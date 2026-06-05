Itt van Magyar Péter rendelete: nagy változás jön az iskolákban szeptembertől, minden diákot érint

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A kormány eltörli a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, miután az eddigi szabályozást alkalmatlannak és túl bürokratikusnak minősítette - a mai bejelentést követően a vonatkozó rendelet a Magyar Közlönyben is megjelent. Eszerint 2026/2027-es tanévben már nem alkalmazzák az értékelést, miközben elindul egy új, szakmai alapon kidolgozott rendszer előkészítése, amelynek részleteit az új tanév kezdetéig kidolgozni.
A kormány 1179/2026. (VI. 5.) számú határozata alapján a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere megszűnik, és a korábban bevezetett szabályozást hatályon kívül helyezik. A döntés egyértelműen kimondja: a 18/2024. (IV. 4.) BM rendeletben rögzített teljesítményértékelési rendszer nem alkalmas a pedagógusok valós teljesítményének mérésére, miközben jelentős adminisztrációs terhet ró az oktatási intézményekre.
A határozat 1. pontja alapján a Kormány egyetért azzal, hogy a jelenlegi teljesítményértékelési rendszer nem tölti be eredeti célját, ezért annak megszüntetése szükséges.
A rendszer eltörlésének indoklása szerint a túlzott bürokrácia mellett nem képes objektív képet adni a pedagógusok szakmai munkájáról.
Értékelés nélkül indul az új tanév
A határozat értelmében az oktatási és gyermekügyi miniszter feladata olyan jogszabályok előkészítése, amelyek biztosítják, hogy a következő tanévben és nevelési évben ne kerüljön sor pedagógus teljesítményértékelésre.
Ez azt jelenti, hogy legalább egy tanév teljes egészében értékelési rendszer nélkül zajlik majd, ami jelentős változást jelent az iskolák működésében, különösen az előmeneteli és bérezési rendszerek szempontjából.
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A kormány ugyanakkor nem véglegesíti az értékelés teljes megszüntetését hosszú távon, hanem egy új modell kidolgozását rendeli el. A miniszter feladata, hogy a szakmai szervezetek bevonásával olyan új teljesítményértékelési rendszert dolgozzon ki, amely alkalmas a pedagógusok valós szakmai teljesítményének mérésére.
Az új javaslatot 2026. augusztus 31-ig kell a kormány elé terjeszteni. A határozat végrehajtásáért Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felel. A dokumentumot Magyar Péter miniszterelnök írta alá.
Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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