással, a Veres Péter gimnázium igazgatójával.

Egy tanár például azzal a megjegyzéssel illette diákját, hogy

olyan kövér a feladat, mint te

, míg egy másik esetben a pedagógus trágár, becsmérlő jelzőkkel – többek között a "zombi", "primitív", "semmirekellő" és "hülye cigány" szavakkal – alázta meg a tanulókat. A verbális agresszió mellett fizikai bántalmazásra is akadt példa, amikor megrángatták a diákot, vagy könyvvel csaptak a fejére.

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Az intézményekben a kortárs bántalmazás is komoly problémát jelent. Az óvodákból és iskolákból érkező jelzések szerint a gyerekek közötti erőszak leginkább csúfolódásban és fenyegetőzésben merül ki, de előfordult fizikai agresszió, például lökdösődés és rugdosás is. A beadványok emellett rávilágítottak más visszásságokra is, így panasz érkezett a diákoktól születésnapi és karácsonyi ajándékokat elváró tanárokra, a sajátos nevelési igényű gyermekek megfelelő ellátásának hiányára, valamint egy iskolaőrre is, aki a diák tudta nélkül kutatta át annak táskáját.

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Aáry-Tamás Lajos a jelentésben hangsúlyozta, hogy a nevelési-oktatási intézményekben a legsúlyosabb jogsértésnek a diákok fizikai bántalmazása és a testi fenyítés számít. Kiemelte, hogy a gyermeki és tanulói jogok érvényesülése nem függhet attól, hogy a diák teljesíti-e az iskolai kötelezettségeit.

A beérkezett ügyek nyomán az ombudsman összesen 598 állásfoglalást és tájékoztatást adott ki, öt ajánlást és egy jogalkotási javaslatot fogalmazott meg, nyolc esetet pedig saját hatáskörben rendeztek. A hivatal 495 panaszt hatáskör hiányában elutasított, a jelentés elkészültekor pedig még 111 ügy volt folyamatban.
Címlapkép: Getty Images
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