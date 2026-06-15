A hollandok és a japánok a vébé eddigi legjobb meccsén döntetleneztek, az Elefántok megverték Ecuadort, a svédek pedig egy nagy győzelemmel vettek lendületet a vébé...
Hivatalos a 2026/2027-es tanév rendje: mutatjuk az iskolai menetrendet, ez vár a diákokra szeptembertől
A Magyar Közlönyben megjelent friss rendelet véglegesítette a 2026/2027-es tanév rendjét. A tanítás szeptember 1-jén kezdődik és június 18-ig tart, a jogszabály emellett rögzíti az iskolai szünetek és a végzősök évzárásának pontos dátumait, valamint a kompetenciaméréseket és a digitális munkarendet érintő változásokat is. A tanév rendje 2026/27-es menetrendjéből kiderül az is, mikor lesznek az érettségi vizsgák.
A tanév utolsó napja 2026-ban a 2025/2026-os tanév rendje alapján 2026. június 19-én esedékes. Minden további dátum, mint a nyári szünet vége, illetve a tanév kezdete 2026-ban, az őszi szünet 2026-os dátuma, az őszi érettségi 2026-ban, vagy a téli szünet 2026-os kezdőnapja is a tanév rendje 2026/27-es menetrendjéből derül ki. Mutatjuk a legfontosabb dárumokat.
Tanév rendje 2026/27-es tanítási évben
A hivatalos menetrend szerint a következő tanév 180 tanítási napból áll majd, ez azonban nem jelenti azt, hogy csak 36 hétből állna a tanév, hiszen az iskolai szünetek is közrejátszanak ebben. Hogy megtudjuk, hány hét egy tanév, azt érdemes megnézni, hogy a nyári szünet 2026-ban augusztus 31-én ér véget, tehát a következő tanév 2026. 36. hetében kezdődik, illetve 2027. június 18-án ér véget, az év 25. hetében. Ezt összeadva kijön, hogy hány hét egy iskolai tanév. Vagy ha levonjuk az év 52 hetéből a 10 hetes nyári szünetet, akkor is arra juthatunk, hogy egy tanév 42 hétből áll, amelyet iskolai szünetek szakítanak meg. Ez alapján az is kiderül, hány hónap egy tanév: 10 és fél hónapig tart az iskola, melybe egy, másfél, vagy kéthetes szünetek ékelődnek be.
Az oktatás tehát 2026. szeptember 1-jén - kedden - indul, méghozzá egy új, "Diákok hangja" elnevezésű témanappal. A következő tanév pedig 2027. június 18-án ér véget, a végzősök számára azonban jóval korábban csengetnek ki utoljára, hiszen a középfokú iskolák utolsó éveseinek már 2027. április 30-án, a két évfolyamos szakiskolák tanulóinak pedig május 28-án befejeződik a tanítás. A 2027-es tanév első félév vége január 22-re esik, az eredményekről pedig január 29-ig kapnak értesítést a diákok és a szülők.
A jogszabály az iskolai szünetek időpontját is pontosította. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22-én, csütörtökön lesz, a pihenő után pedig november 2-án, hétfőn kell először iskolába menni. A téli szünet december 18-án, pénteken veszi kezdetét, a tanítás pedig az új évben január 4-én, hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet március 24-én, szerdán kezdődik, a diákok ezt követően április 5-én, hétfőn ülnek vissza az iskolapadba.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A menetrend mellett az oktatás szervezésében is történnek változások. A gimnáziumok és szakgimnáziumok 9–11. évfolyamain május 3. és május 7. között az intézményvezető döntése alapján tantermen kívüli, digitális munkarendben kell megszervezni az oktatást.
A mérési rendszer egyszerűsítése érdekében jelentősen csökkentik a kompetenciamérések számát és a vizsgált évfolyamok körét. Emellett a nevelőtestület által pedagógiai célokra felhasználható, tanítás nélküli munkanapok száma a korábbi hatról öt napra csökken.
Már csak hajszál választja el az EU-t a 2030-as cél teljesítésétől, de több országban romlott a helyzet.
