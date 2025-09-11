2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
Anya vezeti kislányát az iskolába a lépcsőn, ami az iskolába való visszatérést és a családi kötelékeket szimbolizálja.
Megtakarítás

Százezrekbe kerül egy tanév a magyar szülőknek, de nincs miből kifizetni: mi lesz így a gyerekekkel?

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 16:32

A tanévkezdés az év legnagyobb kiadással járó időszaka az iskolás gyereket nevelő szülők életében, az iskolakezdésre a többségük 50–100 ezer forintot költ. Egy teljes tanév a megkérdezettek bő egynegyede számára 500 ezer és 1 millió forint közötti összegbe kerül – derül ki egy új felmérésből. 

A CIB Bank megbízásából végzett friss felmérésből kiderült, hogy a válaszadók alig negyede takarékoskodik kifejezetten azzal a céllal, hogy finanszírozza az ilyen irányú költségeket. Pedig a családi pénzügyek tudatos menedzselésével könnyebben megteremthetők a feltételei annak, hogy a gyerekek az oktatás terén is több lehetőséghez jussanak.

Az alap-, közép- vagy felsőfokú oktatásban tanuló gyereket nevelő szülők közel fele (47%) számára a tanévkezdés az év legtöbb kiadással járó időszaka, többet költenek erre, mint a nyári szünetre vagy a karácsonyra – derül ki a CIB Bank megbízásából végzett friss felmérésből.1 A hatvan év fölöttiek, az alacsonyabb iskolai végzettségűek és a kisebb városokban, községben élők az átlagosnál is magasabb arányban érzik úgy, hogy ez az időszak kiemelkedően sok kiadással jár.

A megkérdezettek mindössze 20%-a tudja kevesebb, mint 50 ezer forintból finanszírozni az augusztusban-szeptemberben felmerülő iskolai költségeket. A többség (41%) 50 és 100 ezer forint között költ ilyenkor, 19% 100 ezer forintnál, 6% pedig 200 ezer forintnál is többet.

Egy gyerek oktatásának költségei természetesen nemcsak a tanév elején jelentkező kiadásokból állnak, ezért a felmérés arra is kitért, hogy mennyibe kerül egy-egy tanév összesen (tandíjjal, különórákkal, osztálypénzzel, váratlan kiadásokkal és így tovább). A válaszadók 48%-a kevesebb, mint 500 ezer forintot költ egy tanévre, kicsivel több mint egynegyedük viszont már fél és 1 millió forint közötti összeget. Kiugróan sokan (a megkérdezettek 20%-a) jelölték meg a nem tudom, nem válaszolok lehetőséget, ami arra utalhat, hogy sokan nem is adják össze az év közben jelentkező költségeket, vagyis nincsenek tisztában azzal, mennyit költenek a gyerek(ek) iskoláztatására.

Bár a fenti adatokból is látszik, hogy egy gyerek oktatása már a középfokú tanulmányok végére is több millió forintba kerülhet, a megkérdezettek alig 14%-a tesz félre egy-egy nagyobb összeget a tanévkezdésre, a gyerekek oktatására pedig csak 23% takarékoskodik. 23% azért nem gyűjt forrásokat erre a célra, mert gond nélkül tudja finanszírozni a költségeket, és a megkérdezettek 25%-a válaszolta azt, hogy valahogy mindig előteremti az éppen szükséges összeget.

A válaszadók egynegyedének semmiről sem kell lemondania a gyerekek oktatásával kapcsolatban anyagi okok miatt. 60%-nak azonban van, ami már nem fér bele, nem ritka, hogy több dologra is nemet kell mondaniuk. A nagyobb kiadásokat, például külföldi tanulmányokat nem tudják a szülők finanszírozni (33%), ahogy az is gyakori, hogy a magánórákra, a költségesebb zenei, művészeti oktatásra vagy sportra nem jut pénz (29%). Az sem ritka, hogy a kevésbé drága

tanításon kívüli programok (szakkörök, kirándulások) sem férnek bele a keretbe (17%), a családok 11%-a pedig nem tud minden oktatási segédeszközt megfizetni.

„A pénzügyek tudatos menedzselésével elérhető lehet, hogy az oktatás költségei kevésbé terheljék meg a családi kasszát. A CIB Bank a családok bankjaként segíthet például az átgondolt, a gyerekek taníttatását is szem előtt tartó megtakarítási portfólió kialakításában. Emellett létrehoztuk a CIB Családi Flottacsomag szolgáltatást, amellyel nemcsak egyszerűbben intézhetők az egész család pénzügyei, de pénzt is spórolhatnak vele többek között azzal, hogy a tandíj, az osztálypénz, a különórák ára vagy a zsebpénz díjmentesen utalható havi egymillió forintos összeghatárig.2 Az így megspórolt összeg pedig részben fedezheti a tanévkezdés költségeit, vagy egy szakkör, különóra árát is” – mondja Horváth Bálint, a CIB Bank Lakossági Számla és Tranzakciós Termékek vezetője.
Címlapkép: Getty Images
