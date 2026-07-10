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A lányok az iskola előtt állnak, és veszekednek.
Oktatás

Durva, ami a magyar iskolákban történik: rengeteg alkalommal kellett közbelépniük az iskolaőröknek

Pénzcentrum
2026. július 10. 09:52

Az elmúlt tanévben több mint háromszáz esetben kellett intézkedniük az iskolaőröknek, miközben tucatnyi alkalommal magukat az őröket érte atrocitás. A Belügyminisztérium sikeresnek ítéli a 2020-ban indult programot, amelynek bővítése folyamatos, a működését érintő jogszabályi változtatást pedig egyelőre nem terveznek - írta meg a Népszava.

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Az Országos Rendőr-főkapitányság adatai szerint az elmúlt tanév során összesen 319 alkalommal intézkedtek az iskolaőrök. Erre leginkább az erőszakos cselekmények megakadályozása érdekében, illetve a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos szabálysértések miatt volt szükség. Az esetek túlnyomó többségében diákokkal szemben kellett intézkedni, hét alkalommal viszont a tanulók hozzátartozóival szemben léptek fel erőszakos magatartás miatt. Tizenkét esetben magukat az iskolaőröket érte támadás, és ezekben az ügyekben büntetőeljárás indult. Az adatokból az is kiderült, hogy négy munkatárs munkaviszonyát megszüntették, a pontos okok közlése nélkül.

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Idén július elején 860 iskolaőr szolgált az állományban, ami 92 százalékos feltöltöttséget jelent, a rendőrség pedig folyamatosan toborozza a jelentkezőket az üres álláshelyekre. A 2020 szeptemberében indult, az iskolai erőszak visszaszorítását célzó rendszert a bevezetésekor több szakmai szervezet is bírálta. Főként arra hívták fel a figyelmet, hogy az iskolai erőszak kezelése összetett társadalmi probléma, amelyre az őrök fizikai jelenléte önmagában nem nyújt elégséges megoldást.

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A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint jelenleg nem szerepel napirenden az iskolaőrséget érintő jogszabályi változtatás. A tárca szerint a kezdeti kételyeket mára felváltotta a szakmai elfogadás és az együttműködés. Álláspontjuk szerint az iskolaőrök puszta jelenléte is komoly visszatartó erővel bír, ennek köszönhetően pedig drasztikusan csökkent a fizikai és a verbális agresszió az érintett intézményekben.

A prevencióra és védelemre épülő program iránti komoly igényt jól mutatja, hogy a kezdeti 478 helyett ma már 935 iskolában teljesítenek szolgálatot az őrök, és további 284 intézmény vár a csatlakozásra. A feladatra jelentkezőket a rendőrség egy 120 órás elméleti és gyakorlati képzés keretében készíti fel, ismereteiket pedig ötévente kötelező továbbképzéseken, valamint rendszeres online kurzusokon frissítik.
Címlapkép: Getty Images
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