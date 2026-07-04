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Oktatás

Most közölte a friss infót a Tisza-kormány az iskolakezdési támogatásról: módosítják a jogszabályokat

Pénzcentrum
2026. július 4. 13:31

Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a százezer forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni - közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán.

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Kármán András Facebook-bejegyzésében azt írta: "nagyjából 400 ezer gyermek után" fog járni 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent a számukra.

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"Nemcsak arra vagyok büszke, hogy a Tisza választási kampányban tett vállalását sikerült megvalósítani, hanem arra is, hogy mindezt - az előző kormánytól örökölt - nehéz költségvetési körülmények között sikerült végrehajtani" - közölte a tárcavezető.
Címlapkép: Getty Images
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