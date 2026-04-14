Nyári szünet 2026: mikor kezdődik és meddig tart a nyári szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma

A nyári szünet dátuma nemcsak a diákokat és szülőket érinti, hanem közvetett módon rengeteg más lakost is. A tanítási szünetek ideje alatt ugyanis változnak a menetrendek, és mivel sokan vesznek ki szabadságot, utaznak, ez érezhető az utak, boltok, vendéglátóhelyek, hivatalok forgalmában is. A dolgozói szabadságok miatt az ügyintézési idők megnyúlhatnak, ahogy a munkafolyamatok is lassulhatnak a munkahelyen. A nyári szünet így rengeteg ember mindennapjait befolyásolhatja, ezért érdemes tudni, mikorra esik 2026-ban. Mutatjuk az utolsó tanítási nap dátumát, illetve a többi iskolai szünet várható dátumát is.

A diákok számára központi kérdés, de a dolgozó szülők számára az éves szabadság eltervezése miatt is fontos tudni, mikor kezdődik és ér véget 2026-ban a nyári szünidő. Sőt, nemcsak a diákoknak és szüleiknek fontos, hogy tisztában legyenek ezekkel a dátumokkal, rengeteg más lakost érinthet szerte az országban a tanítási szünet.

Mikor kezdődik a nyári szünet 2026-ban? Mikor lesz az utolsó tanítási nap?

Még tavaly jelent meg a Magyar Közlönyben a 27/2025. (VII. 24.) 2025/26-os tanév rendjéről szóló BM-rendelet. Ebből tudható, hogy az utolsó tanítási nap 2026. június 19-ére (péntekre) esik, így az első tanításmentes munkanap június 22-e, hétfő lesz. Bár a 2026/2027-es tanév rendje még nem jelent meg, feltételezhető, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján várható, hogy a 2026/2027-es tanév szeptember 1-jén indul majd (bár ez a nap keddre esik), így a nyári szünet 2026-ban előreláthatólag június 20. és augusztus 31. között tart. Ez azonban még nem biztos.

EZ IS ÉRDEKELHET Tanév rendje 2025/26: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek A Magyar Közlöny tanév rendje 2025/26, 2025/26 tanév rendje rendelet: itt a 2025 és 2026 tanév rendje, ekkor lesz a 2025 őszi szünet, 2025 téli szünet és 2026 tavaszi szünet ideje.

A szakképzésben az iskolai szünetek dátuma eltérhet: ezt a 8/2025. (VII. 17.) KIM rendelet határozza meg a 2025/2026. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről. A főiskolák, egyetemek pedig saját hatáskörben rendelik el, hogy mikor kezdődik és zárul a szemeszter, mikor lesznek a szünetek.

Rövid nyár várható

Amennyiben a következő tanév is szeptember 1-jén fog kezdődni, mely 2026-ban keddre esik, akkor 10 hetes és egy napos szünetük lesz a diákoknak (a tanároknak ennél mindig rövidebb a szünet az adminisztratív feladatok és nyári felügyelet miatt is). Ha pedig a megelőző hétvégét is hozzászámítjuk, eszerint a forgatókönyv szerint 73 napos szünet lesz.

Vagyis 2026-ban hasonlóan rövid lesz a nyári szünet, mint 2024-ben és 2025-ben volt.

Nagyon rég nem láthattak az iskolások ilyen rövid nyári szüneteket. A mára már bőven felnőtt millenniálokban még mindig élesen élhet az az emlék, hogy a 2000. évi nyári szünetnek már augusztus 27-én vége volt, és augusztus 28-án csengettek be először. Viszont az ezt követő negyedszázad alatt egyszer sem fordult elő, hogy szeptember 1-jénél hamarabb kezdődött volna a tanév, a hétvégék miatt nem egyszer csak szeptember 2-án vagy 3-án hangzott fel az első csengetés.

