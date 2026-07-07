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Itt van feketén-fehéren, milyen keveset költöttek erre a fontos területre: már szinte mindenki leelőzött minket a régióban
Az elmúlt három évtizedben jelentősen átrendeződött a vizsgált tizenegy régiós ország rangsora a közoktatásra fordított GDP-arányos kiadások alapján. Míg a balti államok tartósan az élmezőnyben foglalnak helyet, Magyarország pozíciója romlott, így a lista második felébe csúszott vissza - derül ki Erdei Balázs Ákos Holdblogon közzétett elemzéséből.
Bár a közoktatási kiadások GDP-hez viszonyított aránya önmagában nem mutatja meg az oktatás minőségét, pontos képet ad arról, mekkora erőforrást szán egy-egy állam a jövő generációira.
A vizsgált régiós országok átlaga az elmúlt harminc évben viszonylag stabil maradt, hiszen az 1995-ös 5,5 százalékról mára mindössze 5,2 százalékra módosult, miután a 2010-es évek közepén átmenetileg 4,6 százalékra süllyedt. A relatív állandóság mögött azonban komoly országonkénti eltérések húzódnak, így a legkevesebbet és a legtöbbet költő állam között ma is másfélszeres a különbség.
A jelenlegi rangsort Észtország vezeti, amely a GDP-je 6,3 százalékát fordítja oktatásra. Bár ez az érték elmarad a kilencvenes évek 7 százalék feletti csúcsától, az észtek a teljes vizsgált időszakban az élen álltak. Őket Lettország 6,1 százalékkal, Lengyelország 5,6 százalékkal, valamint Litvánia és Szlovénia egyaránt 5,5 százalékkal követi. A balti államok tehát egységesen a mezőny élvonalába tartoznak, ráadásul Litvánia három, míg Lettország és Lengyelország két-két helyet javított korábbi pozícióján.
Ezzel szemben Magyarország esetében mérsékelten csökkenő tendencia figyelhető meg. Míg 1995-ben a gazdasági teljesítmény 5,5 százalékát tette ki az oktatásfinanszírozás, ami akkor a hatodik helyre volt elég, mára ez az arány 4,9 százalékra esett vissza, amivel az ország a nyolcadik helyre csúszott le a rangsorban.
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A magyar mutató a 2010-es évek elején még 5,5 százalék körül mozgott, az utóbbi években azonban stabilan az öt százalék alatti, 4,3 és 4,9 százalék közötti sávban rekedt. A leglátványosabb visszaesést ugyanakkor Horvátország könyvelhette el, miután a kilencvenes években mért 6,2 százalékos, harmadik helyet érő költése mára 5 százalékra olvadt, amivel az ország négy helyet rontott a rangsorban.
A lista végén Románia áll, ahol a közoktatási kiadások jelenleg a GDP 4 százalékát érik el. Bár ez enyhe növekedés a korábbi 3,3 százalékhoz képest, az ország a teljes vizsgált időszakban a legkevesebbet fordította erre a területre. Szintén a régiós átlag alatt teljesít Bulgária 4,3 százalékkal és Csehország 4,5 százalékkal. Az országok közötti, 4 és 6,3 százalék között szóródó különbségeket végső soron a gazdasági szerkezet sajátosságai és az eltérő költségvetési prioritások magyarázzák.
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