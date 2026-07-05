Ezek a táboroztatás feltételei Magyarországon: minden szabály, tudnivaló egy helyen

A gyermektáborok szervezésére Magyarországon szigorú szabályok vonatkoznak. A táboroztatás feltételei nemcsak a programokról vagy a szállásról szólnak: a szervezőnek bejelentési, gyermekvédelmi, egészségügyi, higiéniai és működtetési előírásoknak is meg kell felelnie. A rutinos szervezőknek is tartogathat némi meglepetést a táborok 2026-os lebonyolítása, köszönhetően a tavaly életbe lépett új szabályozó rendeletnek. Cikkünkben ezeknek a hatályos előírásoknak megfelelően mutatjuk be, ki szervezhet tábort Magyarországon, milyen előkészítő, adminisztratív intézkedéseket kell tenni, és milyen feltételeket kell biztosítani a gyakorlatban egy táboroztatás során.

A táborozás sok családnak egyszerre jelent felügyeletet a nyári szünet idejére és élménydús programot a gyerekeknek, a szervezői oldalon viszont jóval több egyszerű programszervezésnél. Más szabályokat kell szem előtt tartani egy napközis sporttábornál, egy ottalvós erdei tábornál vagy egy nomád táborhelynél, de a kiindulópont ugyanaz: ahol gyerekek vesznek részt szervezett tábori programban, ott a felelősségi, bejelentési, egészségügyi és higiéniai feltételeknek is rendben kell lenniük.

Új táboroztatási szabályozás: mi változott?

2025 márciusában lépett életbe a gyermekek táboroztatására vonatkozó új jogszabály. A 6/2025. (II. 25.) BM rendelet nem helyezte teljesen új alapokra a gyermektáborok működését, de több kérdésben is pontosította és életszerűbbé tette a táboroztatás feltételeit.

A legfontosabb változtatások, amikkel a rutinos szervezőknek is számolniuk kell:

pontosították a szervező és a közreműködő fogalmát,

a bejelentési határidő 21 napra csökkent,

egyértelműbb lett a szülői tájékoztatás tartalmára vonatkozó előírás,

rögzítették a gyermekvédelmi erkölcsi bizonyítványra vonatkozó szabályokat,

életszerűbbé tették a nomád táborokra vonatkozó higiéniai előírásokat.

A továbbiakban ennek a jogszabályi környezetnek megfelelően vesszük végig, milyen személyi, bejelentési, gyermekvédelmi, egészségügyi, higiéniai és működtetési feltételeknek kell megfelelnie egy gyermektábornak.

Ki szervezhet tábort Magyarországon?

Egy ifjúsági vagy gyerektábor mögött sokféle szervező állhat: magánszemély, iskola, egyesület, alapítvány, sportegyesület, vállalkozás, önkormányzat vagy más szervezet is meghirdethet tábort. A gyakorlatban tehát többféle szereplő indíthat ilyen programot, ugyanakkor a gyermekek táboroztatásának közegészségügyi feltételeiről szóló rendelet alapján a felelősség mindig egy konkrét szervezőhöz kapcsolódik.

Nem elég egy fantázianév, Facebook-esemény vagy laza szervezői kör: egyértelműnek kell lennie, ki az a személy, aki a tábor megszervezéséért és a táboroztatás feltételeinek teljesítéséért felel.

A rendelet szerint szervezőnek az a természetes személy számít, aki előre kialakított programterv alapján megszervezi és lebonyolítja, vagy lebonyolíttatja a tábori foglalkozásokat, továbbá megrendeli a táborozáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat, és azokat a tábor ideje alatt hozzáférhetővé teszi. Ha a tábort jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezi, akkor a szervezet nevében eljáró személy minősül szervezőnek.

A tábor lebonyolításában közreműködők is részt vehetnek, például foglalkozásvezetők, animátorok, edzők vagy önkéntes segítők. Közreműködőnek az számít, aki a táborral összefüggő tevékenységet végez, a programterv végrehajtásában részt vesz, és várhatóan közvetlen kapcsolatba kerül a gyerekekkel. Ennek a gyermekvédelmi feltételeknél lesz külön jelentősége, mert az igazolási szabályok elsősorban azoknál merülnek fel, akik ténylegesen érintkeznek a táborozó gyerekekkel.

A szervezőnek valamennyi esetben gondoskodnia kell arról, hogy a táboroztatás feltételei maradéktalanul megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak. A továbbiakban ezeket vesszük végig: a bejelentéstől és a szülők tájékoztatásától a gyermekvédelmi, egészségügyi, higiéniai és ellenőrzési szabályokig.

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A tábor bejelentése

Egy tábor megszervezése a hivatalos bejelentéssel kezdődik. A táboroztatás feltételei közé tartozik, hogy a szervező a tábor kezdete előtt legalább 21 nappal jelezze a táborozást a tábor helye szerint illetékes járási hivatalnál. A bejelentésben szerepelnie kell a tábor helyének, időpontjának és a résztvevők várható számának.

