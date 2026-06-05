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Oktatás

Itt van Magyar Péter rendelete: nagy változás jön az iskolákban szeptembertől, minden diákot érint

Pénzcentrum
2026. június 5. 13:20

A kormány eltörli a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, miután az eddigi szabályozást alkalmatlannak és túl bürokratikusnak minősítette - a mai bejelentést követően a vonatkozó rendelet a Magyar Közlönyben is megjelent. Eszerint 2026/2027-es tanévben már nem alkalmazzák az értékelést, miközben elindul egy új, szakmai alapon kidolgozott rendszer előkészítése, amelynek részleteit az új tanév kezdetéig kidolgozni.

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A kormány 1179/2026. (VI. 5.) számú határozata alapján a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere megszűnik, és a korábban bevezetett szabályozást hatályon kívül helyezik. A döntés egyértelműen kimondja: a 18/2024. (IV. 4.) BM rendeletben rögzített teljesítményértékelési rendszer nem alkalmas a pedagógusok valós teljesítményének mérésére, miközben jelentős adminisztrációs terhet ró az oktatási intézményekre.

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A határozat 1. pontja alapján a Kormány egyetért azzal, hogy a jelenlegi teljesítményértékelési rendszer nem tölti be eredeti célját, ezért annak megszüntetése szükséges.

A rendszer eltörlésének indoklása szerint a túlzott bürokrácia mellett nem képes objektív képet adni a pedagógusok szakmai munkájáról.

Értékelés nélkül indul az új tanév

A határozat értelmében az oktatási és gyermekügyi miniszter feladata olyan jogszabályok előkészítése, amelyek biztosítják, hogy a következő tanévben és nevelési évben ne kerüljön sor pedagógus teljesítményértékelésre.

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Ez azt jelenti, hogy legalább egy tanév teljes egészében értékelési rendszer nélkül zajlik majd, ami jelentős változást jelent az iskolák működésében, különösen az előmeneteli és bérezési rendszerek szempontjából.

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A kormány ugyanakkor nem véglegesíti az értékelés teljes megszüntetését hosszú távon, hanem egy új modell kidolgozását rendeli el. A miniszter feladata, hogy a szakmai szervezetek bevonásával olyan új teljesítményértékelési rendszert dolgozzon ki, amely alkalmas a pedagógusok valós szakmai teljesítményének mérésére.

Az új javaslatot 2026. augusztus 31-ig kell a kormány elé terjeszteni. A határozat végrehajtásáért Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felel. A dokumentumot Magyar Péter miniszterelnök írta alá.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
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