Súlyos döntést hozott az európai autóóriás: rengeteg modellnek végleg befellegzett, tízezrek kerülhetnek utcára

Átfogó szerkezetátalakításba kezd a Volkswagen, amelynek keretében a vállalat akár a felére is csökkentheti modellkínálatát, gyártási kapacitását pedig évi 9 millió járműre mérsékelheti. Sajtóértesülések szerint a tervek között akár százezer munkahely megszüntetése és négy németországi gyár bezárása is szerepel, ami már most tömeges tiltakozásokat váltott ki a dolgozók körében - írta meg a Portfolio.

Európa legnagyobb autógyártója a felügyelőbizottság csütörtöki ülése után erősítette meg a drasztikus lépések hírét. A stratégiaváltás célja, hogy a vállalat a jövőben a legjövedelmezőbb piaci szegmensekre összpontosítson, és ennek érdekében fokozatosan kivezesse a kínálatból a kevésbé sikeres modelleket.

A cégvezetésre minden eddiginél nagyobb nyomás nehezedik, hogy átalakítsa az évtizedeken át működő üzleti modelljét. A vállalatcsoportot egyszerre sújtják a magas belföldi gyártási költségek és a kapacitásfelesleg, miközben a helyzetet az egyre élesebb kínai piaci verseny, valamint az esetleges amerikai védővámok veszélye is nehezíti. A kilátásba helyezett gyárbezárások jól tükrözik a német gazdaság jelenlegi strukturális nehézségeit is, különösen a gyenge növekedést, valamint a magas munkaerő- és energiaköltségeket.

A wolfsburgi központban tartott egyeztetésen Oliver Blume vezérigazgató komoly ellenállásba ütközött, a felügyelőbizottság befolyásos munkavállalói képviselői ugyanis határozottan ellenzik az Audit és a Porschét is tömörítő vállalatcsoportnál tervezett, mélyreható költségcsökkentési intézkedéseket.