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Oktatás

Mire elég ma Magyarországon 100 ezer forint az iskolakezdéshez? Mutatjuk a számokat

Pénzcentrum
2026. július 4. 15:03

Szerdán jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy a Tisza-kormány minden jogosult gyermek után 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást biztosít, hogy enyhítse a családokra nehezedő szeptemberi kiadásokat. Az összeg egy alsós gyermek beiskolázásánál sok esetben elegendő is lehet, azonban a nagyobb diákoknál esetében a digitális eszközök és egyéb kiadások miatt már jóval magasabb összegekkel kell számolni. Megnéztük, mire elég 2026-ban 100 ezer forint, és mely tételek terhelik meg leginkább a családi kasszát az iskolakezdéskor.

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Mint arról a Pénzcentrumon is beszámoltunk, a Tisza-kormány 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról döntött, melyet Magyar Péter miniszterelnök jelentette be szerdán a közösségi oldalán, és amely már a Tisza Párt gazdasági programjában is szerepelt. Csütörtökön a miniszterelnök arról is beszélt, hogy pontosan kik részesülhetnek a támogatásban, és hogy hány család érintett.

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A kormány célja az iskolakezdési támogatással az, hogy mérsékelje a családokra nehezedő szeptemberi kiadásokat, azonban felmerülhet a kérdés, hogy 2026-ban mire is lehet elég 100 ezer forint, a tanévkezdés ugyanis sok magyar család számára az év egyik legnagyobb egyszeri kiadását jelenti. Ráadásul az elmúlt években jelentősen megdrágultak az iskolakezdéshez szükséges eszközök, a papíráruk és az írószerek ára is nőtt.

De nem csak a tanszerekre kell gondolni ilyenkor, a gyerekeknek szükségük van iskolatáskára, tolltartóra, tornafelszerelésre, a váltócipőre, esetleg ruhákra és egyéb kiegészítőkre is, melyek közül sokat egy elsős gyermek beiskolázása esetén mindenképp meg kell vásárolni, de később is szükség lehet egy táskacserére, vagy nagyobb cipőkre és ruhákra. Mindezek mellett a digitális eszközök, a laptopok, tabletek, megvásárlása terhelheti meg legjobban a pénzctárcákat.

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Elég-e a 100 ezer forint?

2025-ben átlagosan 50 000–75 000 forint közötti összeget költöttek általános iskolás tanszerekre a családok. Így 2026-ban egy alsó tagozatos gyerek esetében megfelelő tervezéssel sok esetben fedezhető lehet a teljes iskolakezdés költsége a 100 ezer forintból. Egy középkategóriás iskolatáska és tolltartó, a füzetek, írószerek, rajzeszközök, tornafelszerelés és néhány új ruhadarab együtt akár bele is férhet ebbe az összegbe, különösen akkor, ha a család akciósan szerzi be a szükséges termékeket.

Felső tagozatban és középiskolában azonban már kicsit más lehet a helyzet, főleg a digitális eszközök szükségessége miatt. Bár az intézmények nem követelik meg a saját laptop vagy táblagép meglétét, sok helyen a digitális tananyagok, online feladatok és prezentációk miatt ez nem csak előnyt jelent, hanem sokszor elengedhetetlen.

És sajnos ezeknek az eszközöknek az ára még belépőszintű kategória esetében is húzós. A laptopoknál az ár 100–150 ezer forintnál kezdődik, de egy jobb teljesítményű készülék ennél jóval drágább. Ha ehhez még hozzávesszük a tanszereket, ruhákat és egyéb kiegészítőket, jól látszik, hogy ebben az esetben a 100 ezer forintos támogatás nem fedezi a teljes költséget, csak egy hányadát.

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Brutális, mibe kerül egy tanév

A Pénzcentrum korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy sok magyar család számára nem csupán a szeptemberi bevásárlás jelent problémát. A teljes tanév során folyamatosan jelentkeznek újabb és újabb kiadások. Ide tartoznak többek között az osztálykirándulások, a különórák, a sportfoglalkozások, a digitális előfizetések és közlekedési költségek is. Mindezek együttes összege bőven meghaladja a 100 ezer forntot. Sokan ezt csak megtakarításaik felélésével, részletfizetéssel vagy hitelből tudják finanszírozni.

A 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás ugyanakkor kétségtelenül nagy segítséget jelent. Egy ekkora összeg már érdemben hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekek a szükséges felszereléssel kezdhessék meg a tanévet, és a szülőknek kevesebb pénzügyi áldozatot kelljen vállalniuk.

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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