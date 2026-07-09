Már csak órák maradtak hátra: fontos határidő jár le, nagyon sok múlhat rajta

Július 9-én lejár a felsőoktatási felvételi eljárás egyik legfontosabb határideje. A jelentkezők eddig pótolhatják a hiányzó dokumentumokat, illetve módosíthatják a megjelölt szakok sorrendjét. Az Oktatási Hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy néhány dokumentumot nem szükséges feltölteni, mert azok adatait elektronikusan veszik át a nyilvántartásokból.

A felsőoktatási felvételi eljárásban részt vevők számára július 9. fontos határidő: eddig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, valamint módosíthatják a megjelölt képzések sorrendjét az E-felvételi rendszerében.

A szakok sorrendje az E-felvételi Sorrendmódosítás menüpontjában rendezhető át. Új képzés felvételére azonban már nincs lehetőség, a korábban megjelölt jelentkezési helyek viszont visszavonhatók.

A pontszámításhoz szükséges dokumentumokat az E-felvételi Dokumentumok menüpontjában lehet feltölteni, ahol azok feldolgozása is nyomon követhető. Bizonyos iratokat ugyanakkor nem kell beküldeni: ilyen például a 2006. január 1. után megszerzett érettségi bizonyítvány, a 2003. január 1. után szerzett nyelvvizsga-bizonyítvány, valamint a 2006. február 1. után kiállított hazai felsőfokú oklevél. Ezek adatait az Oktatási Hivatal elektronikus nyilvántartásokból veszi át. Dokumentum feltöltésére csak akkor van szükség, ha az elektronikus adatok és a hivatalos irat tartalma között eltérés van.

A jelentkezők elérhetőségeiket – telefonszámukat és e-mail-címüket – szintén július 9-ig módosíthatják az E-felvételi Személyes adatok menüpontjában, ezért érdemes ellenőrizni, hogy ezek naprakészek-e.

Azok, akik idén külföldön érettségiznek vagy külföldi felsőfokú oklevelet szereznek, hosszabb határidőt kapnak: dokumentumaikat július 15-ig, a romániai érettségizők pedig július 16-ig tölthetik fel, amennyiben ezt a jelentkezéskor jelezték.

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Az Oktatási Hivatal emlékeztet arra is, hogy a korábban kiküldött hiánypótlási felhívások az E-felvételi Hivatalos iratok menüpontjában érhetők el, és ezekről e-mailben is értesítést küldtek. Emellett a felsőoktatási intézmények is küldhetnek hiánypótlási felhívást, ezért érdemes a levelezést és a spam mappát is ellenőrizni.

A július 9-ig feltöltött dokumentumok feldolgozása a ponthatárok kihirdetéséig folyamatosan zajlik. A 2026 szeptemberében induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este teszik közzé a felvi.hu oldalon. A mobilszámukat megadó jelentkezők SMS-ben is értesítést kapnak az eredményről, a hivatalos besorolási határozat pedig legkésőbb július 31-ig lesz elérhető az E-felvételi rendszerében.