Nagy tervekkel készül Lannert Judit az új tanévre: minden diákot érintenek majd a változások

Az őszi tanévkezdésre jelentős átalakításokat készít elő az oktatási rendszerben a Tisza-kormány, . A nyári előkészítő munka elsődleges célja a szabad tankönyvválasztás helyreállítása, emellett döntés született a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének kivezetéséről, célzott iskolakezdési támogatásokról, valamint a szakképzés és a felsőoktatás vezetésének átalakításáról is - írta meg a Népszava.

A lap megkeresésére közölték, hogy "az oktatás területén is rendszerváltásra készülünk” ezért egész nyáron tartanak az előkészítő munkálatok és a tárca folyamatosan egyeztet a szakmai, civil és érdekvédelmi szervezetekkel, aminek eredményeként már több konkrét intézkedés is született.

A szabad tankönyvválasztás visszaállítása érdekében új pályázatot írt ki a minisztérium, amelyre a kiadók már 826 kiegészítő kiadványt – köztük munkafüzeteket, digitális tananyagokat és tanulói segédleteket – nyújtottak be, ezeknek az előértékelése pedig már el is kezdődött független szakértők bevonásával. A kínálat bővítésének elengedhetetlen feltétele volt a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. és az Alföldi Nyomda áprilisban kötött, 45 milliárd forintos keretmegállapodásának felülvizsgálata. A társaságok lemondtak a korábban garantált kizárólagosságukról, így az állam a jövőben korlátozás és anyagi következmények nélkül csökkentheti a megrendeléseket. Ez azért is fontos, mert a Tisza-kormány kiemelt célja a pedagógusok szabad tankönyvválasztásának a helyreállítása - jelezték.

Négyszázezer rászoruló család százezer forintos iskolakezdési támogatást kap majd, az Országgyűlés pedig egyhangúlag döntött a pedagógus-teljesítményértékelési rendszer megszüntetéséről is, amelyet a tárca a szakma által tehernek tartott és ösztönző erő nélküli konstrukciónak nevezett.

A szakképzésben felszámolják a kancellári rendszert, a szakképzési centrumok új vezetőit a jövőben pályázati úton választják ki. Szintén fontos strukturális változás, hogy önálló államtitkárság jött létre a bölcsődei és óvodai ágazat irányítására, miközben megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi, azaz a KEKVA-modell átalakítása is.

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A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók bérrendezése és az elmaradt jubileumi jutalmak kifizetése továbbra is napirenden van, azonban a minisztérium jelezte, hogy ezek teljesítése a költségvetési mozgástértől függ. A tárca megerősítette azt is, hogy képviselői a jövőben személyesen is ellátogatnak az intézményekbe, mivel a minisztérium álláspontja szerint az oktatási problémákra nem léteznek egységes, mindenhol alkalmazható sablonmegoldások, a helyi sajátosságok és igények felmérésével célzottabb válaszokat kívánnak adni a felmerülő kihívásokra.

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt