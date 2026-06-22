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Gazdaság

13 ezer forintos utalványt osztogatnak rengeteg magyarnak: ennél az önkormányzatnál igényelhető az egyszeri támogatás

Pénzcentrum
2026. június 22. 19:58

Június 22-től vehetik át a terézvárosi családok a Junior Utalványt, amely a korábbi iskolakezdési támogatást váltja fel. Az önkormányzat új támogatási formája szélesebb kör számára elérhető, hiszen már nem kapcsolódik az iskolalátogatáshoz, és a jogosultak életkori köre is bővült. Az utalványokat július 3-ig lehet átvenni a polgármesteri hivatalban.

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A Terézvárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint a Junior Utalvány minden olyan fiatalnak jár, aki idén betölti legalább a 6. életévét, de legfeljebb 20 éves, és megfelel a lakóhelyre vonatkozó feltételeknek. Az érintettek a támogatásról levélben kaptak értesítést.

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Az utalványokat június 22. és július 3. között lehet átvenni a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélfogadó terében (1067 Budapest, Eötvös utca 3.). Az ügyintézés hétfőtől csütörtökig 9 és 12 óra, illetve 13 és 15 óra között, pénteken pedig 9 és 12 óra között lehetséges. Az önkormányzat felhívta a figyelmet arra, hogy július 1-jén, szerdán az utalványok kiosztása szünetel.

A támogatásra azok a fiatalok jogosultak, akiknek állandó lakóhelye a VI. kerületben található, és emellett más településen vagy kerületben nincs bejelentett tartózkodási helyük, illetve azok is, akiknek a tartózkodási helye Terézvárosban van.

Az átvételhez szükség van a kiküldött értesítő levélre, személyazonosító igazolványra, valamint a gyermek és az átvevő lakcímkártyájára is. A 14. életévüket betöltött fiatalok a Junior Utalványt önállóan átvehetik, a fiatalabb gyermekek esetében azonban az azonos lakcímen élő szülőnek vagy törvényes gondviselőnek kell megjelennie.

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Az önkormányzat szerint az új rendszer egyik legfontosabb előnye, hogy a korábbi iskolakezdési támogatásnál szélesebb körben nyújt segítséget a családoknak, mivel nem az iskolai jogviszonyhoz kötődik, így több terézvárosi gyermek és fiatal válik jogosulttá a támogatásra.

Az összeg is emelkedett a korábbi 10 ezer forintról 13 ezer forintra, melyről ráadásul a támogatottak dönthetik el, hogy mire költik: nyaralásra, vagy már a tanévkezdéshez szükséges holmikra, ruházatra - írta Facebook bejegyzésében a támogatásról Soproni Tamás, a kerület polgármestere.
Címlapkép: Getty Images
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