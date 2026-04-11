Mennyi a magasabb összegű családi pótlék 2026-ban, és hogyan lehet hozzájutni? Az igénylés menete, feltételei

A családi pótlék 2026-ban is alapvető eleme a hazai támogatási rendszernek, amelynek összege függ a gyermekek számától és a család helyzetétől. Az alapösszeg hosszú ideje változatlan, bizonyos esetekben azonban magasabb összegű családi pótlék jár a jogosultaknak. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok, illetve bizonyos feltételeknek megfelelő egyedülálló szülők számára igényelhető a magasabb összegű családi pótlék 2026-ban is. Cikkünkben részletesen körbejárjuk, kinek jár az emelt családi pótlék, és mik a jogosultság, valamint az igénylés pontos feltételei.

Családi pótlék 2026: a családi kedvezmény összege, feltételei

A családi pótlék az állam havi rendszerességű hozzájárulása a gyermek nevelési és iskoláztatási költségeihez. Ez a családi kedvezmény 2026-ban is két összetevőből álló állami támogatást jelent, amelyet a Magyar Államkincstár folyósít a családoknak minden hónapban. A nevelési ellátás a gyermek születéstől a tankötelezetté válásig, az iskoláztatási támogatás pedig a közoktatásban vagy a szakképzésben való részvételének idejére jár.

A legfontosabb tudnivaló az idei évre vonatkozóan, hogy a normál családi pótlék összege továbbra is változatlan, melyet a gyermekek számának és a szülő családi állapotának függvényében sávosan határoznak meg. Emelt családi pótlékra kizárólag azok számíthatnak, akik speciális élethelyzetük okán – például tartósan beteg gyermek nevelése miatt – jogosultak a törvény által meghatározott emelt összegű pótlékra.

Pontosan mennyi a családi pótlék összege 2026-ban?

A pénzügyi tervezés megkönnyítése érdekében összegyűjtöttük az idén érvényes, havonta utalt juttatások mértékét. A Magyar Államkincstár a gyermekek száma, valamint a család egészségügyi és szociális helyzete (például egyedülálló szülői státusz) alapján határozza meg, hogy kinek mekkora támogatás jár. Az alapösszegű családi pótlék mértéke 2026-ban:

Egy gyermekes család 12.200 forint

Egy gyermeket nevelő egyedülálló személy 13.700 forint

Két gyermekes család 13.300 forint (gyermekenként)

Két gyermeket nevelő egyedülálló személy 14.800 forint (gyermekenként)

Három vagy többgyermekes család 16.000 forint (gyermekenként)

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló személy 17.000 forint (gyermekenként)

Nevelőotthonban, javítóintézetben elhelyezett vagy saját jogon jogosult gyermek: 14 800 forint

Az alapösszegű ellátás mellett a jogszabály külön kategóriaként határozza meg a magasabb összegű családi pótlék mértékét. Ezt az emelt juttatást a törvényben rögzített speciális feltételek igazolt fennállása esetén folyósítják az arra jogosultaknak.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család: 23 300 forint

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló szülő: 25 900 forint

Kinek és milyen esetben jár a magasabb összegű családi pótlék?

A magasabb családi pótlék nem automatikusan, alanyi jogon járó juttatás, megállapítását és folyósítását a jogszabály szigorú orvosi, illetve adminisztratív feltételekhez köti. Az ellátás alapvetően abban az esetben igényelhető, ha a családban nevelt gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, de a támogatási rendszer különbséget tesz a család szerkezete alapján is.

Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők

A jogszabályok értelmében klasszikusan ez a kategória jelenti a magasabb összegű családi pótlékot, melyet azok a családok vehetnek igénybe, ahol a tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság fennállását hivatalos orvosi dokumentáció támasztja alá.

A jogosultság megállapításához nem elegendő a háziorvos véleménye; az igényléshez minden esetben az illetékes szakorvos által kiállított igazolás szükséges.

Ki minősül tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személynek családi pótlék szempontjából?