A következő tanévtől megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, így a jelenlegi kettős irányítást egyszemélyi vezetés váltja fel.
Újra jön az Erasmus, de van egy óriási probléma: ezért maradhatnak itthon mégis magyar diákok tömegei
Szeptembertől visszatérhet az Erasmus, de a HÖOK szerint ez még önmagában nem garantálja a hallgatói mobilitás látványos növekedését.
Erre a veszélyes csapdára kevesen gondolnak a mesterséges intelligencia kapcsán: így veszi át észrevétlenül az irányítást a gondolataink felett
A technológiai vívmányok azt ígérik, hogy időt spórolnak nekünk, a valóságban azonban sokak élménye lehet az, hogy a felszabadult perceket azonnal újabb elvárások szippantják be.
A legkisebbeknél már ősztől rugalmasabbá válhat a tanórák hossza.
Kiderült, gyorsított eljárásban alakítják át a tankönyvkínálatot: óriási változás jön a hazai iskolákban
Az Oktatási Minisztérium rendkívül szoros, mindössze tíznapos határidővel hirdetett gyorsított eljárást a könyvkiadóknak a 2026/2027-es tanév tankönyvkínálatának bővítésére.
Szörnyű tragédia: kizuhant egy gyermek a József Attila Gimnázium ablakán - Lannert Judit is megszólalt az ügyben
A minisztérium közlése szerit a tankerület azonnal intézkedett, és folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőivel.
Alapjaiban szabná át az oktatást Lannert Judit: változhat a gimnáziumi rendszer és a pedagógusok értékelése is
Az érettségit ugyan nem törölné el, de a 21. század követelményeihez igazítaná.
A rászoruló családok terheit enyhítő 100 ezer forintos iskolakezdései támogatás részletszabályait június közepéig dolgozzák ki a minisztériumok.
A kormány eltörli a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, miután az eddigi szabályozást alkalmatlannak és túl bürokratikusnak minősítette.
A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét - közölte Magyar Éva a kormányszóvivői tájékoztatón pénteken Budapesten.
Érettségi, mesterséges intelligencia és anyagi biztonság: ettől tartanak leginkább a mai magyar középiskolások
Nemcsak az érettségi és a továbbtanulás foglalkoztatja a középiskolásokat: sokan attól is tartanak, hogyan alakulnak majd emberi kapcsolataik a felnőtté válás során.
Súlyos árat fizethet a semmittevésért ez a korosztály: megjöttek a friss adatok, ők vannak a legnagyobb veszélyben
Tíz év alatt látványosan csökkent azoknak a fiataloknak az aránya az Európai Unióban, akik sem munkában, sem oktatásban nem vesznek részt.
Kiberbiztonsági szakemberek kongatják a vészharangot: ezt a két népszerű alkalmazást soha nem adnák a gyerekeik kezébe
Kiberbiztonsági szakemberek egyöntetűen két alkalmazást neveztek meg, amelyeket soha nem engednének szabadon használni a gyerekeiknek.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
Interjút készítettünk a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatójával, Kiss Gyöngyivel és igazgatóhelyettesével, Nemecskó Istvánnal.
Történelmi lépés az oktatási minisztériumtól: olyat lehetőséget kapnak a diákok, amire még nem volt példa
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúsági Részvételi Csoport néven új testületet hoz létre.
Máris bedobta a követ a vízbe Lannert Judit, oktatási miniszter: ezt biztosan nem látták jönni a magyar iskolák
Közel 450 iskolaigazgatói megbízás jár le augusztusban, és a következő hetekben dől el, kik vezetik majd szeptembertől ezeket az intézményeket.
Felsőoktatás helyzete a kormányváltás után: hatalmasak a kérdőjelek az alapítványi egyetemeknél - sokan tartanak a jövőtől
A változást vetíti előre egy nemrég benyújtott alaptörvény-módosító javaslat is, amely jogi lehetőséget teremtene az alapítványok megszüntetésére
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.