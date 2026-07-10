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Szórakozás

Változás jön a legnépszerűbb magyar gyógyfürdőben: milliárdokból építik át a medencéket és az öltözőket

Pénzcentrum
2026. július 10. 09:25

Nyár végén több mint hárommilliárd forintos, saját forrásból megvalósuló felújítás kezdődik a Széchenyi Gyógyfürdőben. Miközben a főváros legnagyobb fürdője ütemezetten újul meg, a Gellért, a Rác és a Király fürdő átfogó korszerűsítése még várat magára, jórészt a szükséges hitelfelvételek és a kormányzati jóváhagyások hiánya miatt. A nyári szezonban a budapesti strandok az inflációt követő áremelések mellett, a dunai szabadstrandok pedig folyamatosan ellenőrzött vízminőséggel üzemelnek.

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A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával várhatóan augusztus végén elindul a Széchenyi Gyógyfürdő nettó hárommilliárd forintot meghaladó felújítási programja. A több mint száztíz éves műemlék épület állandó karbantartást igényel, a mostani, saját működési bevételből finanszírozott beruházás legfontosabb eleme pedig a termálrészleg három medencéjének korszerűsítése lesz.

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Ezeknél elvégzik a szükséges statikai megerősítéseket és a teljes burkolatcserét, a legjelentősebb újítás azonban a modern vízforgató rendszerre való átállás. Ennek köszönhetően a medencéket nem kell minden este leengedni, egy modern ultraszűrési technológia ugyanis úgy tisztítja a vizet, hogy közben annak gyógyhatása is maradéktalanul megmarad. A fürdőben idén ősszel megújul a Fővárosi Nagycirkusszal szemközti főbejárat lépcsője, helyreállítják a belső udvar évek óta nem működő szökőkútjait, az uszodai öltözőket pedig teljesen átépítik és koedukálttá teszik - erről Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója beszélt az Inforádióban.

A Széchenyivel ellentétben a szintén világhírű Gellért Gyógyfürdő felújítása nem oldható meg szakaszosan, a gépészet elavultsága és az üzembiztonság hiánya miatt az épületet a munkálatok idejére teljesen be kell zárni. A nagyságrendileg húszmilliárd forintos beruházáshoz a működtető Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-nek hitelt kell felvennie, amelyet a Fővárosi Közgyűlés korábban már jóvá is hagyott. A beadott hitelkérelmet azonban az Orbán-kormány 2025 decemberében elutasította.

A főváros 2026 márciusában kiegészített adatokkal ismét benyújtotta a kérelmet, amelynek elbírálása már az új kormányzat feladata lesz. Szintén hitelfelvételre vár a Rác fürdő, ahol a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás már folyamatban van, finanszírozását pedig a hatékonyság érdekében érdemes lenne a Gellértével együtt kezelni. A százszázalékos állami tulajdonban lévő, de fővárosi kezelésű Király Gyógyfürdő esetében a megújulás feltétele a főváros és a kormányzat szorosabb együttműködése lesz a jövőben.

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A hagyományos fürdők mellett egyre népszerűbbek a dunai szabadstrandok is, ahol a vízminőséget egy akkreditált laboratórium ellenőrzi naponta. Ha egy-egy nagyobb esőzés után a mért értékek romlanak, az érintett partszakaszokat azonnal lezárják, megfelelő időjárás esetén azonban a folyó vize kiválóan alkalmas a fürdőzésre. A fürdők és strandok üzemeltetése az elmúlt időszakban jelentősen megdrágult az energia- és bérköltségek emelkedése miatt, amit idén is egy inflációt követő áremeléssel próbáltak kompenzálni. A statisztikák ugyanakkor azt mutatják, hogy a budapesti fürdőbelépők árának növekedése a 2018 és 2026 közötti időszakot vizsgálva még mindig elmarad az átlagos béremelkedés és az infláció együttes mértékétől.
Címlapkép: Getty Images
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