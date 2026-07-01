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Magyar Péter bejelentette: érkezik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás
100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról döntött a Tisza-kormány – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A politikus azt írta, az intézkedés több százezer gyermek családját érintheti, a részleteket pedig csütörtökre ígérte.
Magyar Péter már június 25-én is beszélt arról, hogy tárgyalta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló javaslatot, amely a Tisza Párt gazdasági programjában is szerepel. Akkor azt mondta, a támogatás több százezer magyar család számára jelenthet segítséget a tanévkezdés költségeinek fedezésében.
Az iskolakezdési támogatás célja, hogy mérsékelje a családokra nehezedő szeptemberi kiadásokat. Erről egy korábbi, májusi Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat is rendelkezett, amely szerint az iskolakezdés sok család számára jelentős anyagi terhet jelent, ezért indokolt egy új támogatási forma kidolgozása.
A határozat alapján az új rendszer kialakításánál az esélyegyenlőségi szempontokat is figyelembe vennék, vagyis várhatóan olyan konstrukció készül, amely célzottan segíti a rászorulóbb családokat. A dokumentum szerint a pénzügyminiszternek az oktatási és gyermekügyi, valamint a szociális és családügyi miniszter bevonásával kellett elkészítenie a részletes javaslatot június közepéig.
Magyar Péter egyelőre nem ismertette, hogy a most bejelentett, gyermekenként 100 ezer forintos támogatás milyen feltételekkel lesz elérhető, illetve pontosan kik jogosultak rá. A részletszabályokat ígérete szerint csütörtökön teszik közzé.
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Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
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