Fontos változás jön az iskolákban: most fogadták el a jogszabályt, minden diákot érint

Felfüggesztette a parlament a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, amely az idei tanévben már nem lesz alkalmazandó. A döntés célja az, hogy a kormány felülvizsgálja az elmúlt években sok kritikát kapott rendszert, és új szabályozást dolgozzon ki.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter korábban azt mondta, hogy a jelenlegi értékelési rendszer túlzott adminisztrációval jár, jelentős terhet ró a pedagógusokra, miközben nem biztosít megfelelő szakmai visszajelzést. A kormány ezért egy új, egyszerűbb és szakmailag megalapozottabb értékelési modellt kíván kialakítani.

A felfüggesztés ideje alatt a korábbi teljesítményértékelési szabályokat nem kell alkalmazni. A felülvizsgálat eredményeként egy új rendszer készülhet, amely a tervek szerint jobban támogatja a pedagógusok szakmai fejlődését, miközben csökkenti az adminisztratív terheket.