Az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. A jogosultságot adó kórképeket nem egyéni mérlegelés alapján döntik el, a pontos diagnózisokat a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet szabályozza. A jogszabály mellékletében található a kórképek tételes felsorolása, mely segít a jogosultságot illető előzetes tájékozódásban.

Az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

Egyedülálló szülők

Az egyedülálló családi pótlék annak a szülőnek jár, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, és a gyermeket saját háztartásában egyedül neveli, tehát nincs bejegyzett élettársi kapcsolata.Ha a szülő új élettársi kapcsolatot létesít, az egyedülálló státuszra vonatkozó jogosultság megszűnhet, amit a büntetések elkerülése érdekében jelezni kell az Államkincstár felé.

Saját jogon jogosultak

Bizonyos esetekben saját jogon is kérelmezheti az iskoláztatási támogatást az, aki a tankötelezettsége megszűnése után köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytat. Ilyen eset, ha mindkét szülője elhunyt, vagy akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg.

Nevelőotthonban vagy javítóintézetben elhelyezett gyermek

Ez egy speciális, gyermekvédelmi okokból létrehozott kategória. Abban az esetben, ha a gyermek tartósan gyermekotthonban, javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben nevelkedik, a szülő jogosultsága szünetel. Ilyenkor a magasabb összegű ellátást hivatalosan a kirendelt gyám, a nevelőszülő vagy az intézményvezető igényli a Magyar Államkincstártól.

Egyéb családtámogatások: családi adókedvezmény 2026

A hazai támogatási rendszerben félreértések forrása lehet a cikkünkben tárgyalt alap és emelt családi pótlék és egy másik, hasonló nevű juttatás, a családi adókedvezmény összetévesztése. Míg előbbi egy közvetlen, a Magyar Államkincstár által havonta kiutalt pénzbeni juttatás, utóbbi egy adóalapot csökkentő tétel. Ennek köszönhetően a dolgozó szülők kevesebb személyi jövedelemadót és járulékot fizetnek be az államkasszába, ami miatt a hónap végén hazavitt nettó bérük magasabb lesz.

Jó tudni: emelkedett a családi adókedvezmény összege! Miközben a normál és az emelt családi pótlék mértéke hosszú ideje érintetlen, a családi adókedvezmény 2026 -ra befejeződött kétlépcsős növekedése nagy változást jelent. Az emelési program eredményeként 2025 júliusától 50%-kal, idén januártól pedig összesen 100%-kal növekedett a korábbi adóalap-kedvezmény. Ez havi szinten 1 gyerekre 20.000 forint, 2 gyerek esetén 40.000 forint/gyerek, 3 vagy több gyerekre 66.000 forint/gyerek nettó megtakarítást jelent. Ezt a pluszpénzt nem az Államkincstár utalja, hanem a munkáltatónak leadott adóelőleg-nyilatkozattal lehet érvényesíteni a fizetésünkben.

Hogyan történik a magasabb összegű családi pótlék igénylése?

Az emelt családi pótlék igénylése egy hivatalos adminisztratív eljárás, mivel a kiemelt összegű juttatás folyósítása nem indul el automatikusan a diagnózis megállapításakor. Az ügyintézést minden esetben a szülőnek, a törvényes képviselőnek vagy a saját jogán jogosultnak kell elindítania. A Magyar Államkincstár családi pótlék folyósításáért felelős szerve bírálja el a benyújtott dokumentumokat, majd a határozat meghozatalát követően intézkedik a kifizetésről.

Milyen igazolások kellenek az emelt családi pótlék igényléséhez?

Az adminisztráció alapja minden esetben a megfelelő családi pótlék nyomtatvány pontos és hiánytalan kitöltése. Amennyiben az igénylés intézményi elhelyezésre – például nevelőotthonra vagy javítóintézetre – irányul, kimondottan az ilyen esetekre vonatkozó, speciális űrlapot kell alkalmazni. A kérelem mellé az adott élethelyzettől függően további hivatalos dokumentumokat is csatolni kell.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Tartós betegség vagy fogyatékosság esetén elengedhetetlen egy speciális családi pótlék igazolás mellékelése, amelyet a Magyar Államkincstár iránymutatása alapján lehetőleg eredeti példányban kell benyújtani. Kiemelten fontos tudni, hogy

ezt a dokumentumot nem a házi gyermekorvos adja ki, hanem a kijelölt szakorvosok vagy szakambulanciák egyikének kell kiállítania.