A bejelentés egyfelől megtehető személyesen, a kitöltött bejelentő nyomtatvány leadásával az illetékes hivatalban. Másfelől elektronikus úton is bejelenthető a táborszervezési szándék az e-Papír szolgáltatáson keresztül. Bármelyik megoldást választjuk, a lényeg az, hogy a bejelentés határidőre megérkezzen a hatósághoz.

Az olyan vándortáboroknál, amelyek útvonala több járási hivatal területét is érinti, a bejelentést nem kell minden érintett hivatalnál külön-külön megtenni, hanem a kiindulási pont szerinti fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

A szülők tájékoztatása

A tábor meghirdetésekor nem elég csak az időpontot, a helyszínt, az árat és a jelentkezési feltételeket közölni. A szervezőnek legkésőbb a jelentkezéskor át kell adnia a programtervet, amelyből kiderül, milyen programokon vesz részt a gyermek, milyen ellátást kap, hogyan történik az étkeztetés, és ha van szállás, milyen körülmények között helyezik el a táborozókat.

A szülői tájékoztatásnak az egészségügyi kockázatokra is ki kell térnie,

különös tekintettel a kullancsveszélyre és az ehhez kapcsolódó, megelőző intézkedések fontosságára. A program jellegétől függően jelezni kell az állatokkal való érintkezésből eredő kockázatokat is, például ha a gyerekek állatsimogatón, lovas programon vagy más állatos foglalkozáson vesznek részt.

Táboroztatás feltételei gyermekvédelmi szempontból

Egy gyerektáborban a szülő olyan felnőttek felügyeletére bízza a gyermekét, akik napokon át közvetlen kapcsolatban lehetnek vele. Ők vezetik a programokat, kísérik a csoportot, segítenek a napi teendőkben vagy éppen felügyelik a gyerekeket, ezért a táboroztatás feltételei között külön helye van a gyermekvédelmi előírásoknak. A jogszabály a táboroztatást gyermekvédelmi célú, úgynevezett 333-as erkölcsi bizonyítvány meglétéhez köti. Ez az igazolás támasztja alá, hogy az érintett személlyel szemben nem áll fenn gyermekvédelmi kizáró ok.

Fontos figyelni az igazolás kiállításának időpontjára, mivel a 333-as erkölcsi bizonyítvány mindössze 90 napig érvényes. A szervezőnek nemcsak azt kell ellenőriznie, hogy a dokumentum a tábor első napján érvényes-e, hanem azt is, hogy a teljes táboridőszakot lefedi-e. Ha a bizonyítvány a tábor közben lejár, az érintett személy gyermekekkel közvetlen kapcsolatot jelentő feladatokba nem vonható be szabályosan.

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Kinek kell speciális erkölcsi bizonyítvány?

333-as erkölcsi bizonyítvánnyal azoknak a 18 év feletti szervezőknek és közreműködőknek kell rendelkezniük, akik a táborban közvetlen kapcsolatba kerülnek a gyerekekkel. Ilyenek többek között a tábor- és foglalkozásvezetők, az animátorok, az edzők, a kísérők vagy az önkéntes segítők is. A szabály tehát nemcsak a fő szervezőre vonatkozik, hanem minden olyan felnőttre, aki a programok lebonyolításában ténylegesen részt vesz, és közben gyerekekkel foglalkozik.

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Egészségügyi és orvosi feltételek táboroztatáskor

Egészségügyi szempontból a táboroztatás feltételei kifejezetten szigorúak, hiszen a szervezőnek előre gondolnia kell a betegségekre, sérülésekre és a sürgős ellátást igénylő helyzetekre is. Táborba csak olyan gyermek mehet, akinek az egészségi állapota ezt lehetővé teszi. Ez nem jelent automatikus orvosi igazolási kötelezettséget, de a szervező kérhet igazolást vagy nyilatkozatot a tábor kezdete előtt, különösen akkor, ha allergia, tartós betegség vagy más egészségügyi kockázat áll fenn.

A tábor ideje alatt az orvosi ellátás elérhetőségét is biztosítani kell.

A táborvezetőnek tudnia kell, hogy szükség esetén hol érhető el orvosi segítség, és a helyszínen lennie kell a létszámhoz igazodó elsősegélynyújtó felszerelésnek, valamint olyan személynek, aki tud elsősegélyt nyújtani.

