A Magyar Bankszövetség több tagja az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstopként ismert szabályozás ismételt meghosszabbításának alaptörvény-ellenességét.
Százezrekbe kerül egy tanév a magyar szülőknek, de nincs miből kifizetni: mi lesz így a gyerekekkel?
A tanévkezdés az év legnagyobb kiadással járó időszaka az iskolás gyereket nevelő szülők életében, az iskolakezdésre a többségük 50–100 ezer forintot költ. Egy teljes tanév a megkérdezettek bő egynegyede számára 500 ezer és 1 millió forint közötti összegbe kerül – derül ki egy új felmérésből.
A CIB Bank megbízásából végzett friss felmérésből kiderült, hogy a válaszadók alig negyede takarékoskodik kifejezetten azzal a céllal, hogy finanszírozza az ilyen irányú költségeket. Pedig a családi pénzügyek tudatos menedzselésével könnyebben megteremthetők a feltételei annak, hogy a gyerekek az oktatás terén is több lehetőséghez jussanak.
Az alap-, közép- vagy felsőfokú oktatásban tanuló gyereket nevelő szülők közel fele (47%) számára a tanévkezdés az év legtöbb kiadással járó időszaka, többet költenek erre, mint a nyári szünetre vagy a karácsonyra – derül ki a CIB Bank megbízásából végzett friss felmérésből.1 A hatvan év fölöttiek, az alacsonyabb iskolai végzettségűek és a kisebb városokban, községben élők az átlagosnál is magasabb arányban érzik úgy, hogy ez az időszak kiemelkedően sok kiadással jár.
A megkérdezettek mindössze 20%-a tudja kevesebb, mint 50 ezer forintból finanszírozni az augusztusban-szeptemberben felmerülő iskolai költségeket. A többség (41%) 50 és 100 ezer forint között költ ilyenkor, 19% 100 ezer forintnál, 6% pedig 200 ezer forintnál is többet.
Egy gyerek oktatásának költségei természetesen nemcsak a tanév elején jelentkező kiadásokból állnak, ezért a felmérés arra is kitért, hogy mennyibe kerül egy-egy tanév összesen (tandíjjal, különórákkal, osztálypénzzel, váratlan kiadásokkal és így tovább). A válaszadók 48%-a kevesebb, mint 500 ezer forintot költ egy tanévre, kicsivel több mint egynegyedük viszont már fél és 1 millió forint közötti összeget. Kiugróan sokan (a megkérdezettek 20%-a) jelölték meg a nem tudom, nem válaszolok lehetőséget, ami arra utalhat, hogy sokan nem is adják össze az év közben jelentkező költségeket, vagyis nincsenek tisztában azzal, mennyit költenek a gyerek(ek) iskoláztatására.
Bár a fenti adatokból is látszik, hogy egy gyerek oktatása már a középfokú tanulmányok végére is több millió forintba kerülhet, a megkérdezettek alig 14%-a tesz félre egy-egy nagyobb összeget a tanévkezdésre, a gyerekek oktatására pedig csak 23% takarékoskodik. 23% azért nem gyűjt forrásokat erre a célra, mert gond nélkül tudja finanszírozni a költségeket, és a megkérdezettek 25%-a válaszolta azt, hogy valahogy mindig előteremti az éppen szükséges összeget.
A válaszadók egynegyedének semmiről sem kell lemondania a gyerekek oktatásával kapcsolatban anyagi okok miatt. 60%-nak azonban van, ami már nem fér bele, nem ritka, hogy több dologra is nemet kell mondaniuk. A nagyobb kiadásokat, például külföldi tanulmányokat nem tudják a szülők finanszírozni (33%), ahogy az is gyakori, hogy a magánórákra, a költségesebb zenei, művészeti oktatásra vagy sportra nem jut pénz (29%). Az sem ritka, hogy a kevésbé drága
tanításon kívüli programok (szakkörök, kirándulások) sem férnek bele a keretbe (17%), a családok 11%-a pedig nem tud minden oktatási segédeszközt megfizetni.
„A pénzügyek tudatos menedzselésével elérhető lehet, hogy az oktatás költségei kevésbé terheljék meg a családi kasszát. A CIB Bank a családok bankjaként segíthet például az átgondolt, a gyerekek taníttatását is szem előtt tartó megtakarítási portfólió kialakításában. Emellett létrehoztuk a CIB Családi Flottacsomag szolgáltatást, amellyel nemcsak egyszerűbben intézhetők az egész család pénzügyei, de pénzt is spórolhatnak vele többek között azzal, hogy a tandíj, az osztálypénz, a különórák ára vagy a zsebpénz díjmentesen utalható havi egymillió forintos összeghatárig.2 Az így megspórolt összeg pedig részben fedezheti a tanévkezdés költségeit, vagy egy szakkör, különóra árát is” – mondja Horváth Bálint, a CIB Bank Lakossági Számla és Tranzakciós Termékek vezetője.
A BÉT részvényindexe, a BUX 320,35 pontos, 0,31 százalékos csökkenéssel, 102 653,31 ponton zárt kedden.
2014. február 1-je óta adott a lehetőség, hogy havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintot díjmentesen vegyenek fel belföldi bankautomatákból.
A hitelkártyás költéseknél az egyik hazai bank tapasztalatai szerint az ügyfelek leggyakrabban élelmiszerre használják a plasztikot.
Az 5 forintos érme sorsa is időről időre napirendre kerül Magyarországon. A készpénzhasználat visszaszorulása és az előállítás költségessége a megszüntetés mellett szól.
Az elemzők szerint a Fed függetlensége is kulcsfontosságú tényező az árfolyam alakulásában.
Az inflációkövető állampapírok költségei megterhelték a költségvetést, ezért változtatások jöhetnek a konstrukciókban.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1284,16 pontos, 1,23 százalékos csökkenéssel, 103 178,71 ponton zárt pénteken.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1335,27 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel, 104 462,87 ponton zárt csütörtökön.
A K&H a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére is stabil növekedést és kiemelkedő üzleti teljesítményt mutatott - hangzott el az eredményeket bemutató sajtóeseményen.
Vége a kamatdömpingnek, beindult a harc a lakossági pénzekért! Megnéztük, hogyan próbálják magukhoz csábítani az ügyfeleket a bankok – és hogy ez mennyire működik.
Nem várható jelentősebb elmozdulás a csütörtöki nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
A magyar diákok egyszerre digitális bennszülöttek és tudatos vásárlók: naponta több órát töltenek a közösségi médiában, vásárlásaikat pedig a költséghatékonyság vezérli.
A Magyar Államkincstár Hattyú utcai fiókjában mostantól elérhető a készpénzes állampapír-adásvétel és pénztári szolgáltatás.
A szolgáltató szűkszavúan nyilatkozott az SZTFH-val folytatott egyeztetésekről is.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 2,80 százalékos csökkenéssel 102 554,62 ponton fejezte be a hetet.
A részvénypiac forgalma 14,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
