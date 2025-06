Beiskolázási támogatás 2025: mutatjuk, kinek jár iskolakezdési támogatás, hogy zajlik az igénylése, mekkora összeg

A beiskolázási támogatás egy olyan anyagi segítség, melyet az önkormányzatok, a munkáltatók vagy az önsegélyező pénztárak nyújthatnak a gyermekes családoknak az iskolakezdéshez kapcsolódó kiadások csökkentésére. A támogatás összege és feltételei településenként, munkáltatónként és pénztáronként is eltérhetnek. Nézzük meg most a legfontosabb részleteket.

Beiskolázási támogatás

Az önkormányzatnak rendkívüli települési támogatást kell megállapítani a beiskolázás költségeire tekintettel:

a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytató,

az adott településen állandó lakhellyel rendelkező gyermeknek, fiatal felnőttnek

amennyiben nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,

és az őt eltartó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át,

egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

Fontos tudni, hogy az egyes részleteket mindig az adott település önkormányzatának rendelete határozza meg, így a pontos feltételekről és a benyújtás részleteiről a helyi önkormányzat honlapján vagy az önkormányzati hivatalban lehet tájékozódni. A rendeletek általában tartalmazzák a kapcsolódó jogszabályokat is.

A fenti bekezdés szerint támogatás összege:

az alapfokú nevelési oktatási intézményben tanuló esetében 5000 Ft/fő

középiskolában vagy szakképző iskolában tanuló esetében 7500 Ft/fő

felsőfokú intézmény nappali hallgatója esetében 10000 Ft/fő

Beiskolázási támogatás kinek jár?

Az önkormányzati beiskolázási támogatás esetén a jogosultság feltételeit az adott település rendelete határozza meg, de általában a család jövedelmi viszonyai és a gyermekek száma számít. A beiskolázási támogatás igénylése évente történik, és gyakran a jövedelmi helyzethez kötött.

Hogyan és mikor lehet igényelni a beiskolázási támogatást?

A beiskolázási támogatás kérelem benyújtását a szülő vagy törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult minden év augusztus 1-je és október 31. között teheti meg. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. A beiskolázási támogatás 2025 keretében a kérelmekről a polgármester dönt.

Mennyit fizetnek az egyes budapesti önkormányzatok?

A budapesti kerületi önkormányzatok évről évre segítik az iskoláskorú gyermekek családjait a tanévkezdés anyagi terheinek enyhítésében. Az iskolakezdési támogatás összege jellemzően 10 000 és 30 000 forint között mozog. Ez a beiskolázási támogatás munkáltató által is kiegészíthető lehet más formákban, például iskolakezdési támogatás 2025 utalvánnyal is.

Jelentősebb kerületi támogatások és feltételek

A XIII. kerület például minden kerületi lakos diák számára biztosít 10 000 forint értékű iskolakezdési támogatást, amely két részletben (2 × 5 000 Ft) vehető igénybe, és kizárólag kijelölt boltokban váltható be tanszerekre.

A XV. kerület (Palota) akár 25 000 forintos támogatást is ad azoknak a diákoknak, akik az első, ötödik, kilencedik évfolyamot vagy középfokú tanulmányaik utolsó évét kezdik meg. Ehhez azonban a család egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg a 250 000 forintot.

A VII. kerületben (Erzsébetváros) sávos rendszerben történik a támogatás: az első osztályt kezdő gyerekek 20 000 forintot, a 2–4. évfolyamra járók 25 000 forintot, az ötödik évfolyamtól tanulók pedig 30 000 forintot kaphatnak. A jogosultsághoz életvitelszerű helyi lakcímre és max. 131 100 Ft/fő jövedelemre van szükség.

Egyedi megoldások és utalványos rendszerek

Óbuda és Újpest is háromszintű rendszert vezetett be az iskolakezdési támogatásra, figyelembe véve a gyermek életkorát és a család jövedelmi helyzetét. A beiskolázási támogatás kérelem benyújtásához itt is igazolásokra van szükség.

A III. kerület (Óbuda) három szintre bontja a támogatást: 10 000 Ft jár az általános iskolásoknak, 15 000 Ft a középiskolásoknak és 17 000 Ft a felsőoktatásban tanulóknak, amennyiben 23 év alattiak és nappali tagozaton tanulnak. A jövedelemhatár itt 110 000 Ft/fő a családokban, de egyedülálló szülők esetén 130 000 Ft/fő.

