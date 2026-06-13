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egy fiatal szakmunkásképzésben részt vevő tanuló, aki az iparban esztergagépen dolgozik
Oktatás

Lannert Judit friss bejelentése: komoly változás élesedik a magyar iskolákban

Pénzcentrum
2026. június 13. 17:24

A következő tanévtől megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, így a jelenlegi kettős irányítást egyszemélyi vezetés váltja fel a szakképzési centrumokban. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentése szerint a stabil alapokon nyugvó ágazatban átfogó reform helyett célzott, a szakmai szempontokat és az átláthatóságot erősítő fejlesztések várhatók.

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Lannert Judit miniszter és Naderi Zsuzsanna, a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár egyeztetésén elhangzott, hogy a vezetési modell átalakításának elsődleges célja a működés tisztán szakmai alapokra helyezése, miközben a felelős gazdálkodás is garantált marad. Mivel a szakképzés rendszere jelenleg is jól működik, az intézményrendszert alapjaiban érintő változtatásokra nincs szükség.

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Az államtitkár rámutatott arra is, hogy a jövőben tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok közötti duális képzési partnerségeket, valamint kiemelt figyelmet kapnak a regionális gazdaságfejlesztést támogató együttműködések. A meglévő és a jövőben érkező uniós forrásokat olyan hosszú távú beruházásokra fordítják, amelyek révén a fiatalok a munkaerőpiacon azonnal kamatoztatható, gyakorlati tudást szerezhetnek - írta meg a Portfolio.

Naderi Zsuzsanna a változások zökkenőmentes végrehajtása érdekében az ágazati szereplők együttműködését kérte. A szakképzés hazai jelentőségét jól mutatja, hogy jelenleg több mint 292 ezer fiatal és felnőtt tanul a rendszerben, az idei szakmai vizsgákon pedig mintegy 82 ezer diák ad számot a tudásáról.
Címlapkép: Getty Images
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