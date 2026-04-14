Horvátországban tovább nőttek az idénymunkások bérelvárásai.
Nyári szünet 2026: mikor kezdődik és meddig tart a nyári szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
A nyári szünet dátuma nemcsak a diákokat és szülőket érinti, hanem közvetett módon rengeteg más lakost is. A tanítási szünetek ideje alatt ugyanis változnak a menetrendek, és mivel sokan vesznek ki szabadságot, utaznak, ez érezhető az utak, boltok, vendéglátóhelyek, hivatalok forgalmában is. A dolgozói szabadságok miatt az ügyintézési idők megnyúlhatnak, ahogy a munkafolyamatok is lassulhatnak a munkahelyen. A nyári szünet így rengeteg ember mindennapjait befolyásolhatja, ezért érdemes tudni, mikorra esik 2026-ban. Mutatjuk az utolsó tanítási nap dátumát, illetve a többi iskolai szünet várható dátumát is.
A diákok számára központi kérdés, de a dolgozó szülők számára az éves szabadság eltervezése miatt is fontos tudni, mikor kezdődik és ér véget 2026-ban a nyári szünidő. Sőt, nemcsak a diákoknak és szüleiknek fontos, hogy tisztában legyenek ezekkel a dátumokkal, rengeteg más lakost érinthet szerte az országban a tanítási szünet.
Mikor kezdődik a nyári szünet 2026-ban? Mikor lesz az utolsó tanítási nap?
Még tavaly jelent meg a Magyar Közlönyben a 27/2025. (VII. 24.) 2025/26-os tanév rendjéről szóló BM-rendelet. Ebből tudható, hogy az utolsó tanítási nap 2026. június 19-ére (péntekre) esik, így az első tanításmentes munkanap június 22-e, hétfő lesz. Bár a 2026/2027-es tanév rendje még nem jelent meg, feltételezhető, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján várható, hogy a 2026/2027-es tanév szeptember 1-jén indul majd (bár ez a nap keddre esik), így a nyári szünet 2026-ban előreláthatólag június 20. és augusztus 31. között tart. Ez azonban még nem biztos.
A szakképzésben az iskolai szünetek dátuma eltérhet: ezt a 8/2025. (VII. 17.) KIM rendelet határozza meg a 2025/2026. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről. A főiskolák, egyetemek pedig saját hatáskörben rendelik el, hogy mikor kezdődik és zárul a szemeszter, mikor lesznek a szünetek.
Rövid nyár várható
Amennyiben a következő tanév is szeptember 1-jén fog kezdődni, mely 2026-ban keddre esik, akkor 10 hetes és egy napos szünetük lesz a diákoknak (a tanároknak ennél mindig rövidebb a szünet az adminisztratív feladatok és nyári felügyelet miatt is). Ha pedig a megelőző hétvégét is hozzászámítjuk, eszerint a forgatókönyv szerint 73 napos szünet lesz.
Vagyis 2026-ban hasonlóan rövid lesz a nyári szünet, mint 2024-ben és 2025-ben volt.
Nagyon rég nem láthattak az iskolások ilyen rövid nyári szüneteket. A mára már bőven felnőtt millenniálokban még mindig élesen élhet az az emlék, hogy a 2000. évi nyári szünetnek már augusztus 27-én vége volt, és augusztus 28-án csengettek be először. Viszont az ezt követő negyedszázad alatt egyszer sem fordult elő, hogy szeptember 1-jénél hamarabb kezdődött volna a tanév, a hétvégék miatt nem egyszer csak szeptember 2-án vagy 3-án hangzott fel az első csengetés.