A tanév utolsó tanítási napja azonban már gyakrabban változott. 2000 után sokáig június 15-höz igazították az utolsó tanítási nap dátumát, mely így eshetett június 13-ra, vagy akár 16-ra is. Csak a 2002-es év jelentett kivételt, amikor június 19-e volt az utolsó tanítási nap. 2024-ben azonban megváltozott ez a gyakorlat, amikor június 21-e lett az utolsó tanítási nap, tavaly pedig ezt a gyakorlatot követve 20-át jelölték ki. Mivel az első tanítási napok ugyanúgy szeptember 2-ra és 1-re estek, így a nyáriszünet jócskán lerövidült.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

2026-ban pedig június 19-re esik az utolsó péntek, így folytatódik az immár hároméves trend a rövid nyári szünidőkkel. Érdemes emlékezni arra is, hogy a rezsiválság óta más iskolai szünetek hossza is változott: hol az őszi, hol a téli szünet lett megnyújtva. Az utóbbi években az a gyakorlat vált uralkodóvá, hogy a nyári szünet csak június 20-a környékén kezdődnek, a téli szünet viszont minimum két hetes. Egyes vélemények szerint ez könnyebbséget jelent a szülőknek, mert csak 10 egybefüggő hétre kell gondoskodniuk a gyerekek elhelyezéséről, valójában viszont télen ezt ugyanúgy meg kell oldani már kevesebb szabadsággal gazdálkodva az év vége felé közeledve.

Nyári napforduló, csillagászati nyár

Minden évben kétszer kerül sor úgynevezett napfordulóra: egyszer nyáron, és egyszer télen. A napforduló egy csillagászati kifejezés, mely azt a pillanatot fejezi ki, amikor a Nap pozíciója eléri legmagasabb pontját a pályáján északon a Ráktérítőhöz, délen a Baktérítőhöz képest. A nyári napfordulóra 2025-ben június 21-én, a télire pedig december 21-én kerül sor.

Fordulat következik be abban is, hogy milyen hosszúak lesznek a nappalok, illetve az éjszakák. A téli napfordulóig a Nap látszólag északról déli irányba halad, azt követően a mozgása délről északi irányú lesz. Vagyis a nyári napfodulóig hosszabbodnak, az után pedig rövidülnek a nappalok egészen az újabb téli napfordulóig.

A nyárig még jönnek érettségik és a pünkösd is

Érettségi szünet 2026-ban

Idén május 5-én (hétfőn) kezdődnek az érettségi vizsgák, így a megelőző négynapos hosszú hétvégén van ideje a diákoknak pihenni, készülni. Az érettségi szünetet általában az első írásbeli vizsgák idején rendelik el a vizsgákat bonyolító iskolák a nem érettségiző diákok számára, hogy az érettségiket zavartalanul le tudják vezényelni a kötelező tárgyakból. Ezt nevezik sok intézményben érettségi szünetnek, melynek hossza iskolánként eltérő lehet.

Pünkösd 2026-ban és további hosszú hétvégék

Mivel a húsvét április elejére esett 2026-ban, a pünkösdre sem kell júniusig várni: pünkösd vasárnap május 24-én, pünkösd hétfő 25-én lesz. Ezután augusztus 20-a ígéri a következő hosszú hétvégét: a nemzeti ünnep csütörtökre esik, a pénteket pedig sok dolgozó áthelyett pihenőnapként kapja meg. Augusztus 21-ét augusztus 8-án kell majd előre ledolgozni.

A nyár után az év következő hosszú hétvégéje októberben lesz, mert október 23-a 2026-ban péntekre esik. Feltételezhető, hogy az őszi szünet is már az október 23-i hosszú hétvége idejére fog esni, viszont ez majd a 2026/2027-es tanév rendjét meghatározó rendeletből derülhet majd ki. Mivel november 1-je vasárnapra esik idén, karácsonykor vár a dolgozókra és diákokra ezt követően hosszabb pihenés. Ez az év egyelőre december 24-től négynapos hosszú hétvégét ígér. December 24-ét jelent tudásunk szerint december 12-én előre le kell dolgozni 2026-ban.