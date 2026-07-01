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Komoly csapás érheti a társasházi lakókat: bármikor leszereltethetik a méregdrága klímát?

Pénzcentrum
2026. július 1. 14:33

A társasházi klímák elhelyezése nemcsak műszaki kérdés, hanem jogi és közösségi ügy is: a kültéri egység többnyire közös tulajdont érint, zajt, hőterhelést és kondenzvizet okozhat, ezért a beszereléshez minden esetben társasházi hozzájárulás kell. De mi a helyzet akkor, ha a klíma már a lakás megvásárlásakor ott volt? Szilber Szilvia társasházi szakértő szerint ez nem jelent automatikus felmentést: az örökölt berendezésnek ugyanúgy meg kell felelnie a jelenlegi zajvédelmi, műszaki és társasházi szabályoknak, és ha zavarja a környezetét, a ház akár az áthelyezést is kérheti.

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Egy társasházban nemcsak a saját érdekeink számítanak, hanem a többi lakóé, a közös tulajdoné és az épület arculatáé is. A klíma kültéri egysége jellemzően a közös tulajdonban lévő homlokzatra kerül, ezért a beszereléshez minden esetben társasházi hozzájárulás szükséges: a közös képviselő engedélye vagy közgyűlési határozat. A kérelemben érdemes feltüntetni a készülék típusát, műszaki adatait és a tervezett elhelyezést.

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Műemléki vagy városképi védelem alatt álló épületnél önkormányzati engedély is kell, sokszor építészeti tervvel együtt. A szerelésnél figyelni kell a zajhatásra, a tűzvédelmi előírásokra és a kondenzvíz szabályos elvezetésére. A kültéri egységet úgy kell elhelyezni, hogy ne zavarja a szomszédokat sem zajjal, sem csöpögéssel.

A megfelelő készülék kiválasztása kulcsfontosságú: társasházba a csendes, energiatakarékos, inverteres split klíma a legjobb. A belső egységet úgy kell elhelyezni, hogy egyenletes hűtést adjon, a csövezést pedig célszerű esztétikusan elrejteni.

Régebbi házakban a villamos hálózat terhelhetősége is kérdés lehet, ezért a szerelés előtt villanyszerelői felmérés ajánlott, szükség esetén külön áramkörrel.

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Mi történik akkor, ha a klíma már a lakás megvásárlásakor ott volt?

A társasházaknál gyakori helyzet, hogy a lakás új tulajdonosa olyan klímát örököl, amelyet még az előző tulajdonos szereltetett fel, sokszor évekkel korábban, a mai szabályok előtt. Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy a berendezés automatikusan szabályosnak minősül, vagy hogy korlátlan ideig változatlanul használható. Szilber Szilvia társasházi szakértő szerint elsőként azt kell tisztázni, hogy az elhelyezéshez volt‑e társasházi hozzájárulás, és hogy a készülék megfelel‑e a jelenlegi társasházi előírásoknak, a zajvédelmi, műszaki és kondenzvíz‑elvezetési szabályoknak.

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A légudvar különösen érzékeny terület: a zaj, a kifújt meleg levegő és a rezonancia koncentráltan terheli a környező lakásokat. Ha a berendezés zavaró, túl hangos, hőterhelést okoz, csöpög vagy mások lakhatását érdemben befolyásolja, a társasház jogosan kérheti a helyzet rendezését, akár az áthelyezést is. Az, hogy a tulajdonos így vette meg a lakást, méltányolható körülmény lehet egy ésszerű határidő meghatározásakor, de nem ad felmentést a társasházi, műszaki és zajvédelmi szabályok alól. A berendezés tehát nem „örökölt jogon” maradhat a helyén: ha nem felel meg a jelenlegi előírásoknak, a társasház kérheti a szabályos elhelyezést, akár azonnal, akár egy átmeneti határidővel.
Címlapkép: Getty Images
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