A tanév utolsó tanítási napja azonban már gyakrabban változott. 2000 után sokáig június 15-höz igazították az utolsó tanítási nap dátumát, mely így eshetett június 13-ra, vagy akár 16-ra is. Csak a 2002-es év jelentett kivételt, amikor június 19-e volt az utolsó tanítási nap. 2024-ben azonban megváltozott ez a gyakorlat, amikor június 21-e lett az utolsó tanítási nap, tavaly pedig ezt a gyakorlatot követve 20-át jelölték ki. Mivel az első tanítási napok ugyanúgy szeptember 2-ra és 1-re estek, így a nyáriszünet jócskán lerövidült.
2026-ban pedig június 19-re esik az utolsó péntek, így folytatódik az immár hároméves trend a rövid nyári szünidőkkel. Érdemes emlékezni arra is, hogy a rezsiválság óta más iskolai szünetek hossza is változott: hol az őszi, hol a téli szünet lett megnyújtva. Az utóbbi években az a gyakorlat vált uralkodóvá, hogy a nyári szünet csak június 20-a környékén kezdődnek, a téli szünet viszont minimum két hetes. Egyes vélemények szerint ez könnyebbséget jelent a szülőknek, mert csak 10 egybefüggő hétre kell gondoskodniuk a gyerekek elhelyezéséről, valójában viszont télen ezt ugyanúgy meg kell oldani már kevesebb szabadsággal gazdálkodva az év vége felé közeledve.
Nyári napforduló, csillagászati nyár
Minden évben kétszer kerül sor úgynevezett napfordulóra: egyszer nyáron, és egyszer télen. A napforduló egy csillagászati kifejezés, mely azt a pillanatot fejezi ki, amikor a Nap pozíciója eléri legmagasabb pontját a pályáján északon a Ráktérítőhöz, délen a Baktérítőhöz képest. A nyári napfordulóra 2025-ben június 21-én, a télire pedig december 21-én kerül sor.
Fordulat következik be abban is, hogy milyen hosszúak lesznek a nappalok, illetve az éjszakák. A téli napfordulóig a Nap látszólag északról déli irányba halad, azt követően a mozgása délről északi irányú lesz. Vagyis a nyári napfodulóig hosszabbodnak, az után pedig rövidülnek a nappalok egészen az újabb téli napfordulóig.
A nyárig még jönnek érettségik és a pünkösd is
Érettségi szünet 2026-ban
Idén május 5-én (hétfőn) kezdődnek az érettségi vizsgák, így a megelőző négynapos hosszú hétvégén van ideje a diákoknak pihenni, készülni. Az érettségi szünetet általában az első írásbeli vizsgák idején rendelik el a vizsgákat bonyolító iskolák a nem érettségiző diákok számára, hogy az érettségiket zavartalanul le tudják vezényelni a kötelező tárgyakból. Ezt nevezik sok intézményben érettségi szünetnek, melynek hossza iskolánként eltérő lehet.
Pünkösd 2026-ban és további hosszú hétvégék
Mivel a húsvét április elejére esett 2026-ban, a pünkösdre sem kell júniusig várni: pünkösd vasárnap május 24-én, pünkösd hétfő 25-én lesz. Ezután augusztus 20-a ígéri a következő hosszú hétvégét: a nemzeti ünnep csütörtökre esik, a pénteket pedig sok dolgozó áthelyett pihenőnapként kapja meg. Augusztus 21-ét augusztus 8-án kell majd előre ledolgozni.
A nyár után az év következő hosszú hétvégéje októberben lesz, mert október 23-a 2026-ban péntekre esik. Feltételezhető, hogy az őszi szünet is már az október 23-i hosszú hétvége idejére fog esni, viszont ez majd a 2026/2027-es tanév rendjét meghatározó rendeletből derülhet majd ki. Mivel november 1-je vasárnapra esik idén, karácsonykor vár a dolgozókra és diákokra ezt követően hosszabb pihenés. Ez az év egyelőre december 24-től négynapos hosszú hétvégét ígér. December 24-ét jelent tudásunk szerint december 12-én előre le kell dolgozni 2026-ban.