A IV. kerület (Újpest) egységesen 15 000 forintot nyújt azoknak a gyermekeknek, akik általános iskolába járnak és betöltötték a 6. életévet, valamint a 23 év alatti nappali tagozatos diákoknak. A jövedelemhatár kétfős családban 143 640 Ft/fő, nagyobb család esetén 119 700 Ft/fő.

Támogatás elsősöknek és rászorulóknak

Több kerület, például a VIII. (Józsefváros) és XXI. (Csepel) speciális figyelmet fordít az első osztályt kezdő gyermekek támogatására. Józsefvárosban 15 000 Ft jár az elsősöknek, míg Csepelen 25 000 Ft az iskolakezdési juttatás. Ezeket többnyire alanyi jogon adják, jövedelemvizsgálat nélkül.

Határidők és igénylés módja

Az iskolakezdési támogatás igénylése kerületenként változó időszakban történhet, jellemzően nyár közepétől ősz elejéig. Az iskolakezdési támogatás adózása is fontos kérdés lehet – például munkáltatói juttatás esetén adómentes formában is adható, ha megfelel a jogszabályi feltételeknek.

Budapest vs. vidék

Vegyes képet mutat a vidéki önkormányzati beiskolázási támogatás 2025-ben, sőt a vidéki nagyvárosokban nyújtott beiskolázási támogatások összege és feltételei is jelentősen eltérhetnek. Szegeden például 20 000 forint jár az általános iskolás gyermekek után, jövedelemhatárhoz kötötten. Ez a beiskolázási támogatás Szeged keretében történik, és szigorú jövedelmi korláthoz kötött. Debrecenben 9 600 forint támogatást adnak, szigorúbb, családmérettől függő jövedelmi korlátokkal. Miskolcon a támogatás összege 10 000 és 30 000 forint között mozoghat, többgyermekes családok számára kedvezőbb feltételekkel. Dunaújvárosban 6 000 forint igényelhető, míg Nyíregyházán tanszercsomagot adnak, amelynek értéke 2 000 forint. Kisebb településeken, például Derecskén is biztosítanak támogatást – itt 10 000 forintos utalvány formájában, előre meghatározott időszakban igényelhető. Az igénylés mindenhol helyi szabályozáshoz kötött, így a pontos feltételekről és határidőkről mindig az adott önkormányzatnál célszerű érdeklődni.

Milyen formában létezik még a beiskolázási támogatás?

Munkáltatói támogatás:

A munkáltató a közoktatásban részt vevő gyermekre tekintettel a munkavállalónak kedvező adózási szabályok alá tartozó béren kívüli juttatásként iskolakezdési támogatást adhat. Az iskolakezdési támogatás tankönyvre, taneszközre, ruházatra használható fel. A juttatás csak papíralapon vagy elektronikus formában kibocsátott utalvány formájában adható. Az utalvány a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig használható fel. Az iskolakezdési támogatásra való jogosultság fennállásáról csak nyilatkozatot kell tenni, azt dokumentumokkal igazolni nem kell.

Kinek jár ez a támogatás? Munkáltatói támogatás a munkáltató dönti el, hogy nyújt-e ilyen támogatást, és milyen feltételekkel.

Mire lehet fordítani ezt a beiskolázási támogatást? A támogatás kizárólag tankönyv, taneszköz vagy ruházat vásárlására fordítható.

Mennyi az összege? A beiskolázási támogatás munkáltató által is nyújtható béren kívüli juttatásként, amelynek mértéke a minimálbér 30%-áig terjedhet, azaz idén kb. 44 700 forint. Ez az iskolakezdési támogatás adózása szempontjából kedvező megoldás lehet. A beiskolázási támogatás igénylése itt jellemzően nyilatkozathoz kötött, dokumentumok benyújtása nem szükséges.

Önsegélyező pénztári támogatás:

Az önsegélyező pénztárak is nyújthatnak beiskolázási támogatást, melynek mértéke az éves minimálbér összegéig terjedhet. Erről részletesen korábban már írtunk, itt olvashatsz róla bővebben.

Kinek jár ez a támogatás? Önsegélyező pénztári támogatás esetén a pénztár tagjai jogosultak a támogatásra.

Mire lehet fordítani ezt a beiskolázási támogatást? A támogatást a pénztár által meghatározott módon lehet felhasználni, általában az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásokra.

Mennyi az összege? Az önsegélyező pénztárak is nyújtanak beiskolázási támogatást, amely az éves minimálbér összegéig terjedhet. A beiskolázási támogatás egészségpénztár vagy önsegélyező pénztáron keresztül történő igényléséhez az adott pénztár szabályzata az irányadó.