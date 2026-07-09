2026. július 9. csütörtök Lukrécia
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Ma 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felszólal a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló vitán az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 16-án.
Oktatás

Nagy tervekkel készül Lannert Judit az új tanévre: minden diákot érintenek majd a változások

Pénzcentrum
2026. július 9. 09:47

Az őszi tanévkezdésre jelentős átalakításokat készít elő az oktatási rendszerben a Tisza-kormány, . A nyári előkészítő munka elsődleges célja a szabad tankönyvválasztás helyreállítása, emellett döntés született a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének kivezetéséről, célzott iskolakezdési támogatásokról, valamint a szakképzés és a felsőoktatás vezetésének átalakításáról is - írta meg a Népszava.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A lap megkeresésére közölték, hogy "az oktatás területén is rendszerváltásra készülünk” ezért egész nyáron tartanak az előkészítő munkálatok és a tárca folyamatosan egyeztet a szakmai, civil és érdekvédelmi szervezetekkel, aminek eredményeként már több konkrét intézkedés is született. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szabad tankönyvválasztás visszaállítása érdekében új pályázatot írt ki a minisztérium, amelyre a kiadók már 826 kiegészítő kiadványt – köztük munkafüzeteket, digitális tananyagokat és tanulói segédleteket – nyújtottak be, ezeknek az előértékelése pedig már el is kezdődött független szakértők bevonásával. A kínálat bővítésének elengedhetetlen feltétele volt a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. és az Alföldi Nyomda áprilisban kötött, 45 milliárd forintos keretmegállapodásának felülvizsgálata. A társaságok lemondtak a korábban garantált kizárólagosságukról, így az állam a jövőben korlátozás és anyagi következmények nélkül csökkentheti a megrendeléseket. Ez azért is fontos, mert a Tisza-kormány kiemelt célja a pedagógusok szabad tankönyvválasztásának a helyreállítása - jelezték.

Négyszázezer rászoruló család százezer forintos iskolakezdési támogatást kap majd, az Országgyűlés pedig egyhangúlag döntött a pedagógus-teljesítményértékelési rendszer megszüntetéséről is, amelyet a tárca a szakma által tehernek tartott és ösztönző erő nélküli konstrukciónak nevezett.

Kapcsolódó cikkeink:

A szakképzésben felszámolják a kancellári rendszert, a szakképzési centrumok új vezetőit a jövőben pályázati úton választják ki. Szintén fontos strukturális változás, hogy önálló államtitkárság jött létre a bölcsődei és óvodai ágazat irányítására, miközben megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi, azaz a KEKVA-modell átalakítása is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók bérrendezése és az elmaradt jubileumi jutalmak kifizetése továbbra is napirenden van, azonban a minisztérium jelezte, hogy ezek teljesítése a költségvetési mozgástértől függ. A tárca megerősítette azt is, hogy képviselői a jövőben személyesen is ellátogatnak az intézményekbe, mivel a minisztérium álláspontja szerint az oktatási problémákra nem léteznek egységes, mindenhol alkalmazható sablonmegoldások, a helyi sajátosságok és igények felmérésével célzottabb válaszokat kívánnak adni a felmerülő kihívásokra.

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
#kormány #óvoda #iskola #oktatás #támogatás #felsőoktatás #alapítvány #iskolakezdés #pedagógusok #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:23
10:15
10:04
09:51
09:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 9.
Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
2026. július 8.
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
2026. július 9.
Komoly csapás a magyar vidéki szálláshelyekre: elképesztő terhek miatt telt be a pohár a hazai vendéglátósoknál
2026. július 8.
Meghökkentő igazság az öregedésről: teljesen máshogy gondolkodnak a magyarok, mint a világ többi része
2026. július 8.
Hiába az orosz gázról való leválás, még durvább kitettségbe keveredett Európa: ennek még nagyon rossz vége lehet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 9. csütörtök
Lukrécia
28. hét
Július 9.
A pizza világnapja
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt van Magyar Péter rendelete: nagy változás jön az iskolákban szeptembertől, minden diákot érint
2
3 hónapja
Nyári szünet 2026: mikor kezdődik és meddig tart a nyári szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
3
2 hónapja
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
4
2 hete
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
5
1 hónapja
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ismeretlen üzembentartó
ha a kárt gépjármű okozta, de az üzembentartó személye nem állapítható meg, a károsult kárát a MABISZ a Kártalanítási Számla terhére megtéríti. Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékaiban, közművekben, valamint a reklámhordozókban okozott károk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 9. 10:04
Komoly csapás a magyar vidéki szálláshelyekre: elképesztő terhek miatt telt be a pohár a hazai vendéglátósoknál
Pénzcentrum  |  2026. július 9. 06:30
Vége a szenvedésnek a kertben, árokparton: 7+1 csodanövény, ami kiválthatja a füvet a száraz nyarakon
Agrárszektor  |  2026. július 9. 08:59
Magyar fejlesztés hozhat nagy áttörést? Itt a növényfigyelő rendszer