Ennek a szakorvosi igazolásnak a hiányában a hivatal nem tudja megállapítani a magasabb összegű ellátást, kivéve akkor, ha az orvos az EESZT rendszerén keresztül, elektronikusan közvetlenül továbbítani tudja az adatokat a hatóság felé.

Mindemellett bizonyos esetekben – például saját jogon történő igénylésnél, vagy olyan speciális helyzetekben, amikor az ellátás a megemelt korhatárig jár – az oktatási intézmény által kiállított eredeti tanulói, illetve hallgatói jogviszony-igazolás becsatolása is kötelező a sikeres ügyintézéshez.

Családi pótlék igénylése online vagy személyesen?

Az emelt családi pótlék igénylés ma már többféleképpen is elindítható, maximálisan alkalmazkodva a családok időbeosztásához. Aki a hagyományos papíralapú ügyintézést preferálja, a kitöltött nyomtatvánnyal és az igazolásokkal személyesen felkeresheti a lakóhelye szerint illetékes Kormányablakot (Kormányhivatalt) vagy a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatait. A papírok postai úton is beküldhetők a hatóságok részére.

A legtöbbeknek azonban a leggyorsabb és legkényelmesebb megoldás, ha akár az alap, akár az emelt családi pótlék igénylése online történik. Ehhez mindössze egy aktív elektronikus azonosításra (például Ügyfélkapu vagy DÁP regisztráció) van szükség. Az ügyfélkapu családi pótlék ügyintézési felületén, a SZÜF portálon az elektronikus űrlapok lépésről lépésre segítve kitölthetők. A rendszer előnye továbbá, hogy a szükséges orvosi igazolások beszkennelve egyszerűen feltölthetők, a felület pedig automatikusan figyelmeztet, ha egy kötelező mező üresen maradt, így jelentősen csökkenthető az elhúzódó hiánypótlás kockázata.

Mikor utalják a családi pótlékot?

A Magyar Államkincstár az ellátások folyósítását minden esetben utólag teljesíti. A családi pótlék 2026 utalás során is az az általános főszabály, hogy a juttatás a tárgyhónapot követő hónap első munkanapjain érkezik meg a megadott bankszámlákra. Azoknak, akik az elektronikus családi pótlék utalása helyett a családi pótlékot postán kérik, a kézbesítési átfutási idő miatt jellemzően néhány nappal többet kell várniuk.

Meddig jár családi pótlék és emelt összegű ellátás?

A szülők körében gyakori kérdés, hogy a családi pótlék meddig jár. Fontos tény, hogy a jogosultság nem szűnik meg automatikusan a gyermek 18. életévének betöltésével. A jogszabályok értelmében az ellátás a tankötelezettség teljes időtartamára jár, ezt követően pedig addig a tanévig folyósítják, amelyben a fiatal betölti a 20. életévét – feltéve, hogy köznevelési vagy szakképző intézményben, nappali rendszerű oktatásban vesz részt.

Speciális szabályok vonatkoznak azokra, akik az egészségügyi állapotuk miatt magasabb összegű családi pótlék felvételére jogosultak.

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esetében az iskoláztatási támogatás korhatára magasabb. Az ellátás egészen annak a tanévnek a végéig (július 31-ig) tart, amelyben betöltik a 23. életévüket.

Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos fiatalok esetében a jogosultság felnőttkorban sem vész el feltétlenül. A megfelelő szakorvosi igazolások és hatósági döntések birtokában az ellátás nagykorúként is tovább folyósítható, vagy bizonyos esetekben felválthatja a rokkantsági járadék, esetleg más, megváltozott munkaképességűeket segítő állami támogatás.