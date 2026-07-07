Fontos változás jön az iskolákban: most fogadták el a jogszabályt, minden diákot érint

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Felfüggesztette a parlament a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, amely az idei tanévben már nem lesz alkalmazandó. A döntés célja az, hogy a kormány felülvizsgálja az elmúlt években sok kritikát kapott rendszert, és új szabályozást dolgozzon ki.
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter korábban azt mondta, hogy a jelenlegi értékelési rendszer túlzott adminisztrációval jár, jelentős terhet ró a pedagógusokra, miközben nem biztosít megfelelő szakmai visszajelzést. A kormány ezért egy új, egyszerűbb és szakmailag megalapozottabb értékelési modellt kíván kialakítani.
A felfüggesztés ideje alatt a korábbi teljesítményértékelési szabályokat nem kell alkalmazni. A felülvizsgálat eredményeként egy új rendszer készülhet, amely a tervek szerint jobban támogatja a pedagógusok szakmai fejlődését, miközben csökkenti az adminisztratív terheket.
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