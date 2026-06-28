Nem várt döntést hozott a magyar miniszter a pokoli hőség miatt: rengeteg diákot és tanárt érint a változás

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A szombattól életbe lépett harmadfokú hőségriadó miatt az oktatási intézmények és a nyári táborok is rendkívüli intézkedéseket vezettek be. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, hogy az intézmények a helyi adottságokhoz igazítják működésüket, a gyermekek és a pedagógusok biztonságát szem előtt tartva.
Bár a közoktatásban véget ért a tanév, országszerte továbbra is zajlanak nyári táborok, szakmai gyakorlatok, felsőoktatási vizsgák és egyéb foglalkozások. A miniszter tájékoztatása szerint a táborokban lehetőség szerint klimatizált vagy fedett helyszínekre szervezik át a szabadtéri programokat, szükség esetén módosítják a napirendet, és több pihenőidőt biztosítanak.
A felsőoktatási intézmények szintén kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a vizsgák megfelelő körülmények között zajljanak. Emellett a pedagógusok számára a következő két munkanapon, ahol ezt a feladatok jellege lehetővé teszi, biztosíthatják az otthoni munkavégzés lehetőségét.
A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a hőség nemcsak az iskolákat és a táborokat érinti, hanem a diákmunkát végző fiatalokat, a szakmai gyakorlaton részt vevőket, valamint a sport- és szabadidős programok résztvevőit is. Azt kérte, mindenki ügyeljen a megfelelő folyadékbevitelre, használjon fényvédőt, és a legmelegebb órákban lehetőség szerint kerülje a közvetlen napsütést.
A hétvégi hőség miatt több más intézkedés is életbe lépett. A Pénzcentrum is beszámolt arról, hogy szombaton már kora délután megdőlt a napi melegrekord, az MVM takarékos energiafelhasználásra kérte a lakosságot, több településen víztakarékosságot javasoltak, az egészségügyi miniszter pedig óvatosságra intette a szabadtéri rendezvények résztvevőit. Kapitány István pedig bejelentette, hogy a nagy hőség miatt alacsonyabb fokozaton működik a paksi atomerőmű.
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