Aranyat ér ez a tudás a modern gazdaságban: nem is gondolnád, milyen előkelő helyre került hazánk a globális toplistán
Melyik nyelveket beszéljük a leggyakrabban a világon? És vajon miért kulcsfontosságú a nyelvtudás a digitális és AI-alapú világban? Mutatjuk!
Hatalmas fordulat az oktatásban: bejelentették a brutális reformot, már a házi feladatokat is a gép veszi kezelésbe
Átfogó oktatási reformot indít Kína, amelynek középpontjában a mesterséges intelligencia áll.
36 év után taszították le a trónról a legendás amerikai egyetemet: egyetlen apróságon múlt az első hely
A Yale egyetem jogi kara 36 év után először veszítette el vezető helyét a U.S. News & World Report rangsorában.
Ennyit ér valójában a diploma: van olyan terület hazánkban, ahol már kezdőként is vastag borítékra számítanak a fiatalok
Mennyit ér ma egy friss diploma Magyarországon? A Dealish videójában megszólaló egyetemisták őszintén elárulták, mekkora fizetésre számítanak első teljes állásukban
Tavaszi szünet 2026-ban: itt vannak a hivatalos iskolai dátumok, pontosan eddig tart a húsvéti szünet idén
Egyre közeledik a tavaszi szünet, aminek a dátumát az határozta meg, mikor lesz a húsvét 2026-ban. Mutatjuk, hogyan alakul a további iskolai szünetek rendje a...
A felmérés szerint a dolgozók 94 százaléka már egy kétórás figyelmeztető sztrájkban is részt venne.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
A technológia olyan gyorsan változik, hogy amit ma biztosnak látunk, az néhány hónap múlva már teljesen más képet mutathat.
Másfél hét múlva, április 2-án, csütörtöktől indul a 2026-os tavaszi szünet, amely április 12-ig, vasárnapig tart – tizenegy napig nincs iskola.
Pánik egy budapesti iskolában: robbantással fenyegették meg az intézményt - a rendőrség azonnal lépett
A kispesti rendőrkapitányság közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt folytat eljárást egy 14 éves fiúval szemben.
Megegyezés hiányában még az áprilisi parlamenti választások előtt kétórás figyelmeztető sztrájkot tarthatnak, amelyet az érintettek nagy többsége támogat.
Nemcsak Magyarországon romlanak az eredmények: a szakértők szerint globális jelenség a diákok koncentrációjának csökkenése.
Az elmúlt hét évben ötödével csökkent a természettudományos tantárgyakat oktató pedagógusok száma a magyar iskolákban.
Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség
Bár az elmúlt években az iskolaőrség bevezetésével próbálták kezelni az intézményekben megjelenő agresszió problémáját, a konfliktusok továbbra is jelen vannak az intézményekben.
A brutális munkaerőhiány miatt luxusnyaralással csábítanak tanárt – száz jelentkezőből már csak hárman maradtak versenyben
Március végén derül ki, ki kapja meg a babóti általános iskola első és második osztályának tanítói állását.
Csendben átírták a kényelmetlen statisztikát: döbbenetes, hány magyar tanár dolgozik ingyen túlórában
Hét év alatt csaknem megháromszorozódott a túlórázó pedagógusok száma a Köznevelési Információs Rendszer (KIR) adatai szerint - a PDSZ úgy véli, a valóság ennél is...
Bőven egymillió felett vihetnek haza ezek a magyar dolgozók: kiderült a titkuk, amivel érinthetetlenek a leépítési hullámban
Bár egyre többen tartanak attól, hogy a mesterséges intelligencia feleslegessé teszi a diplomát, a hazai adatok épp az ellenkezőjét bizonyítják.
A rendelet egy másik változást is hoz: szeptembertől megszűnnek az iskolai törzslapok, mert a kormány szerint a digitalizáció pontosabb adatkezelést tesz lehetővé.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
Javulás vagy tartós válság? A 2026-os PISA eldöntheti, megállt-e a magyar diákok lejtmenete.
