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Oktatás

Rendkívüli fordulat az oktatásban: a telefonok után ettől is eltiltják a diákokat

MTI
2026. június 21. 09:33

Norvégiában csaknem teljes tilalmat vezetnek be a mesterséges intelligenciát használó eszközökre az általános iskolás gyerekek számára - jelentette be pénteken Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök.

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"A legfontosabb dolog az iskolában, hogy a gyerekek megtanuljanak írni, olvasni és számolni. A mesterséges intelligencia használata azzal a veszéllyel jár, hogy a gyerekek kihagynak bizonyos fontos lépéseket a fejlődésükben" - mondta a kormányfő.

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Norvégiában az augusztus végén kezdődő új tanévtől vezetik be, hogy az első és a hetedik évfolyam között a gyerekek egyáltalán nem használhatnak mesterséges intelligenciát az iskolai feladataikhoz. Az ezt követő évfolyamokban a 14 és 16 év közötti diákok számára már enyhítenek a korlátozásokon, ők tanári felügyelettel már használhatnak mesterséges intelligencián alapuló eszközöket. A 17 és 19 év közötti fiataloknak pedig már tanítják majd a mesterséges intelligencia megfelelő használatát, készülve a továbbtanulásra és a munka világára.

A skandináv országban már az 1990-es években számítógépekkel szerelték fel az osztálytermeket, majd később tableteket kaptak a gyerekek, akik így ritkábban forgattak tankönyveket, és kevesebbet írtak kézzel. A kormány pénteki bejelentése szerint ezen a trenden is változtatnak: a jövőben több pénzt fordítanának arra, hogy több könyv legyen az osztálytermekben. Norvégiában 2024-ben tiltották be az okostelefonok használatát az iskolákban. A kormány azt is tervezi, hogy betiltják a közösségi média használatát a 16 év alatti gyerekeknek.

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Címlapkép: Getty Images
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