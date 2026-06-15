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Hivatalos a 2026/2027-es tanév rendje: mutatjuk az iskolai menetrendet, ez vár a diákokra szeptembertől ×
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Oktatás

Hivatalos a 2026/2027-es tanév rendje: mutatjuk az iskolai menetrendet, ez vár a diákokra szeptembertől

Pénzcentrum
2026. június 15. 12:29

A Magyar Közlönyben megjelent friss rendelet véglegesítette a 2026/2027-es tanév rendjét. A tanítás szeptember 1-jén kezdődik és június 18-ig tart, a jogszabály emellett rögzíti az iskolai szünetek és a végzősök évzárásának pontos dátumait, valamint a kompetenciaméréseket és a digitális munkarendet érintő változásokat is. A tanév rendje 2026/27-es menetrendjéből kiderül az is, mikor lesznek az érettségi vizsgák. 

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A tanév utolsó napja 2026-ban a 2025/2026-os tanév rendje alapján 2026. június 19-én esedékes. Minden további dátum, mint a nyári szünet vége, illetve a tanév kezdete 2026-ban, az őszi szünet 2026-os dátuma, az őszi érettségi 2026-ban, vagy a téli szünet 2026-os kezdőnapja is a tanév rendje 2026/27-es menetrendjéből derül ki. Mutatjuk a legfontosabb dárumokat.

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Tanév rendje 2026/27-es tanítási évben

A hivatalos menetrend szerint a következő tanév 180 tanítási napból áll majd, ez azonban nem jelenti azt, hogy csak 36 hétből állna a tanév, hiszen az iskolai szünetek is közrejátszanak ebben. Hogy megtudjuk, hány hét egy tanév, azt érdemes megnézni, hogy a nyári szünet 2026-ban augusztus 31-én ér véget, tehát a következő tanév 2026. 36. hetében kezdődik, illetve 2027. június 18-án ér véget, az év 25. hetében. Ezt összeadva kijön, hogy hány hét egy iskolai tanév. Vagy ha levonjuk az év 52 hetéből a 10 hetes nyári szünetet, akkor is arra juthatunk, hogy egy tanév 42 hétből áll, amelyet iskolai szünetek szakítanak meg. Ez alapján az is kiderül, hány hónap egy tanév: 10 és fél hónapig tart az iskola, melybe egy, másfél, vagy kéthetes szünetek ékelődnek be.

Az oktatás tehát 2026. szeptember 1-jén - kedden - indul, méghozzá egy új, "Diákok hangja" elnevezésű témanappal. A következő tanév pedig 2027. június 18-án ér véget, a végzősök számára azonban jóval korábban csengetnek ki utoljára, hiszen a középfokú iskolák utolsó éveseinek már 2027. április 30-án, a két évfolyamos szakiskolák tanulóinak pedig május 28-án befejeződik a tanítás. A 2027-es tanév első félév vége január 22-re esik, az eredményekről pedig január 29-ig kapnak értesítést a diákok és a szülők.

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A jogszabály az iskolai szünetek időpontját is pontosította. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22-én, csütörtökön lesz, a pihenő után pedig november 2-án, hétfőn kell először iskolába menni. A téli szünet december 18-án, pénteken veszi kezdetét, a tanítás pedig az új évben január 4-én, hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet március 24-én, szerdán kezdődik, a diákok ezt követően április 5-én, hétfőn ülnek vissza az iskolapadba.

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A menetrend mellett az oktatás szervezésében is történnek változások. A gimnáziumok és szakgimnáziumok 9–11. évfolyamain május 3. és május 7. között az intézményvezető döntése alapján tantermen kívüli, digitális munkarendben kell megszervezni az oktatást.

A mérési rendszer egyszerűsítése érdekében jelentősen csökkentik a kompetenciamérések számát és a vizsgált évfolyamok körét. Emellett a nevelőtestület által pedagógiai célokra felhasználható, tanítás nélküli munkanapok száma a korábbi hatról öt napra csökken.
Címlapkép: Getty Images
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