Bentlakásos táboroknál a létszám külön szabályokat hoz. A 300 főnél nagyobb szálláshellyel rendelkező táborban állandó orvosi felügyeletet kell biztosítani. Ennél kisebb bentlakásos táboroknál nem feltétlenül kell saját orvos, de előre rendezni kell, hogy szükség esetén melyik helyi egészségügyi alapellátóhoz lehet fordulni. Betegség esetére a bentlakásos táborban külön betegszobát kell kijelölni, ahol 50 tábori férőhelyenként egy betegágyat kell biztosítani. Állatharapás, marás vagy tömeges darázscsípés esetén az orvosi ellátás mellett a tábor helye szerinti járási hivatalt is azonnal értesíteni kell.

Táboroztatás feltételei a gyakorlatban: higiénia, étkezés, szállás

A táboroztatási feltételek nemcsak a bejelentésről, az igazolásokról és az orvosi háttérről szólnak, hanem a tábor mindennapi működéséről is. A gyerekek biztonsága szempontjából ugyanúgy számít a tiszta étkezési helyszín, a megfelelő mosdóhasználat, a rendszeres takarítás, a napvédelem és az is, milyen körülmények között alszanak a bentlakásos tábor résztvevői.

Higiéniai és étkezési alapfeltételek

A higiéniai feltételek alapja, hogy a táborozók számára folyamatosan biztosított legyen az ivóvíz, az illemhelyhasználat, a kézmosás és a tisztálkodás lehetősége. A tábor területét, a közösségi helyiségeket és a mosdókat rendszeresen takarítani, szükség szerint fertőtleníteni és szellőztetni kell, a hulladék gyűjtéséről és elszállításáról pedig rendezett módon kell gondoskodni.

Az étkezésnél szintén alapkövetelmény a tiszta, biztonságosan használható környezet. Ahol a gyerekek étkeznek, ott biztosítani kell a megfelelő higiéniát, az élelmiszerek és az étkezéshez használt eszközök kezelésénél pedig kerülni kell minden olyan körülményt, amely egészségügyi kockázatot jelenthet.

A tábor működtetése során a rovarok és rágcsálók elleni védekezésre, a napvédelemre és a veszélyes anyagok elzárt tárolására is figyelni kell. Ez utóbbi különösen a takarító- és fertőtlenítőszereknél lényeges, amelyek nem kerülhetnek a gyerekek számára hozzáférhető helyre.

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Szállásfeltételek bentlakásos táborban

Bentlakásos táborban a szálláshelynek is meg kell felelnie az alapvető higiéniai és biztonsági elvárásoknak. A gyerekek számára megfelelő fekvőhelyet kell biztosítani, a matracokat pedig nem lehet közvetlenül a földre helyezni. A használt textíliáknak, ágyneműknek és egyéb felszereléseknek tisztán tartottnak, a táborozók számára biztonságosan használhatónak kell lenniük.

A szálláshoz kapcsolódó mosdók, zuhanyzók és közös helyiségek tisztaságáról rendszeresen gondoskodni kell. A cél az, hogy a gyerekek a tábor teljes ideje alatt megfelelő körülmények között tudjanak pihenni, tisztálkodni és a napi programok után regenerálódni.

A nomád táboroztatás feltételei

A nomád táborokra külön szabályok is vonatkoznak, mert ezeknél a gyerekek nem épített szálláshelyen, hanem jellemzően természetközeli körülmények között táboroznak. Ilyenkor a táboroztatás feltételei közül különösen nagy szerepe van a vízellátásnak, az illemhelyek kialakításának, a fertőtlenítésnek és annak, hogy a táborhelyet milyen állapotban hagyják maguk után a résztvevők.

Nomád táborozás során a rendeletben előírtak szerint kell biztosítani:

elegendő mennyiségű, ivóvíz-minőségű vizet iváshoz, főzéshez, mosogatáshoz és fogmosáshoz;

a tisztálkodáshoz használt mosdótálak rendszeres tisztítását és fertőtlenítését;

az illemhelyek és a szennyvízkezelés szabályos kialakítását, rendszeres fertőtlenítését, valamint a tábor végén a gödrök megfelelő betemetését;

a táborhely tiszta, rendezett állapotban történő hátrahagyását.

Ki ellenőrzi a táboroztatás feltételeinek betartását?

A táboroztatás feltételeinek betartását főszabály szerint a tábor helye szerint illetékes járási hivatal ellenőrzi. A hatóság a bejelentés alapján ráláthat arra, hol, mikor és mekkora létszámmal működik a tábor, és vizsgálhatja azt is, hogy a szervező teljesítette-e a jogszabályban előírt feltételeket.

Az ellenőrzés kiterjedhet a dokumentumokra, a gyermekvédelmi igazolásokra, az egészségügyi és higiéniai feltételekre, az étkezés és a szállás körülményeire, illetve nomád tábor esetén a külön előírásokra is. Vándortáboroknál itt is eltérő lehet az illetékesség: ha az útvonal több járási hivatal területét érinti, az ellenőrzés a kiindulási pont szerinti fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalhoz kapcsolódik.