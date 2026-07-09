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Elbontanák a betonstrandokat a Balatonnál? Meghökkentő átalakítást javasolnak a kutatók

HelloVidék
2026. július 9. 08:09

Beton helyett homokos, lassan mélyülő strandokat látnának szívesen a Balatonnál a kutatók. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a klímaváltozáshoz alkalmazkodva át kellene gondolni a tó partjának kialakítását, Balatonalmádi pedig már egy mintaprojekt megvalósítására is nyitott lenne.

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A klímaváltozás nemcsak a Balaton vízszintjére és vízhőmérsékletére van egyre nagyobb hatással, hanem arra is, hogyan érdemes kialakítani a tó partját a jövőben. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) szakemberei szerint hosszú távon a természetközelibb, homokos, fokozatosan mélyülő strandok jelenthetik a fenntarthatóbb megoldást.

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A javaslat Balatonalmádiban is napirendre került, ahol a város vezetése jelezte: szívesen vállalná egy ilyen fejlesztés első mintaprojektjét. Az erről szóló elképzelésekről az Új Almádi Újság közölt részleteket - írta a We Love Balaton.

Beton helyett természetesebb partszakaszok?

A balatonalmádi képviselő-testület rendhagyó módon a Budatava strandon tartotta legutóbbi ülését, amelyen részt vett dr. Vasas Gábor, a BLKI főigazgatója is. Előadásában a Balaton alacsony vízállásáról, a tó felmelegedéséről, valamint arról beszélt, miként lehetne a strandokat és partvédő műveket jobban a változó környezeti viszonyokhoz igazítani.

A kutatóintézet álláspontja szerint ahol a helyi adottságok ezt lehetővé teszik, érdemes lenne a jelenlegi, betonozott és kőszórással védett partszakaszokat fokozatosan természetesebb kialakítású, homokos, lassan mélyülő strandokra cserélni. A szakemberek szerint ez nemcsak a fürdőzők számára lenne kedvezőbb, hanem ökológiai szempontból is előnyösebb lehet, hiszen jobban alkalmazkodna a Balaton természetes hullámzásához és a változó vízálláshoz.

Balatonalmádi lenne az első

Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere az önkormányzati lapnak azt mondta: amennyiben a jövőben megjelenik egy ilyen fejlesztést támogató pályázat, a város a BLKI-vel együttműködve szívesen megvalósítana egy mintaprojektet. Az elképzelés szerint elsőként az egyik almádi strandot alakítanák át természetesebb, homokos parttá. Ha a tapasztalatok kedvezőek lennének, később más balatoni strandok esetében is érdemes lehet hasonló fejlesztésekben gondolkodni.

Ez a valódi példája annak, hogyan tudja a tudomány segíteni a gyakorlati önkormányzati munkát.

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- fogalmazott a polgármester.

A klímaváltozás miatt új szemléletre lehet szükség

A Balatonnal foglalkozó kutatók korábban is többször felhívták a figyelmet arra, hogy a tó jövője szempontjából egyre fontosabb lesz az alkalmazkodás. Honti Márk építőmérnök és hidrológus egy korábbi szakmai előadásában szintén arról beszélt, hogy a merev, betonozott partvédelmi megoldások helyett érdemes lehet olyan strandokat kialakítani, amelyek a különböző vízállások mellett is jól használhatók.

A rézsűs, homokos partszakaszok a szakemberek szerint alacsonyabb és magasabb vízállás esetén is rugalmasabban alkalmazkodhatnak a Balaton változó körülményeihez. A tervek egyelőre javaslatként szerepelnek, megvalósításukhoz jelentős forrásokra és további egyeztetésekre lesz szükség.
Címlapkép: Getty Images
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